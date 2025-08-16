El Powerball, la lotería que mayor cantidad de dinero reparte en los Estados Unidos, sigue con un premio mayor en aumento. En la última semana, no se han dado ganadores del premio mayor y para el sorteo de este sábado 16 de agosto se estima un jackpot de 565 millones de dólares. ¿Quieres ser uno de los afortunados ganadores? Anímate a jugar esta lotería, en la que podrías ser un ganador y tu vida dar un giro de 180 grados, volviéndote un nuevo millonario en Estados Unidos.

Los números ganadores del sorteo del sábado 16 de agosto fueron: (POR SORTEARSE), con el Powerball (POR SORTEARSE) . El multiplicador Power Play fue de 2x. Aunque las probabilidades de ganar el gran premio son de 1 entre 292,2 millones, Powerball ya ha creado varios millonarios en 2025. Este año ha habido cuatro ganadores del premio mayor de Powerball, el más reciente el 31 de mayo, cuando un afortunado jugador de California se llevó un sustancioso premio de 204.5 millones de dólares. A principios de año, el 18 de enero, un afortunado poseedor de un boleto en Oregón se aseguró el primer premio mayor de Powerball de 2025, llevándose a casa la enorme suma de 328.5 millones de dólares.

Para aumentar la emoción, un segundo ganador del premio mayor acertó los seis números el 29 de marzo, ganando la impresionante cantidad de 527 millones de dólares. Kentucky también tuvo un ganador del premio mayor de Powerball el 26 de abril, con un premio de 167.3 millones de dólares. Para aquellos que esperan ser los próximos grandes ganadores, los boletos de Powerball están disponibles por 2 dólares cada uno y se venden en tiendas a lo largo de 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

¿A qué hora se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora del este (ET), desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Para que no te confundas, aquí te dejamos los horarios ajustados para diferentes zonas horarias: 7:59 p.m. (hora del Pacífico), 9:59 p.m. (hora de la Montaña) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico). Esto significa que el sorteo ocurre un minuto antes de la medianoche en la costa este, un dato que no debes olvidar.

¿Hasta qué hora puedo comprar un boleto de Powerball?

La hora límite para comprar un boleto de Powerball varía, por lo que es importante que revises las reglas de tu jurisdicción. Según la página oficial de la lotería, la venta de boletos suele cerrar entre una y dos horas antes de que comience el sorteo. Para asegurarte de que tu boleto participe en la noche del sorteo, te recomendamos comprarlo con suficiente antelación y confirmar el horario de cierre de ventas con tu vendedor local.

Powerball is one of the most popular lotteries in the United States. (Photo: Getty Images)

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio estándar de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Si quieres aumentar tus posibilidades de ganar premios más grandes (sin incluir el premio mayor), puedes añadir la opción Power Play por un costo adicional de $1, elevando el precio total a $3. Puedes comprar tus boletos en tiendas minoristas autorizadas como gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia. También es posible adquirirlos en terminales de lotería o, en algunos estados, a través del sitio web oficial de Powerball o sitios de terceros de buena reputación, donde el precio y la compra mínima pueden variar.

¿Cómo se juega a Powerball?

Jugar a Powerball es un proceso sencillo, pero la emoción es inmensa. En cada sorteo, se eligen cinco bolas blancas de un total de 69 y una bola roja, conocida como “Powerball”, de un total de 26. Para ganar el codiciado premio mayor, necesitas acertar los cinco números blancos y el número Powerball. Si no logras el jackpot, aún tienes la oportunidad de ganar premios menores al acertar menos números o solo el Powerball. Este formato hace que cada boleto sea una posibilidad de cambiar tu vida.

¿Qué es Power Play en Powerball y cómo funciona?

Power Play es una opción adicional que puedes agregar a tu boleto de Powerball por solo $1 extra por jugada, y te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces. Es importante saber que el premio por acertar cinco números (Match 5) siempre se eleva a $2 millones con Power Play, sin importar el multiplicador. El número multiplicador se selecciona al azar antes de cada sorteo. El multiplicador 10X solo está disponible cuando el premio mayor anunciado en forma de anualidad es de $150 millones o menos. Si buscas aumentar tus posibilidades de ganar más dinero sin alcanzar el jackpot, Power Play puede ser una excelente estrategia.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente 1 en 292.2 millones. A pesar de que las probabilidades son muy bajas, el sueño de ganar el jackpot atrae a millones de jugadores. La historia del juego está llena de premios masivos, como el de $2.04 mil millones que se ganó en California en 2022. Aunque ganar es un desafío extraordinario, la posibilidad de que un solo boleto cambie la vida de alguien de la noche a la mañana es lo que mantiene la popularidad de esta lotería.

¿Cómo se pueden verificar los números ganadores del Powerball?

Existen varias maneras de verificar si tus números son los afortunados. Puedes consultar los resultados en el sitio web oficial de Powerball, en las aplicaciones de lotería, o en los anuncios de tu minorista local de lotería. Muchos jugadores también disfrutan viendo el sorteo en vivo por televisión o por Internet, para vivir la emoción del momento en que se revelan los números. Para aquellos que no ganaron el premio mayor, es crucial revisar si acertaron otros números, ya que también se otorgan premios por combinaciones menores.

Tú puedes ser uno de los ganadores de más de 500 millones de dólares gracias a la lotería del Powerball. (Photo: AP)

¿Puedo elegir cómo recibir el premio mayor del Powerball?

Sí, si ganas el premio mayor de Powerball, puedes elegir entre dos opciones de pago. La primera es recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduales a lo largo de 29 años. La segunda opción es recibir un pago único en una suma global. Ambas opciones de premio anunciadas son antes de los impuestos federales y jurisdiccionales correspondientes.

¿Hay información disponible sobre los números ganadores de sorteos anteriores?

Sí, para aquellos interesados en analizar patrones o simplemente por curiosidad, el sitio web oficial de Powerball y otros recursos de datos de lotería ofrecen un registro de números ganadores de sorteos anteriores. Estos datos históricos pueden ser de gran ayuda para los jugadores que buscan tendencias, frecuencias de números y montos de premios pasados. Consultar esta información puede ayudarte a tomar decisiones más informadas al momento de comprar tu próximo boleto, o simplemente a alimentar la fascinación por el juego.

¿Tienes que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar Powerball?

No es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción donde se vendan boletos, ya sea dentro o fuera del país, puede comprar un boleto en un minorista autorizado, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Es importante tener en cuenta que cualquier premio reclamado podría estar sujeto a impuestos federales y jurisdiccionales, sin importar la ciudadanía o residencia del ganador.

¿Tengo que hacer coincidir los números en el orden exacto en que salen?

Para ganar un premio en Powerball, no necesitas acertar los números de las bolas blancas en el orden exacto en que son extraídos. La clave es que tus cinco números coincidan con los cinco números ganadores, sin importar el orden. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir exactamente con el número de la bola roja que salga en el sorteo. Recuerda que cada jugada en tu boleto se considera de forma individual, por lo que no puedes combinar números de diferentes líneas o boletos.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio de lotería?

El plazo para reclamar un premio de lotería varía según el estado o jurisdicción donde se compró el boleto, y suele oscilar entre 90 días y un año. La fecha de vencimiento generalmente está impresa en el reverso del boleto. Si no aparece, es recomendable consultar directamente con la lotería estatal correspondiente para evitar perder el derecho al premio.