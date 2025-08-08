Este viernes 8 de agosto se ha llevado a cabo una nueva edición del Mega Millions, una de las loterías más importantes en Estados Unidos. Para esta edición del sorteo, el premio mayor será de 166 millones de dólares, una cifra que, de obtenerla, podría darle un giro de 180 grados a tu vida. Recordemos que son una serie de números que deben coincidir para que obtengas este premio mayor. Aquí te dejo con todos los resultados y números ganadores del Mega Millions para el 8 de agosto 2025 .

¿A qué hora se sortean los números de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, los martes y viernes. La hora exacta del sorteo varía según la zona horaria: a las 11 p.m. ET, 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Los sorteos se realizan en los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia. Es importante que consultes con la lotería de tu estado la hora límite para comprar boletos, ya que estas pueden variar.

¿Hasta qué hora puedo comprar un boleto de Mega Millions?

La hora límite para comprar billetes de la lotería Mega Millions varía según el estado. Generalmente, es una o dos horas antes del sorteo. Para asegurarte de que tu boleto participe en la noche del sorteo, te recomendamos comprarlo con suficiente antelación y confirmar el horario de cierre de ventas con tu vendedor local.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde puedo comprarlo?

El precio del boleto de Mega Millions aumentó de $2 a $5 en abril de 2025, una de las pocas veces que se ha ajustado en la historia del juego. Este cambio se implementó para ofrecer premios más grandes y más a menudo. El nuevo formato incluye un multiplicador incorporado de 2x, 3x, 4x, 5x o 10x, que incrementa los premios menores. Puedes comprar tus boletos en gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. Algunas terminales aeroportuarias también pueden vender billetes de lotería. Cabe mencionar que el juego de azar no se practica en Alabama, Alaska, Hawái, Nevada ni Utah.

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Para jugar, debes seleccionar seis números en tu boleto. Cinco de ellos son bolas blancas, con números que van del 1 al 70, y el sexto es la bola dorada “Mega Ball”, que se elige de un rango del 1 al 24. Si no quieres elegir tus propios números, puedes pedir un “Quick Pick” para que la computadora los genere aleatoriamente. Acertar los seis números es lo que te asegura el codiciado premio mayor.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Mega Millions?

Los recientes cambios en el formato del juego han mejorado las probabilidades de ganar cualquier premio, pasando de 1 en 24 a 1 en 23. Para el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones, lo que representa una ligera mejora en comparación con el formato anterior. Este ajuste se logró al reducir el rango de números para la Mega Ball. A pesar de que las probabilidades siguen siendo bajas, el potencial de un premio masivo sigue atrayendo a miles de jugadores.

¿Cómo se pueden verificar los números ganadores del Mega Millions?

Puedes encontrar los números ganadores directamente en el sitio web oficial de Mega Millions. Los números se publican poco después de cada sorteo, y la información completa sobre los ganadores se actualiza en las mañanas de los miércoles y sábados. Además, muchos medios de comunicación como televisión, radio y sitios de noticias publican los resultados. Algunas loterías estatales también ofrecen servicios de alerta por correo electrónico o mensaje de texto para que recibas los números automáticamente.

¿Hay información disponible sobre los números ganadores de sorteos anteriores del Mega Millions?

Sí, para aquellos interesados en analizar patrones o simplemente por curiosidad, el sitio web oficial de Mega Millions y otros recursos de datos de lotería ofrecen un registro de números ganadores de sorteos anteriores. Estos datos históricos pueden ser de gran ayuda para los jugadores que buscan tendencias, frecuencias de números y montos de premios pasados. Consultar esta información puede ayudarte a tomar decisiones más informadas al momento de comprar tu próximo boleto, o simplemente a alimentar la fascinación por el juego.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea?

Sí, la compra de boletos de Mega Millions en línea es posible, pero solo en jurisdicciones específicas. Actualmente, los residentes de Connecticut, Georgia, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Virginia, Virginia Occidental y el Distrito de Columbia pueden comprar boletos registrándose en los sitios web oficiales de la lotería de sus respectivos estados. Además, en Nueva York se ofrecen suscripciones en línea. Es importante destacar que, en todos los casos, debes estar físicamente dentro de las fronteras de estas jurisdicciones al momento de realizar la compra en línea, incluso si no eres residente.

¿Puedo comprar boletos de Mega Millions si vivo en otro país?

Quienes visiten Estados Unidos siempre pueden comprar boletos de Mega Millions durante su visita. No es necesario ser residente ni ciudadano estadounidense para ganar. Sin embargo, los boletos de Mega Millions NO se venden fuera del territorio estadounidense. Mega Millions NO está afiliado ni respalda a ninguna empresa que afirme vender nuestros boletos en todo el mundo, ya sea en línea o por otros medios. Si decide hacer negocios con una de estas empresas, lo hace bajo su propio riesgo; la lotería que vendió el boleto en Estados Unidos decidirá si es válido. Las reglas de Mega Millions prohíben la compra de boletos por parte de agentes que representen a jugadores en otras jurisdicciones.