El premio mayor de Mega Millions sigue creciendo, ya que nadie acertó la combinación ganadora en el sorteo del pasado viernes 22 de agosto. Con los números ganadores 18, 48, 44, 30 y 50, con la Mega Ball 12, el bote ha alcanzado la impresionante cifra de $253 millones para el próximo sorteo del martes 26 de agosto. Los jugadores, que pueden comprar su boleto hasta poco antes del sorteo, sueñan con cambiar su vida con un solo boleto.

Aunque el premio mayor no tuvo un ganador, el sorteo del viernes dejó a una persona en Carolina del Norte con una gran sonrisa. Un afortunado jugador se hizo con un premio de $2 millones tras acertar las cinco bolas blancas. El boleto, comprado en Davidson, multiplicó su premio gracias al multiplicador incorporado del juego. Este premio de $2 millones fue el más grande ganado a nivel nacional en el sorteo, demostrando que hay otras formas de ganar en grande.

Jugar a Mega Millions es un proceso sencillo: eliges cinco números blancos del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24, con un costo de $5 por jugada. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290,472,336, el juego ofrece múltiples niveles de premios, que pueden ser multiplicados por la función especial del juego. Los ganadores del premio mayor pueden elegir entre un pago anual o una suma global en efectivo, que para este sorteo sería de $113.8 millones.

Los números de su boleto siempre se muestran en orden numérico, al igual que los números ganadores de cada sorteo, como se informa aquí en megamillions.com. Esto facilita su comparación. Sin embargo, en un juego de lotería como Mega Millions, el orden en que se extraen los números no importa, con la excepción de la Mega Ball. La Mega Ball extraída debe coincidir exactamente con la Mega Ball que aparece en su boleto para que sea válida, pero los números restantes pueden aparecer en cualquier orden. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

Resultados y números ganadores del Mega Millions hoy, martes 26 de agosto

Los números ganadores fueron: X, X, X, X, X

El Mega Ball fue: X

¿A qué hora se sortean los números de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes a las 11 p.m. ET. Si te encuentras en otra zona horaria, los horarios son: 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Los sorteos se transmiten desde Atlanta, Georgia. Es crucial que verifiques la hora límite de compra en tu estado, ya que la venta de boletos suele cerrar una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde puedo comprarlo?

Desde abril de 2025, el precio de un boleto estándar de Mega Millions es de $5. Este costo incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios menores hasta 10 veces. Puedes comprar tus boletos en tiendas minoristas autorizadas, como supermercados, gasolineras y tiendas de conveniencia, en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de bolas blancas (del 1 al 70) y un número para la bola dorada “Mega Ball” (del 1 al 24). Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones, un desafío que mejora las posibilidades de los jugadores.

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

¿Qué otros premios ofrece el Mega Millions?

Además del premio mayor, Mega Millions tiene nueve niveles de premios adicionales. El valor de estos premios varía según la combinación de números que aciertes. Para aumentar tus ganancias, puedes usar la opción Megaplier, que cuesta un dólar extra y te permite multiplicar los premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Dónde puedo verificar los números ganadores y consultar sorteos anteriores?

Los números ganadores se publican en el sitio web oficial de Mega Millions poco después de cada sorteo. También puedes verificar los resultados en las aplicaciones de lotería, en las noticias locales o a través de alertas por correo electrónico. El sitio web oficial también ofrece un archivo de todos los números ganadores de sorteos anteriores, ideal para quienes deseen analizar las estadísticas.

¿Se pueden comprar boletos de Mega Millions en línea o desde otro país?

La compra de boletos en línea solo está permitida en ciertos estados de EE. UU. (como Georgia, Illinois y Virginia), y debes estar físicamente dentro de sus fronteras al momento de la compra. Mega Millions no se vende fuera de los Estados Unidos ni apoya la venta de boletos a nivel internacional. Si eres turista, puedes comprar un boleto en una jurisdicción autorizada, ya que no se requiere ser residente para ganar.