El premio mayor de Powerball sigue en ascenso y ha alcanzado una cifra impresionante: 526 millones de dólares. Los números ganadores del sorteo del 11 de agosto fueron: 6, 16, 33, 40 y 62, con el Powerball 2. El multiplicador Power Play fue de 2x. Con la esperanza de que el próximo ganador cambie su vida para siempre, los jugadores están adquiriendo sus boletos para el sorteo del miércoles 13 de agosto de 2025. Este emocionante evento ofrece una opción de pago en efectivo de 241 millones de dólares, haciendo que la posibilidad de convertirse en millonario sea más tentadora que nunca.

La última vez que hubo un ganador del premio mayor fue el 31 de mayo, cuando un afortunado jugador de California se llevó a casa 204.5 millones de dólares. Ahora, todos los ojos están puestos en el sorteo de esta noche. ¿Podría ser tu día de suerte? Asegúrate de tener tus boletos listos y cruza los dedos para que hoy seas tú quien se una a la lista de ganadores del Powerball. A continuación, respondemos a las preguntas más frecuentes sobre el Powerball, desde cómo se juega hasta dónde encontrar información sobre sorteos pasados.

Un boleto del Powerball vendido en Puerto Rico ganó $50,000 en el sorteo del sábado 9 de agosto. (Foto: Getty Images)

Resultado, Powerball del miércoles 13 de agosto

Sorteo Powerball del miércoles 13 de agosto Números ganadores -- Power Ball -- Power Play --

¿A qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora del este (ET), en el estudio de la Lotería de Florida. El horario se ajusta para otras zonas horarias, ocurriendo a las 7:59 p.m. en el Pacífico, 9:59 p.m. en la Montaña y 11:59 p.m. en el Atlántico. Es crucial recordar que los sorteos son un minuto antes de la medianoche en la costa este.

¿Hasta qué hora se pueden comprar boletos de Powerball?

La hora límite para la compra de boletos de Powerball varía en cada jurisdicción, aunque generalmente las ventas cierran entre una y dos horas antes del sorteo. Para asegurar que tu boleto participe en el sorteo de la noche, se recomienda comprarlo con suficiente antelación y confirmar la hora de cierre de ventas en tu punto de venta local.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde se puede comprar?

Un boleto estándar de Powerball cuesta $2 por jugada. Si añades la opción Power Play, el costo total es de $3, lo que puede multiplicar tus premios no acumulativos. Los boletos se pueden comprar en minoristas autorizados como gasolineras y supermercados. En algunos estados, también se pueden adquirir en línea a través del sitio web oficial de Powerball o plataformas de terceros.

¿Cómo se juega a Powerball?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un conjunto de 69 bolas blancas y un número, el Powerball, de un conjunto de 26 bolas rojas. Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Los premios secundarios se ganan acertando menos números o solo el Powerball, lo que mantiene la emoción en cada sorteo.

¿Cómo funciona la opción Power Play?

Power Play es una opción que cuesta $1 adicional y te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2, 3, 4, 5 o 10 veces. El multiplicador 10X está disponible solo cuando el premio mayor es de $150 millones o menos. Es una estrategia popular para aumentar las ganancias en caso de acertar premios menores.

Un premio récord de Powerball está en juego en el próximo sorteo de la lotería estadounidense. (Foto: AP)

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones. A pesar de estas probabilidades tan bajas, el juego sigue siendo extremadamente popular. El sueño de obtener una suma de dinero que cambie la vida de la noche a la mañana, como el premio de $2.04 mil millones ganado en 2022, es lo que atrae a millones de jugadores.

COINCIDENCIA PREMIO PROBABILIDADES 5 bolillas + Powerball Premio mayor 1 en 292,201,338.00 5 bolillas $1 millón 1 en 11,688,053.52 4 bolillas + Powerball $50,000 1 en 913,129.18 4 bolillas + Powerball $100 1 en 36,525.17 3 bolillas + Powerball $100 1 en 14,494.11 3 bolillas $7 1 en 579.76 2 bolillas + Powerball $7 1 en 701.33 1 bolilla + Powerball $4 1 en 91.98 Powerball $4 1 en 38.32

* La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24.87. Las probabilidades presentadas aquí se basan en una apuesta de $2 (redondeadas a dos decimales).

¿Cómo se pueden verificar los números ganadores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Powerball, a través de aplicaciones de lotería, o en tu punto de venta local. Muchos jugadores también optan por ver la transmisión en vivo por televisión o en línea. Es importante revisar tu boleto detenidamente, ya que incluso si no ganas el premio mayor, puedes haber ganado uno de los premios secundarios.

¿Cómo se puede recibir el premio mayor?

Los ganadores del premio mayor de Powerball tienen dos opciones de pago: una anualidad, que se paga en 30 cuotas a lo largo de 29 años, o un único pago en efectivo. Ambas opciones son antes de los impuestos federales y jurisdiccionales aplicables.

¿Hay información disponible sobre sorteos anteriores?

Sí, el sitio web oficial de Powerball y otros recursos de datos ofrecen un archivo de números ganadores de sorteos pasados. Esta información puede ser consultada por jugadores que buscan patrones o simplemente para alimentar su curiosidad sobre la lotería.

¿Se necesita ser ciudadano de EE. UU. para jugar?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal para apostar puede comprar un boleto en una jurisdicción donde se vendan. Los premios están sujetos a impuestos federales y jurisdiccionales, independientemente de la ciudadanía del ganador.

¿El orden de los números importa?

Para ganar, los números de las bolas blancas no tienen que coincidir en el orden exacto en que son extraídos. Lo importante es que tus cinco números coincidan con los cinco números ganadores. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir exactamente.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio?

El plazo para reclamar un premio varía según el estado o jurisdicción, y puede ir de 90 días a un año. Es fundamental revisar el reverso de tu boleto o consultar con la lotería estatal para conocer la fecha límite y no perder tu premio.