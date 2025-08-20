El premio mayor de Powerball sigue en aumento, alcanzando una cifra monumental de $643 millones de dólares para el próximo sorteo de este miércoles 20 de agosto. Después de que nadie lograra acertar la combinación ganadora en el último sorteo del lunes, la emoción crece. Si un afortunado jugador acierta los seis números, podrá elegir entre el pago anual o una suma en efectivo de $290.6 millones, antes de impuestos.

A pesar de que el premio mayor no tuvo ganador, el sorteo del lunes dejó a varios jugadores con premios significativos. En Ohio, 20 personas se llevaron $300, mientras que 31 ganaron $100. En otros estados, se registraron premios aún mayores: dos boletos vendidos en California ganaron $31,033 cada uno, al acertar cuatro números y el Powerball. Además, un boleto en Arizona y otro en Texas se llevaron un millón de dólares.

Los números ganadores del sorteo del 18 de agosto fueron 15, 46, 61, 63 y 64, con la Powerball 1 y el Power Play 2x. A pesar de las bajas probabilidades de ganar el premio mayor, que son de 1 en 292.2 millones, más de 755,000 boletos en todo Estados Unidos ganaron algún tipo de premio, demostrando que la emoción de jugar sigue muy viva.

El próximo sorteo se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a las 10:59 p.m. ET y se puede seguir en línea. Powerball está disponible en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Aunque las probabilidades sean escasas, el sueño de convertirse en millonario de la noche a la mañana continúa atrayendo a jugadores de todo el territorio estadounidense.

Conoce los números ganadores para el Powerball del sábado 16 de agosto y consulta los resultados del sorteo. (Foto: perplexity.ai) / Piero Hatto

Resultados del Powerball, miércoles 20 de agosto

Los números ganadores del sorteo del miércoles 20 de agosto fueron: X-X-X-X-X, con el Powerball X . El multiplicador Power Play fue de X.

¿A qué hora se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del este). El evento se transmite en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos se realizan a las 9:59 p.m. (hora de la Montaña), 7:59 p.m. (hora del Pacífico) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico).

¿Hasta qué hora puedo comprar un boleto de Powerball?

La hora límite para comprar un boleto de Powerball es diferente en cada jurisdicción. Por lo general, la venta de boletos cierra entre una y dos horas antes de que el sorteo comience. Para asegurarte de que tu boleto participe, te recomendamos comprarlo con suficiente antelación y confirmar la hora exacta de cierre con tu vendedor local o en el sitio web oficial.

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball tiene un precio estándar de $2 por jugada. Si quieres aumentar tus ganancias en los premios secundarios, puedes añadir la opción Power Play por un dólar extra, elevando el costo a $3. Puedes comprar tus boletos en tiendas minoristas autorizadas como gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia. En algunos estados, también es posible comprarlos online a través del sitio web oficial o plataformas de terceros.

¿Cómo se juega a Powerball?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números de un total de 69 bolas blancas y un número de una bola roja (el Powerball) de un total de 26. Para ganar el gran premio, necesitas acertar los seis números. Si no ganas el premio mayor, aún puedes obtener premios menores al acertar combinaciones de números o solo la Powerball. Recuerda que el orden de los números de las bolas blancas no importa.

¿Qué es Power Play en Powerball y cómo funciona?

Power Play es una opción adicional de $1 que te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2, 3, 4, 5 o 10 veces. El número multiplicador se sortea al azar antes de cada sorteo. Ten en cuenta que el premio por acertar cinco números (sin la Powerball) siempre se eleva a $2 millones con esta opción. El multiplicador 10X está disponible solo cuando el premio mayor anunciado es de $150 millones o menos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente 1 en 292.2 millones. Aunque es un desafío extraordinario, la posibilidad de que un solo boleto cambie la vida de alguien de la noche a la mañana es lo que mantiene la popularidad de esta lotería, que ha entregado premios de más de mil millones de dólares.

Un boleto del Powerball vendido en Puerto Rico ganó $50,000 en el sorteo del sábado 9 de agosto. (Foto: Getty Images)

¿Cómo puedo verificar los números ganadores?

Hay varias maneras de verificar si tu boleto es el ganador. Puedes consultar los resultados en el sitio web oficial de Powerball, en las aplicaciones de lotería, o en los anuncios de tu vendedor local. Muchos jugadores también optan por ver el sorteo en vivo por televisión o internet para vivir la emoción del momento.

¿Puedo elegir cómo recibir el premio mayor de Powerball?

Sí. Si ganas el premio mayor, tienes dos opciones: puedes recibir el premio como una anualidad, pagada en 30 cuotas a lo largo de 29 años, o como un pago único en una suma global. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y jurisdiccionales antes de ser entregadas.

¿Existe un historial de números ganadores?

Sí. Para quienes disfrutan analizando patrones o simplemente por curiosidad, el sitio web oficial de Powerball y otras fuentes de datos de lotería ofrecen un registro de todos los números ganadores de sorteos anteriores.

¿Tengo que ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar?

No. No es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para comprar un boleto de Powerball. Cualquier persona que se encuentre legalmente en una jurisdicción donde se vendan boletos puede comprarlos, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Sin embargo, cualquier premio ganado estará sujeto a las leyes de impuestos correspondientes.

¿Tengo que hacer coincidir los números en el orden exacto?

No. Para ganar un premio en Powerball, no es necesario que las cinco bolas blancas coincidan en el orden en que son extraídas. Lo importante es que tus números coincidan con los números ganadores, sin importar el orden. Sin embargo, el número de la bola roja (el Powerball) debe coincidir exactamente con el número que sale en el sorteo.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

El plazo para reclamar un premio de lotería varía según el estado donde se compró el boleto, y generalmente va de 90 días a un año. Es fundamental revisar el reverso de tu boleto para conocer la fecha de vencimiento y, si no aparece, consultar con la lotería estatal para evitar perder tu premio.