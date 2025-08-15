El premio mayor de Mega Millions sigue creciendo, alcanzando la impresionante cifra de 198 millones de dólares para el sorteo del próximo viernes, 15 de agosto. Después de que ningún jugador acertara los seis números en el sorteo del martes 12 de agosto (1-8-31-56-67 y la Mega Ball dorada 23 ), la anticipación está en su punto más alto. Si hay un afortunado ganador, tendrá la opción de recibir un único pago en efectivo de 89.3 millones de dólares antes de impuestos, una suma que podría cambiar su vida por completo.

A lo largo de este año, Mega Millions ha convertido a cuatro personas en millonarias. El ganador más reciente fue el 27 de junio en Virginia, donde se entregó un premio mayor de 348 millones de dólares. Otros afortunados incluyen a un jugador de Ohio que ganó 112 millones el 18 de abril, un ganador de Illinois que se llevó 344 millones el 25 de marzo y una persona que obtuvo 113 millones el 17 de enero.

A continuación, te compartimos cómo consultar los números ganadores del Mega Millions en cuanto sean anunciados oficialmente y verificar si tu boleto fue uno de los afortunados que le atinó al premio mayor o cualquiera de los otros premios en efectivo. También encontrarás información clave sobre cómo se juega, las probabilidades de ganar y los diferentes niveles de premio que ofrece esta popular lotería.

Números ganadores del Mega Millions - resultados del sorteo del premio mayor de $XX millones hoy, viernes 15 de agosto

Los números ganadores del viernes 15 de agosto de 2025: X-X-X-X-X y la Mega Ball dorada: X

A continuación, te ofrecemos una guía completa con todas las respuestas a las preguntas más frecuentes, desde cómo jugar y comprar boletos del Mega Millions hasta cuáles son las probabilidades de llevarte a casa el gran premio

¿A qué hora se sortean los números de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, cada martes y viernes. La hora del sorteo varía según la zona horaria: 11 p.m. ET, 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Se transmiten desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia. Es crucial verificar la hora límite de compra en tu estado, ya que puede ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde puedo comprarlo?

Desde abril de 2025, el precio del boleto de Mega Millions es de $5, un aumento que se implementó para ofrecer premios más grandes y frecuentes. El boleto incluye un multiplicador aleatorio de 2x, 3x, 4x, 5x o 10x que aumenta los premios menores. Puedes comprar boletos en gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de bolas blancas del 1 al 70 y un número para la bola dorada “Mega Ball” del 1 al 24. Si no quieres elegir tus propios números, puedes optar por un “Quick Pick”. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que para llevarte el premio mayor, son de 1 en 290.5 millones, una mejora respecto al formato anterior del juego.

¿Qué otros premios ofrece el Mega Millions?

El Mega Millions ofrece más que solo el premio mayor. Existen nueve niveles de premios adicionales, que varían en valor desde unos pocos dólares hasta un millón, dependiendo de la cantidad de números que aciertes. Además, en la mayoría de los estados donde se juega, puedes agregar la opción Megaplier por un dólar extra. Esta función puede multiplicar tus ganancias en premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Dónde puedo verificar los números ganadores y consultar sorteos anteriores?

Los números ganadores se publican en el sitio web oficial de Mega Millions poco después de cada sorteo. La información completa se actualiza los miércoles y sábados por la mañana. También puedes consultar los resultados en medios de comunicación locales o suscribirte a alertas por correo electrónico o mensaje de texto en algunos estados. El sitio oficial también ofrece un archivo de números ganadores anteriores, ideal para quienes analizan datos históricos.

¿Se pueden comprar boletos de Mega Millions en línea o desde otro país?

Sí, en ciertos estados de EE. UU., como Georgia, Illinois y Virginia, es posible comprar boletos en línea a través de los sitios web de sus loterías estatales. Sin embargo, debes estar físicamente dentro de las fronteras de estas jurisdicciones al momento de la compra. Mega Millions no se vende fuera de Estados Unidos y no respalda a empresas que afirmen vender sus boletos a nivel internacional. Si visitas EE. UU., puedes comprar un boleto, ya que no se requiere ser residente para ganar.