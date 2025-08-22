El premio mayor de Mega Millions sigue creciendo, ya que ningún boleto acertó la combinación ganadora en el sorteo del martes 19 de agosto. Tras un bote de 216 millones de dólares, el jackpot ha subido a 234 millones de dólares para el próximo sorteo de este viernes, 22 de agosto. Si un afortunado jugador logra acertar los seis números, podrá elegir entre un pago anual o una suma global en efectivo de 105.1 millones de dólares antes de impuestos.

Aunque nadie se llevó el premio gordo, hubo miles de ganadores de premios menores a lo largo de Estados Unidos. Los números ganadores del martes fueron 10, 19, 24, 49 y 68, con la Mega Ball dorada 10. En Ohio, por ejemplo, se registraron miles de ganadores, incluyendo uno que se llevó un premio de 2,000 dólares. El próximo sorteo se realizará el viernes a las 11 p.m. ET.

El año 2025 ha sido testigo de cuatro afortunados ganadores de este premio mayor. El más reciente fue el 27 de junio, cuando un boleto en Virginia se llevó 348 millones de dólares. Antes de eso, un jugador de Ohio ganó 112 millones de dólares el 18 de abril, seguido de otro en Illinois que se hizo con 344 millones de dólares el 25 de marzo y un cuarto ganador que se llevó 113 millones de dólares el 17 de enero.

La emoción por el juego se mantiene en alza. Los organizadores del Mega Millions han mejorado las probabilidades de ganar el premio mayor con el nuevo formato implementado en abril, pasando de 1 en 302,575,350 a 1 en 290,472,336.

A continuación, te ofrecemos una guía completa con todas las respuestas a las preguntas más frecuentes, desde cómo jugar y comprar boletos del Mega Millions hasta cuáles son las probabilidades de llevarte a casa el gran premio.

Conoce aquí cuál es la gran cantidad de dinero que está en juego en el Mega Millions este viernes 22 de agosto de 2025. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

Resultados y números ganadores del Mega Millions hoy, viernes 22 de agosto

Los números ganadores fueron: X , X , X , X y X .

, , , y . El Mega Ball fue: X.

¿A qué hora se sortean los números de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora del sorteo es a las 11 p.m. ET, pero varía según la zona horaria: 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Se transmiten desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia. Es importante verificar la hora límite de compra en tu estado, ya que la venta de boletos suele cerrar una o dos horas antes.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde puedo comprarlo?

Desde abril de 2025, el precio estándar del boleto de Mega Millions es de $5. Este costo incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios menores hasta 10 veces. Puedes comprar boletos en tiendas minoristas autorizadas, como supermercados, gasolineras y tiendas de conveniencia, en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

Quienes visiten Estados Unidos siempre pueden comprar boletos de Mega Millions en una lotería estadounidense durante su visita. No es necesario ser residente ni ciudadano de dicho país para ganar. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de bolas blancas del 1 al 70 y un número para la bola dorada “Mega Ball” del 1 al 24. Si prefieres, puedes optar por un boleto de selección rápida. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de 1 en 290.5 millones, una cifra que ha mejorado con el nuevo formato del juego.

¿Qué otros premios ofrece el Mega Millions?

Además del premio mayor, Mega Millions ofrece nueve niveles de premios adicionales, cuyo valor varía según los números que aciertes. Con la opción adicional Megaplier, que cuesta un dólar extra, tus ganancias en premios no mayores pueden multiplicarse hasta cinco veces.

¿Dónde puedo verificar los números ganadores y consultar sorteos anteriores?

Los números ganadores se publican en el sitio web oficial de Mega Millions poco después de cada sorteo. También puedes revisar los resultados en medios de comunicación locales o a través de alertas por correo electrónico o mensaje de texto. El sitio oficial también cuenta con un archivo de números ganadores de sorteos anteriores para quienes deseen analizar los datos.

¿Se pueden comprar boletos de Mega Millions en línea o desde otro país?

La compra de boletos en línea solo es posible en ciertos estados de EE. UU. (como Georgia, Illinois y Virginia) y debes estar físicamente dentro de sus fronteras al momento de la compra. Mega Millions no se vende fuera de Estados Unidos y no apoya la venta de boletos a nivel internacional. Si eres turista, puedes comprar un boleto en una jurisdicción autorizada, ya que no se requiere ser residente para ganar.