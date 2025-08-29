Aunque nadie se llevó el premio mayor en el sorteo de Mega Millions del martes 26 de agosto de 2025, el bote continúa creciendo hasta alcanzar la asombrosa cifra de $277 millones de dólares. Para el próximo sorteo de este viernes, la opción de pago en efectivo asciende a $124.6 millones. Las probabilidades de ganar el premio mayor han mejorado ligeramente con el nuevo formato del juego, pasando de 1 en 302.5 millones a 1 en 290.4 millones, lo que mantiene viva la esperanza de los jugadores en todo el país.

A pesar de que el premio gordo no fue reclamado, miles de jugadores tuvieron suerte con premios menores. Tan solo en Ohio, miles de boletos ganaron premios que oscilan entre $1,500 y montos menores. En otros estados, también hubo ganadores significativos; por ejemplo, un boleto vendido en Florida acertó cinco números para un premio de $3 millones, mientras que otro en Mississippi ganó $2 millones. La última vez que se ganó el premio mayor de Mega Millions fue el 27 de junio, cuando un afortunado jugador en Virginia se llevó $348 millones.

Los números ganadores del sorteo del 26 de agosto fueron 7, 12, 30, 40 y 69, con la Mega Ball en 17. Los sorteos de Mega Millions se celebran cada martes y viernes a las 11 p.m., hora del este (ET). El próximo sorteo, con un premio millonario, tendrá lugar este viernes 29 de agosto, lo que representa una nueva oportunidad para los jugadores de cambiar sus vidas para siempre.

Resultados del Mega Millions hoy, 29 de agosto. Conoce los números ganadores y los premios entregados en el sorteo en Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados y números ganadores del Mega Millions hoy, viernes 29 de agosto

Los números ganadores fueron: X, X, X, X, X

El Mega Ball fue: X

¿A qué hora se sortean los números de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). Para otras zonas horarias en Estados Unidos, el sorteo es a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Los sorteos se transmiten desde Atlanta, Georgia. Es importante que los jugadores revisen la hora límite de venta de boletos en su estado, ya que generalmente cierran una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde puedo comprarlo?

Desde abril de 2025, un boleto de Mega Millions cuesta $5. Este precio ya incluye la opción de un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios no mayores hasta 10 veces. Puedes adquirir los boletos en tiendas minoristas autorizadas como gasolineras y supermercados en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes elegir cinco números de bolas blancas (del 1 al 70) y un número para la bola dorada “Mega Ball” (del 1 al 24). Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como el Big Game. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

¿Qué otros premios ofrece el Mega Millions?

Además del premio mayor, Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios. El valor de estos premios depende de la combinación de números acertados. Para aumentar las ganancias, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que puede multiplicar los premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Dónde puedo verificar los números ganadores y consultar sorteos anteriores del Mega Millions?

Puedes consultar los números ganadores en el sitio web oficial de Mega Millions poco después de cada sorteo. También se publican en aplicaciones de lotería, noticias locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial cuenta con un archivo de resultados pasados, lo que permite a los jugadores revisar la historia del juego y analizar los números.

¿Se pueden comprar boletos de Mega Millions en línea o desde otro país?

La compra de boletos en línea está permitida solo en ciertos estados de EE. UU. (como Georgia, Illinois y Virginia), y debes estar físicamente dentro de sus fronteras al momento de la compra. Mega Millions no se vende fuera de Estados Unidos, pero cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción autorizada puede comprar un boleto, ya que no se requiere ser residente para ganar.