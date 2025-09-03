El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado una cifra impresionante: $1.3 mil millones de dólares. Este colosal monto, el quinto más grande en la historia del juego, se debe a que nadie logró acertar la combinación ganadora en el sorteo del lunes 1 de septiembre. La última vez que alguien se llevó el premio gordo fue en mayo, lo que ha generado una racha de 41 sorteos sin un ganador. El próximo sorteo, una oportunidad de oro para cambiar una vida, se llevará a cabo este miércoles, 3 de septiembre, a las 11 p.m. ET.

A pesar de que el premio principal no fue reclamado, el sorteo del lunes dejó a varios afortunados. Dos boletos, vendidos en Montana y Carolina del Norte, ganaron $2 millones cada uno al haber agregado la opción Power Play, mientras que otros diez boletos en nueve estados diferentes se llevaron $1 millón. Los números ganadores del sorteo fueron los blancos 8, 23, 25, 40, 53, y el Powerball rojo 5. Si alguien acierta el premio mayor, puede optar por un pago anual o una suma global en efectivo de $589 millones, ambas opciones antes de impuestos.

Con un boleto que cuesta solo $2 y se vende en 45 estados, las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones. A pesar de que las posibilidades son bajas, la historia de Powerball está llena de premios masivos, como el récord de $2.04 mil millones en 2022. La lista de los mayores premios en la historia demuestra que, aunque es difícil, el sueño de convertirse en millonario de la noche a la mañana está más vivo que nunca.

Resultados del Powerball del 3 de septiembre 2025: conoce los números ganadores y premios entregados en el sorteo de Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados del Powerball, miércoles 02 de septiembre

Los números ganadores sorteados el miércoles 03 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿A qué hora y en qué días se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora del este (ET). La transmisión en vivo se realiza desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos son a las 9:59 p.m. (hora de la Montaña), 7:59 p.m. (hora del Pacífico) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico).

¿Cuánto cuesta un boleto del Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes incluir la opción Power Play, que multiplica los premios menores. Los boletos están disponibles en más de 45 estados de EE.UU. en tiendas minoristas autorizadas como supermercados y gasolineras, y en algunos estados también se pueden comprar online a través del sitio web oficial.

¿Cómo se juega a Powerball y cómo se gana?

Para jugar, debes elegir cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la bola roja, o Powerball). Para llevarte el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Los números de las bolas blancas no tienen que coincidir en el orden en que son extraídos. Además, puedes ganar premios menores al acertar menos números o solo el Powerball.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images) / Jay L. Clendenin

¿Qué es la opción Power Play y cómo funciona?

Power Play es una opción que te permite multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o 10 veces, por solo $1 adicional. El número multiplicador se selecciona al azar antes del sorteo. Si aciertas cinco números, tu premio aumenta a $2 millones con esta opción. Ten en cuenta que el multiplicador de 10X solo está disponible cuando el premio mayor es de $150 millones o menos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente 1 en 292.2 millones. Aunque las probabilidades son bajas, el juego ha entregado premios multimillonarios a lo largo de su historia, lo que mantiene viva la esperanza de los jugadores de cambiar sus vidas de la noche a la mañana.

¿Hay restricciones para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de EE.UU. para jugar a Powerball. Cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción donde se vendan boletos puede comprarlos, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Sin embargo, los premios están sujetos a los impuestos federales y jurisdiccionales correspondientes.