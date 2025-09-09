El sorteo del Mega Millions es uno de los más esperados durante la semana, pues reparte una cifra millonaria y es la segunda más importante dentro de Estados Unidos. El pozo continúa en aumento y este martes 09 de septiembre de 2025 se realizará una nueva edición del mismo, donde se sortearán 358 millones de dólares, tras la acumulación del pasado viernes 05 de septiembre. Aquí te cuento cuáles son los números ganadores y todos los resultados de este Mega Millions .

Aunque el premio principal no fue reclamado, miles de jugadores tuvieron suerte con premios más pequeños. Tan solo en Ohio, hubo numerosos ganadores de premios que oscilan entre $1,000 y $2,500. La probabilidad de ganar el premio mayor, aunque baja, ha mejorado con el nuevo formato del juego, que redujo las probabilidades de 1 en 302.5 millones a 1 en 290.4 millones. Para muchos, incluso un premio menor es una gran recompensa que justifica el costo de $5 por boleto.

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos veces por semana, los martes y viernes a las 10 p.m. CT. Este sorteo continuo ha generado premios masivos a lo largo de los años. Los premios más grandes en la historia de la lotería superan los mil millones de dólares, con el récord de $1.58 mil millones ganado en Florida. Estos números de récord, junto con los ganadores de este año, como el afortunado de Virginia que se llevó $348 millones en junio, mantienen el interés en el juego y la esperanza de que el próximo sorteo tenga un nuevo millonario.

En el último sorteo del pasado 05 de septiembre, nadie salió ganador del Mega Millions. (Foto: Imagen referencial creada por Gemini AI) / Piero Hatto

Resultados Mega Millions, martes 09 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿A qué hora se sortean los números de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). Para quienes se encuentran en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Es crucial comprar tu boleto antes de la hora límite de venta en tu estado, que generalmente es una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde puedo comprarlo?

Desde abril de 2025, el precio estándar de un boleto de Mega Millions es de $5. Este costo incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. en puntos de venta autorizados, como supermercados, gasolineras o tiendas de conveniencia.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes elegir cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions?

Además del premio mayor, Mega Millions cuenta con nueve niveles de premios secundarios, con montos que varían según la cantidad de números que aciertes. Para aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar adicional, lo que te permite multiplicar tus premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Dónde puedo verificar los números ganadores y consultar sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles poco después de cada sorteo. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial ofrece un archivo completo de resultados pasados.

¿Se pueden comprar boletos de Mega Millions en línea o desde otro país?

La compra de boletos en línea solo está disponible en algunos estados de EE. UU., y debes estar físicamente presente dentro de sus fronteras al momento de la compra. Aunque Mega Millions no se vende fuera de Estados Unidos, cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción autorizada puede comprar un boleto, ya que no se requiere ser residente para ganar.