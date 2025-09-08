El histórico premio mayor de Powerball, valorado en $1,790 millones, ha encontrado dos afortunados ganadores, uno en Missouri y otro en Texas, poniendo fin a una racha de tres meses sin acertantes. Los afortunados dueños de los boletos dividirán el segundo premio más grande en la historia de la lotería de EE. UU. Cada uno podrá elegir entre un pago anual de $895 millones durante 29 años o una suma global de $410.3 millones, todo antes de impuestos.

La combinación ganadora del sorteo del sábado por la noche fue 11, 23, 44, 61, 62 con la Powerball roja 17. El boleto de Texas fue vendido en una estación de servicio en Fredericksburg, mientras que la ubicación del boleto de Missouri se revelará en los próximos días. A pesar de que las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las victorias demuestran que lo imposible puede suceder.

Además de los dos grandes ganadores, el sorteo repartió millones en premios secundarios. Quince afortunados en varios estados, incluyendo California, Florida, Nueva York y Ohio, ganaron $1 millón cada uno al acertar las cinco bolas blancas. Otros dos jugadores en Kansas y Texas, que optaron por la opción Power Play, duplicaron sus ganancias a $2 millones. Con el premio mayor reseteado a $20 millones, el juego continúa su camino para crear nuevos millonarios.

El premio mayor del Powerball será entregado a dos afortunados ganadores (Foto: AFP / Powerball)

Resultados del Powerball, lunes 08 de septiembre

Los números ganadores sorteados el lunes 08 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Quién ganó el Powerball del 06 de septiembre de 2025?

No hubo ganador del premio mayor .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

Después que dos afortunados ganadores se repartieran el histórico pozo en el sorteo más reciente, el premio mayor del Powerball vuelve empezar con un jackpot de 20 millones de dólares. Si el ganador opta por recibir el pago en una sola exhibición, el premio en efectivo se estima en $9.2 millones.

¿A qué hora y en qué días se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m., hora del este (ET), y se transmite en vivo desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras zonas horarias, el sorteo se realiza a las 9:59 p.m. (hora del centro), 8:59 p.m. (hora de la montaña) y 7:59 p.m. (hora del Pacífico).

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

Un boleto de Powerball tiene un precio de $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción de Power Play, que aumenta los premios no acumulativos. Los boletos están disponibles para la venta en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en tiendas minoristas autorizadas como gasolineras y supermercados. En algunos estados, también se permite la compra en línea a través del sitio web oficial de la lotería.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un grupo de 69 (las bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la bola roja, o Powerball). El orden de los números blancos no importa. Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, también puedes ganar premios menores al acertar solo algunos números o la bola roja. La probabilidad general de ganar cualquier premio es de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y quiénes pueden jugar al Powerball?

La opción Power Play es un multiplicador adicional que, por solo $1, puede aumentar tus ganancias no acumulativas hasta por 10 veces. Si aciertas los cinco números blancos, tu premio sube automáticamente a $2 millones. Para jugar, no es necesario ser ciudadano estadounidense o residente; cualquier persona que cumpla con la edad legal para apostar en la jurisdicción donde se vendan boletos puede participar.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones. A pesar de que las probabilidades son bajas, la posibilidad de ganar una suma que cambia la vida atrae a millones de jugadores cada semana.