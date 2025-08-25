El premio mayor de Powerball sigue creciendo, alcanzando una cifra monumental de $700 millones de dólares para el próximo sorteo de este lunes, 25 de agosto. La emoción se mantiene después de que no hubiera ganadores en el sorteo del sábado pasado, manteniendo vivo el sueño de los jugadores. Los números ganadores para el sorteo del 23 de agosto fueron 11, 14, 34, 47, 51, y el Powerball fue el 18. A pesar de que nadie se llevó el premio mayor, un afortunado jugador en Dakota del Sur ganó el premio de $2 millones con el Power Play, mientras que dos jugadores en Maine y Nueva York se llevaron $1 millón cada uno.

Para jugar a Powerball solo necesitas un boleto de $2, disponible en gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia. Los jugadores eligen cinco números de 1 al 69 y un número de Powerball del 1 al 26. Si prefieres, puedes usar la opción “Quick Pick” para que la computadora elija los números por ti. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados por la noche. Si logras acertar todos los números, el premio de $700 millones puede ser tuyo.

El premio de Powerball tiene un valor en efectivo de $316.3 millones antes de impuestos, o puedes elegir el pago de la anualidad. Un solo ganador podría optar por recibir un pago único de $316.3 millones antes de impuestos, o la opción de la anualidad de $700 millones, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292 millones. El último ganador del premio mayor fue el 31 de mayo, cuando un afortunado jugador en California se llevó a casa $204.5 millones.

El Powerball de $700 millones es el undécimo premio más grande en la historia del juego. En 2022, un boleto vendido en Altadena, California, se llevó un premio de $2.04 mil millones, el mayor de la historia de Powerball y de la lotería en general. Con boletos vendidos en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., la emoción por este gran premio continúa creciendo.

Al momento de marcar la lotería, todos los jugadores tienen la ilusión de un cambio radical de vida (Foto: AFP).

¿A qué hora se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del este). La transmisión en vivo se realiza desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos son a las 9:59 p.m. (hora de la Montaña), 7:59 p.m. (hora del Pacífico) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico).

¿Hasta qué hora puedo comprar un boleto de Powerball?

La hora límite para comprar un boleto de Powerball varía en cada estado. Por lo general, la venta cierra entre una y dos horas antes del sorteo. Para asegurar tu participación, es recomendable comprar el boleto con anticipación y verificar la hora exacta de cierre con tu vendedor local o en el sitio web oficial de la lotería.

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio estándar de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes agregar la opción Power Play para multiplicar tus premios menores. Los boletos se pueden comprar en tiendas minoristas autorizadas como gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia. En algunos estados, también es posible comprar en línea a través del sitio web oficial de Powerball.

¿Cómo se juega a Powerball?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un total de 69 bolas blancas y un número de una bola roja (el Powerball) de un total de 26. El objetivo principal es acertar los seis números para ganar el premio mayor, pero el orden de las bolas blancas no importa. Si aciertas menos números o solo el Powerball, puedes ganar premios menores.

¿Qué es Power Play en Powerball y cómo funciona?

Power Play es una opción extra que cuesta $1 y te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces. El número multiplicador se sortea al azar antes de cada sorteo. El premio por acertar cinco números (sin el Powerball) siempre se eleva a $2 millones con esta opción. El multiplicador de 10X solo está disponible cuando el premio mayor anunciado es de $150 millones o menos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente 1 en 292.2 millones. Aunque las probabilidades son extraordinariamente bajas, la posibilidad de que un solo boleto cambie la vida de una persona de la noche a la mañana es lo que mantiene la popularidad de esta lotería en todo el mundo.

Entérate de todos los detalles del sorteo del Powerball del lunes 25 de agosto. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

¿Cómo puedo verificar los números ganadores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Powerball, en las aplicaciones de lotería, o en los anuncios de tu minorista local. Muchos jugadores prefieren ver el sorteo en vivo por televisión o por Internet para vivir la emoción del momento en que se revelan los resultados.

¿Puedo elegir cómo recibir el premio mayor de Powerball?

Sí. Si ganas el premio mayor, tienes dos opciones de pago: una anualidad pagada en 30 cuotas graduales a lo largo de 29 años, o un pago único en una suma global. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Existe un historial de números ganadores?

Sí. Para aquellos que disfrutan analizando patrones o simplemente por curiosidad, el sitio web oficial de Powerball y otros recursos de datos de lotería ofrecen un registro de todos los números ganadores de sorteos anteriores.

¿Tengo que ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar?

No. No es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para comprar un boleto de Powerball. Cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción donde se vendan boletos puede comprarlos, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Sin embargo, los premios están sujetos a los impuestos correspondientes.

¿Tengo que hacer coincidir los números en el orden exacto?

No. Para ganar un premio en Powerball, no es necesario que los cinco números de las bolas blancas coincidan en el orden en que son extraídas. Lo importante es que tus números coincidan con los números ganadores, sin importar el orden. El número de la bola roja (el Powerball) sí debe coincidir exactamente.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

El plazo para reclamar un premio de lotería varía según el estado donde se compró el boleto y suele oscilar entre 90 días y un año. Se recomienda revisar el reverso de tu boleto o consultar directamente con la lotería estatal para conocer la fecha de vencimiento.