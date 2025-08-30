El premio mayor de Powerball sigue creciendo, alcanzando una cifra monumental de $950 millones de dólares para el próximo sorteo de este sábado, 30 de agosto. Esta impresionante suma se debe a que nadie logró acertar la combinación ganadora en el sorteo del miércoles, 27 de agosto. La última vez que hubo un ganador del premio mayor de Powerball fue el 31 de mayo, lo que subraya la dificultad y el valor de este premio. Si un afortunado jugador logra llevarse el bote, podrá elegir entre un pago anual o una suma única en efectivo de $438.9 millones antes de impuestos.

Aunque no hubo un ganador del premio mayor, el sorteo del miércoles sí dejó a algunos afortunados. Cuatro boletos vendidos en Carolina del Sur quedaron cerca y se llevaron entre 50 mil dólares y 200 mil dólares. Los números ganadores de la noche fueron: 09-12-22-61-41, con el Powerball 25 y un multiplicador Power Play de 4X.

Para participar, solo necesitas comprar un boleto de $2, disponible en tiendas de conveniencia, supermercados y gasolineras. El juego consiste en elegir cinco números del 1 al 69 y un número para el Powerball del 1 al 26. Si quieres aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción “Power Play” por un dólar extra. Si no te sientes seguro eligiendo tus propios números, puedes optar por la opción “Quick Pick”, donde la computadora los generará por ti de forma aleatoria. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados por la noche.

El sueño de un premio que cambia la vida continúa atrayendo a millones de jugadores. En lo que va de 2025, Powerball ha tenido cuatro ganadores del premio mayor, incluyendo a un afortunado de Oregón que se llevó $328.5 millones en enero y otro en California que ganó $204.5 millones en mayo. Con el premio actual de $950 millones en juego, la expectativa para el sorteo del sábado es enorme, y la posibilidad de que un solo boleto convierta a una persona en una de las más ricas del país mantiene a todos al borde de sus asientos.

Conoce cuáles fueron los premios de Powerball después del sorteo del 30 de agosto. (Foto: Getty) / Piero Hatto

Resultados del Powerball, sábado 30 de agosto

Los números ganadores sorteados el sábado 30 de agosto de 2025 por la noche fueron XX-XX-XX-XX-XX, con un Powerball de XX y un multiplicador Power Play de XX.

¿A qué hora se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del este). La transmisión en vivo se realiza desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos se dan a las 9:59 p.m. (hora de la Montaña), 7:59 p.m. (hora del Pacífico) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico).

¿Hasta qué hora puedo comprar un boleto de Powerball?

La hora límite para comprar un boleto varía según el estado, pero la venta suele cerrar entre una y dos horas antes del sorteo. Para asegurar que tu boleto participe, es recomendable comprarlo con antelación y verificar la hora exacta de cierre con tu vendedor local o en el sitio web oficial de la lotería.

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio estándar de un boleto es de $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes agregar la opción Power Play. Los boletos se pueden comprar en tiendas minoristas autorizadas como gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia. En algunos estados, también es posible comprar online a través del sitio web oficial de Powerball.

¿Cómo se juega a Powerball?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un total de 69 bolas blancas y un número de una bola roja (el Powerball) de un total de 26. El objetivo principal es acertar los seis números para ganar el premio mayor, pero el orden de las bolas blancas no importa. Si aciertas menos números o solo el Powerball, puedes ganar premios menores.

¿Qué es Power Play en Powerball y cómo funciona?

Power Play es una opción adicional de $1 que te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces. El número multiplicador se sortea al azar antes de cada sorteo. El premio por acertar cinco números (sin el Powerball) siempre se eleva a $2 millones con esta opción. El multiplicador de 10X solo está disponible cuando el premio mayor es de $150 millones o menos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de aproximadamente 1 en 292.2 millones. Aunque las probabilidades son extraordinariamente bajas, la posibilidad de que un solo boleto cambie la vida de una persona de la noche a la mañana es lo que mantiene la popularidad de esta lotería.

Desde su primer sorteo en 1992, el Powerball ha ayudado a recaudar más de $32 mil millones para causas benéficas apoyadas por las loterías estadounidenses. (Foto: Tasos Katopodis / Getty Images) / Tasos Katopodis

¿Cómo puedo verificar los números ganadores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Powerball, en las aplicaciones de lotería, o en los anuncios de tu minorista local. Muchos jugadores prefieren ver el sorteo en vivo por televisión o Internet para vivir la emoción del momento en que se revelan los resultados.

¿Puedo elegir cómo recibir el premio mayor de Powerball?

Sí. Si ganas el premio mayor, tienes dos opciones de pago: una anualidad pagada en 30 cuotas graduales a lo largo de 29 años, o un pago único en una suma global. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Existe un historial de números ganadores?

Sí. Para aquellos que disfrutan analizando patrones o simplemente por curiosidad, el sitio web oficial de Powerball y otros recursos de datos de lotería ofrecen un registro de todos los números ganadores de sorteos anteriores.

¿Tengo que ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar?

No. No es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para comprar un boleto de Powerball. Cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción donde se vendan boletos puede comprarlos, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Sin embargo, los premios están sujetos a los impuestos correspondientes.

¿Tengo que hacer coincidir los números en el orden exacto?

No. Para ganar un premio en Powerball, no es necesario que los cinco números de las bolas blancas coincidan en el orden en que son extraídas. Lo importante es que tus números coincidan con los números ganadores, sin importar el orden. El número de la bola roja (el Powerball) sí debe coincidir exactamente.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

El plazo para reclamar un premio de lotería varía según el estado donde se compró el boleto y suele oscilar entre 90 días y un año. Se recomienda revisar el reverso de tu boleto o consultar directamente con la lotería estatal para conocer la fecha de vencimiento.