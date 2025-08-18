El premio mayor de Powerball sigue en ascenso, alcanzando una cifra monumental de $605 millones de dólares después de que ningún boleto acertara los seis números ganadores en el sorteo del sábado 16 de agosto (23-40-49-65-69-23, con el Power Play 3x) . Este lunes 18 de agosto de 2025 por la noche, los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el codiciado bote, con la opción de un pago en efectivo de $273.4 millones de dólares. La emoción y la expectativa crecen a medida que millones de personas sueñan con cambiar sus vidas de la noche a la mañana.

Si el afortunado ganador opta por el pago único en efectivo, se enfrentará a una retención fiscal federal del 24% y probablemente al tipo impositivo federal más alto del 37%. Esto reduciría el premio a unos $172.2 millones de dólares. Por el contrario, si el ganador elige la anualidad, recibiría pagos anuales promedio de $12.7 millones de dólares después de impuestos durante 29 años, una opción que, aunque menos popular, asegura un flujo de ingresos constante.

Es importante tener en cuenta que las leyes fiscales estatales también impactan en las ganancias de la lotería. Estados como Nueva York, Washington D.C. y Maryland imponen impuestos adicionales, mientras que otros como California, Texas y Delaware no aplican gravámenes sobre los premios de la lotería. Con un premio tan grande en juego, la ubicación del boleto ganador será un factor clave para determinar la cantidad final que recibirá el afortunado.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones, una cifra que demuestra la dificultad del reto. Aún así, el premio ha crecido constantemente en las últimas semanas, atrayendo a más jugadores. El último premio mayor significativo de Powerball se ganó en marzo en California, y el año pasado un jugador se llevó a casa la asombrosa cantidad de $1.3 mil millones de dólares, lo que demuestra que, a pesar de las probabilidades, los grandes premios son una realidad.

Verifica si tienes el boleto de Powerball con los números ganadores del sorteo del 18 de agosto, con un premio mayor acumulado de 605 millones de dólares en juego. | Crédito: Composición Mix

¿A qué hora se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del este), desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras zonas horarias de Estados Unidos, el horario es a las 9:59 p.m. (hora de la Montaña), 7:59 p.m. (hora del Pacífico) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico).

¿Hasta qué hora puedo comprar un boleto de Powerball?

La hora límite para comprar un boleto de Powerball varía según la jurisdicción, pero generalmente la venta cierra entre una y dos horas antes de que comience el sorteo. Se recomienda a los jugadores verificar el horario de cierre de ventas con su vendedor local o en el sitio web oficial de la lotería para asegurarse de que su boleto participe en el sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball tiene un precio estándar de $2 por jugada. Puedes añadir la opción Power Play por un dólar adicional, lo que eleva el costo a $3. Los boletos se venden en tiendas minoristas autorizadas, como gasolineras y supermercados, y en algunos estados también se pueden comprar online a través del sitio web oficial de Powerball o plataformas de terceros.

¿Cómo se juega a Powerball?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un total de 69 (las bolas blancas) y un número para el Powerball de un total de 26 (la bola roja). Para ganar el premio mayor, tienes que acertar los seis números. También puedes ganar premios menores al acertar combinaciones de menos números. Los números de las bolas blancas no tienen que coincidir en el orden en que son extraídos.

¿Qué es Power Play en Powerball y cómo funciona?

Power Play es una opción adicional de $1 que te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2, 3, 4, 5 o 10 veces. El multiplicador se selecciona al azar antes del sorteo. Si aciertas cinco números, tu premio de $1 millón se duplica automáticamente a $2 millones, sin importar el multiplicador. El multiplicador 10X solo está disponible cuando el premio mayor anunciado es de $150 millones o menos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente 1 en 292.2 millones. A pesar de que las probabilidades son muy bajas, el juego sigue atrayendo a millones de jugadores. La historia de Powerball incluye grandes premios, como el de $2.04 mil millones ganado en 2022, lo que mantiene vivo el sueño de los participantes.

Consulta si eres uno de los ganadores celebran tras conocerse los resultados del Powerball del 18 de agosto, con el premio mayor de 605 millones de dólares en juego. | Crédito: Composición Mix

¿Cómo se pueden verificar los números ganadores del Powerball?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Powerball, en las aplicaciones de lotería, o en los anuncios de tu minorista local. Muchos jugadores también sintonizan la transmisión en vivo por televisión o Internet para ver el sorteo. Incluso si no ganas el premio mayor, es importante revisar si has acertado otras combinaciones para premios menores.

¿Puedo elegir cómo recibir el premio mayor del Powerball?

Sí, si ganas el premio mayor de Powerball, tienes dos opciones de pago. La primera es recibir el premio como una anualidad, pagada en 30 cuotas graduales a lo largo de 29 años. La segunda opción es recibir un pago único en una suma global. Ambos montos son antes de impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Hay información disponible sobre los números ganadores de sorteos anteriores?

Sí, el sitio web oficial de Powerball y otros sitios de datos de lotería ofrecen un historial completo de los números ganadores de sorteos anteriores. Esta información puede ser útil para los jugadores que buscan analizar patrones o simplemente por curiosidad.

¿Tienes que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción donde se vendan boletos puede comprar uno, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Sin embargo, los premios están sujetos a impuestos federales y jurisdiccionales, sin importar la ciudadanía o residencia del ganador.

¿Tengo que hacer coincidir los números en el orden exacto en que salen?

No, no necesitas acertar las cinco bolas blancas en el orden en que son extraídas. Solo necesitas que tus números coincidan con los números ganadores, sin importar su orden. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir exactamente.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio de lotería?

El plazo para reclamar un premio de lotería varía según el estado o jurisdicción donde se compró el boleto, y generalmente oscila entre 90 días y un año. Se recomienda verificar el reverso del boleto o consultar directamente con la lotería estatal correspondiente.