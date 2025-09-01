El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado una cifra histórica: $1.1 mil millones de dólares. Después de que nadie acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado 30 de agosto, el premio ha crecido hasta convertirse en el quinto más grande en la historia de la lotería. Para el próximo sorteo de este lunes, 1 de septiembre, la opción de pago en efectivo asciende a $498.4 millones. La emoción por el sorteo crece en los 45 estados donde se puede adquirir el boleto.

Aunque no hubo un ganador del gran premio, varios jugadores tuvieron suerte en el último sorteo. Los números ganadores del sábado fueron 3, 18, 22, 27 y 33, con el Powerball rojo 17 y el Power Play 3X. Tres boletos acertaron los cinco números y el Power Play para un premio de $2 millones cada uno, vendidos en Colorado, Indiana y New Hampshire. Además, nueve boletos acertaron los cinco números principales para un premio de $1 millón, incluyendo cuatro en California, uno en Florida y uno en Illinois.

El sorteo de este lunes es la primera oportunidad para los jugadores de ganar un premio de más de mil millones de dólares desde abril. Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. El costo de un boleto es de $2, y por $1 extra se puede añadir el Power Play para multiplicar los premios no acumulativos. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, lo que añade una dosis de emoción a la espera.

El sorteo del Powerball de este lunes 01 de septiembre, donde miles esperan conocer quién es el nuevo ganador de la fortuna en Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados del Powerball, lunes 01 de septiembre

Los números ganadores sorteados el lunes 01 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿A qué hora y en qué días se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del este). La transmisión en vivo se lleva a cabo desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos tienen lugar a las 9:59 p.m. (hora de la Montaña), 7:59 p.m. (hora del Pacífico) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico).

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio estándar de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, la cual multiplica los premios menores. Los boletos están disponibles en miles de tiendas minoristas autorizadas, como supermercados y gasolineras. Además, en algunos estados, puedes adquirirlos en línea a través del sitio web oficial de la lotería.

¿Cómo se juega a Powerball y cómo se gana?

Para jugar, debes elegir cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la bola roja, o Powerball). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Los números de las bolas blancas no tienen que coincidir en el orden en que son extraídas. Incluso si no aciertas el premio gordo, existen premios menores si aciertas menos números o solo el Powerball.

¿Qué es la opción Power Play y cómo funciona?

Power Play es una opción adicional de $1 que te permite multiplicar tus ganancias (excluyendo el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o 10 veces. El número multiplicador se selecciona al azar antes de cada sorteo. Es importante saber que el premio por acertar cinco números (sin el Powerball) aumenta a $2 millones con esta opción, sin importar el multiplicador. El multiplicador de 10X solo está disponible cuando el premio mayor es de $150 millones o menos.

Conoce aquí cuáles son los premios ganados en la lotería Powerball tras el sorteo del lunes 9 de septiembre. (Foto: Lori Van Buren / Albany Times Union vía Getty Images) / Albany Times Union/Hearst Newspa

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente 1 en 292.2 millones. Aunque es una cifra baja, el atractivo de los premios multimillonarios sigue capturando la imaginación de millones de personas. La historia del juego está llena de premios masivos que han cambiado vidas de la noche a la mañana.

¿Cómo puedo verificar mis números y reclamar un premio?

Puedes verificar si tus números son ganadores en el sitio web oficial de Powerball, en las aplicaciones de lotería, o en tu minorista local. Para los premios mayores, tienes dos opciones de pago: una anualidad en 30 cuotas a lo largo de 29 años o un pago único en efectivo. El plazo para reclamar el premio varía según el estado, generalmente entre 90 días y un año.

¿Hay restricciones para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar a Powerball. Cualquiera que se encuentre en una jurisdicción donde se vendan boletos puede comprar uno, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Sin embargo, los premios están sujetos a los impuestos federales y jurisdiccionales correspondientes, independientemente de tu estatus migratorio.