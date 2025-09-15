El premio mayor de la lotería Powerball continúa creciendo, después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado 13 de septiembre. Los números afortunados de la noche fueron 28, 37, 42, 50 y 53, con la Powerball 19. Sin embargo, la fiebre por la lotería sigue en aumento, ya que el premio mayor ha subido a $64 millones de dólares para el próximo sorteo de este lunes, con una opción de pago en efectivo de $30 millones.

A pesar de que el bote no fue reclamado, el sorteo del sábado dejó a varios afortunados. Cuatro boletos, vendidos en California, Iowa, Massachusetts y Maryland, acertaron los cinco números blancos para llevarse un premio de $1 millón de dólares cada uno. A esto se suma el ganador de $2 millones de la pasada semana en Washington, que acertó las cinco bolas y usó la opción Power Play. Con el último premio mayor ganado el 6 de septiembre por dos boletos que se repartieron $1.787 billones, la emoción sigue en el aire.

Si deseas jugar, el costo de un boleto de Powerball es de $2, y los sorteos se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 11 p.m. ET. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87. Puedes comprar tu boleto en gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia. El próximo sorteo será este lunes 15 de septiembre.

Este sábado 6 de septiembre fueron dos los ganadores que se llevaron el premio mayor de la lotería Powerball, con la asombrosa cantidad de $1.800 mil millones de dólares. (Foto: Composición ABC)

Resultados del Powerball, lunes 15 de septiembre

Los números ganadores sorteados el lunes 15 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025 se incrementó a 64 millones de dólares, con un premio en efectivo de $30.0 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con una transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otras zonas horarias de Estados Unidos, los horarios son: 9:59 p.m. (hora del centro), 8:59 p.m. (hora de la montaña) y 7:59 p.m. (hora del Pacífico).

¿Cuál es el costo de un boleto del Powerball y dónde se puede comprar?

El precio de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play para multiplicar tus premios no acumulativos. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Puedes adquirirlos en tiendas autorizadas como gasolineras y supermercados, o en línea en algunos estados.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la bola roja, o Powerball). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y quiénes pueden participar?

La opción Power Play es un multiplicador que aumenta los premios secundarios por un dólar adicional. Por ejemplo, un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas se duplicaría a $2 millones. Para jugar a Powerball no necesitas ser ciudadano o residente estadounidense; cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción donde se venda el boleto puede participar.

El Power Play es una opción popular en la lotería Powerball que muchos jugadores eligen. | Crédito: AFP

¿Cuál es el plazo para comprar boletos de Powerball?

La fecha límite para la compra de boletos de Powerball varía según la jurisdicción donde te encuentres. Para asegurarte de poder participar en el próximo sorteo, es fundamental que revises la información específica de tu lotería local. No hay un horario de cierre de ventas que aplique a todos los estados, por lo que es importante que te informes con anticipación.

¿Puedo comprar boletos de Powerball por internet?

Algunas loterías permiten la venta de boletos por internet, pero este servicio generalmente está restringido a los residentes de esa jurisdicción en particular. La venta de boletos a través de fronteras jurisdiccionales, ya sea por internet o por correo, está restringida. Es crucial tener en cuenta que las loterías pueden negarse a pagar premios si los boletos fueron comprados en sitios web no autorizados. Si tienes dudas, lo mejor es contactar a tu lotería local.

¿Tengo que ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Si te encuentras de visita en una jurisdicción donde se venden boletos, puedes comprarlos en un minorista autorizado, siempre que cumplas con la edad legal requerida en esa jurisdicción. Sin embargo, ten en cuenta que cualquier premio que ganes estará sujeto a los impuestos federales y jurisdiccionales correspondientes.

¿Cuándo se activa el multiplicador 10X del Power Play?

El multiplicador 10X de la opción Power Play solo está disponible cuando el premio mayor de la anualidad es de $150 millones o menos. Esto significa que cuando el premio mayor alcanza cifras más altas, este multiplicador especial no entra en juego.

¿Es necesario que los números del Powerball coincidan en el mismo orden en el que fueron sorteados?

No, no es necesario. Para los números de las bolas blancas, puedes acertar los números en cualquier orden para ganar un premio. Sin embargo, el número de la Powerball en tu boleto sí debe coincidir exactamente con la Powerball que fue sorteada. Recuerda que cada jugada en un boleto se determina de forma independiente, y no se pueden combinar números de diferentes jugadas o boletos.