El premio mayor de la lotería Powerball sigue creciendo, alcanzando la cifra de $81 millones para el sorteo del próximo miércoles 17 de septiembre. A pesar de que nadie acertó la combinación ganadora del pasado lunes, millones de jugadores en todo el país mantienen la esperanza de convertirse en el próximo afortunado. La opción de pago en efectivo para este nuevo premio mayor se estima en $37.9 millones antes de impuestos, lo que representa una oportunidad para aquellos que buscan cambiar su vida de la noche a la mañana.

Los números ganadores del sorteo del lunes 15 de septiembre fueron 14, 15, 32, 42 y 49, con el Powerball 1 y el multiplicador Power Play 2x. Aunque nadie se llevó el premio gordo, un afortunado jugador en Florida ganó el premio de $2 millones al acertar los cinco números y añadir la opción Power Play a su boleto. Este año, ya ha habido seis ganadores del premio mayor de Powerball, incluyendo los dos afortunados de Misuri y Texas que se repartieron el segundo premio más grande en la historia del juego, $1.787 billones.

Para jugar al Powerball, solo se necesita un boleto de $2 en el que se eligen cinco números de bolas blancas del 1 al 69 y un número de Powerball del 1 al 26. Los sorteos se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. El próximo sorteo del miércoles ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores sigan soñando con el gran premio y se unan a la lista de ganadores de 2025.

Resultados del Powerball, miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 17 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025 se incrementó a 81 millones de dólares, con un premio en efectivo de $37.9 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con una transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otra zona horaria de Estados Unidos, el sorteo es a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) o 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball cuesta $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Puedes comprarlos en tiendas autorizadas como gasolineras, supermercados y, en algunos estados, también en línea.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la Powerball roja). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play?

Power Play es un multiplicador que aumenta los premios no acumulativos por un costo adicional de $1 por jugada. Por ejemplo, un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas se duplicaría a $2 millones. Sin embargo, es importante saber que el multiplicador 10X solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos.

¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar. Si cumples con la edad legal de la jurisdicción donde se venda el boleto, puedes participar. Sin embargo, si ganas, ten en cuenta que el premio estará sujeto a los impuestos correspondientes. La venta de boletos por internet y a través de fronteras jurisdiccionales está restringida y puede invalidar el boleto.

¿Los números ganadores del Powerball deben coincidir en el mismo orden en el que fueron sorteados?

No, para las bolas blancas, los números pueden coincidir en cualquier orden para ganar un premio. La excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente. Cada jugada en un boleto es independiente, por lo que no se pueden combinar números de diferentes jugadas para ganar un premio.