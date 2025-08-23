El premio mayor de Powerball ha alcanzado una cifra asombrosa de $700 millones de dólares para el sorteo de este sábado, 23 de agosto. Este es el jackpot más grande en más de un año, superando el último premio de $204.5 millones ganado en California en mayo. Si un afortunado jugador acierta la combinación, tendrá la opción de recibir la anualidad completa o un pago único en efectivo de $316.3 millones antes de impuestos.

La expectativa crece en todo el país, ya que nadie logró ganar el premio mayor en el sorteo del miércoles 20 de agosto. Los números ganadores fueron 31, 59, 62, 65, 68, y el Powerball 5. El sorteo, que fue el 36º consecutivo sin un ganador del premio principal, sí tuvo premios secundarios: un boleto en Michigan, uno en Oklahoma y otro en Tennessee se llevaron premios de $1 millón y $2 millones, respectivamente.

El sorteo de este sábado marca un hito para la lotería. La última vez que se ganó un premio mayor de esta magnitud fue en abril de 2024, cuando un hombre de Oregón se llevó un premio de $1.3 mil millones. En Michigan, el premio más grande ganado en la historia de la lotería fue de $824.4 millones, que un club de lotería ganó en enero de 2024. Los boletos para el sorteo de este sábado pueden comprarse hasta las 9:45 p.m. ET.

Con un costo de $2 por jugada, los participantes pueden agregar el Power Play por un dólar adicional para multiplicar sus premios menores, o el Double Play para una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones. Para ganar un premio en Powerball, solo necesitas acertar un número, siempre y cuando sea la Powerball. Sin embargo, para ganar el premio mayor, necesitas acertar las cinco bolas blancas y la Powerball.

El Powerball del 23 de agosto entregó millones en premios. Consulta quién ganó hoy, los números sorteados y todos los detalles del sorteo más esperado en Estados Unidos. | Crédito: 6abc.com

Resultados del Powerball, sábado 23 de agosto

Los números ganadores del sorteo del sábado 23 de agosto fueron: X-X-X-X-X , con el Powerball X . El multiplicador Power Play fue de X.

X-X-X-X-X− X (Powerball)

X PowerPlay

¿A qué hora se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del este). La transmisión en vivo se realiza desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos se realizan a las 9:59 p.m. (hora de la Montaña), 7:59 p.m. (hora del Pacífico) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico).

¿Hasta qué hora puedo comprar un boleto de Powerball?

La hora límite para comprar un boleto de Powerball varía en cada estado. Generalmente, la venta cierra entre una y dos horas antes de que comience el sorteo. Para asegurar tu participación, es mejor comprar el boleto con antelación y verificar la hora exacta de cierre con el vendedor local o en el sitio web oficial de la lotería.

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio estándar de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Por un dólar extra, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios menores. Puedes comprar boletos en tiendas minoristas autorizadas como gasolineras y supermercados. En algunos estados, también es posible comprar online a través de la página web oficial de Powerball o plataformas de terceros.

¿Cómo se juega a Powerball?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un total de 69 bolas blancas y un número de una bola roja (el Powerball) de un total de 26. El objetivo es acertar los seis números para ganar el premio mayor. El orden de los números de las bolas blancas no importa. Si aciertas menos números o solo la Powerball, puedes ganar premios menores.

¿Qué es Power Play en Powerball y cómo funciona?

Power Play es una opción adicional que cuesta $1 y te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces. El multiplicador se sortea al azar antes de cada sorteo. El premio por acertar cinco números (sin el Powerball) siempre se eleva a $2 millones con esta opción. El multiplicador 10X solo está disponible cuando el premio mayor es de $150 millones o menos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente 1 en 292.2 millones. A pesar de que es un desafío extraordinario, la posibilidad de que un solo boleto cambie la vida de alguien de la noche a la mañana es lo que mantiene la popularidad de esta lotería.

Revisa quién ganó el sorteo del Powerball del sábado 16 de agosto y cuáles son los números ganadores en Estados Unidos. (Foto: Powerball) / Piero Hatto

¿Cómo puedo verificar los números ganadores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Powerball, en las aplicaciones de lotería, o en los anuncios de tu minorista local. Muchos jugadores prefieren ver el sorteo en vivo por televisión o internet para experimentar la emoción en el momento en que se anuncian los resultados.

¿Puedo elegir cómo recibir el premio mayor de Powerball?

Sí. Si ganas el premio mayor, puedes elegir entre dos opciones de pago: una anualidad pagada en 30 cuotas a lo largo de 29 años, o un pago único en una suma global. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Existe un historial de números ganadores?

Sí. Para aquellos que disfrutan analizando patrones o simplemente por curiosidad, el sitio web oficial de Powerball y otras fuentes de datos de lotería ofrecen un registro de todos los números ganadores de sorteos anteriores.

¿Tengo que ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar?

No. No es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para comprar un boleto de Powerball. Cualquier persona que se encuentre legalmente en una jurisdicción donde se vendan boletos puede comprarlos, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Sin embargo, los premios están sujetos a los impuestos correspondientes.

¿Tengo que hacer coincidir los números en el orden exacto?

No. Para ganar un premio en Powerball, no es necesario que las cinco bolas blancas coincidan en el orden en que son extraídas. Lo importante es que tus números coincidan con los números ganadores, sin importar el orden. Sin embargo, el número de la bola roja (el Powerball) sí debe coincidir exactamente.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

El plazo para reclamar un premio de lotería varía según el estado donde se compró el boleto, y generalmente oscila entre 90 días y un año. Te recomendamos revisar el reverso de tu boleto para conocer la fecha de vencimiento o consultar con la lotería estatal.