¿Quieres convertirte en el próximo millonario en Estados Unidos? Este viernes 24 de octubre de 2025 es tu oportunidad con la lotería del Mega Millions, que reparte un jackpot acumulado de 680 millones de dólares, que podrían darle un giro de 180 grados a tu vida. Esta lotería ha venido acumulando su premio mayor semana a semana y aún no se conoce al afortunado ganador. Revisa cuáles son los números con premios y todos los resultados de esta edición .

El próximo sorteo de Mega Millions se celebrará este viernes 24 de octubre a las 11:00 p.m. ET, siguiendo la nueva estructura de juego implementada en abril de 2025, que elevó el costo del boleto a $5 e incluyó un multiplicador automático. Este nuevo formato mejoró las probabilidades de ganar cualquier premio (1 en 23) y modificó los premios secundarios, garantizando un mínimo de $2 millones (hasta $10 millones) por acertar solo las cinco bolas blancas.

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 70 y la Mega Ball del 1 al 24 (rango ajustado para mejorar las probabilidades del jackpot a 1 en 290.4 millones). Los boletos están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, y deben comprarse antes de la hora límite de venta de cada estado, que puede variar entre 15 minutos y una hora antes del sorteo. En caso de ganar el premio mayor, el afortunado puede elegir entre recibir una anualidad creciente o un pago único en efectivo (lump sum).

Conoce si alguien se ha llevado el premio mayor del Mega Millions, que se juega este viernes 24 de octubre de 2025 en Estados Unidos.

Resultados Mega Millions, viernes 24 de octubre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 24 de octubre de 2025?

El premio mayor de $650 millones del sorteo del martes 21 de octubre de 2025 no encontró dueño. El bote para el próximo sorteo llega a los 680 millones, para el viernes 24 de octubre.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de EE. UU.?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.