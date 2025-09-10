El premio mayor de la lotería Powerball sigue creciendo, después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo del lunes 8 de septiembre de 2025. Los números ganadores fueron 26, 28, 41, 53 y 64, con la Powerball 9 y el multiplicador Power Play 3x. Aunque el bote de $20 millones no fue reclamado, millones de jugadores en todo el país esperan la próxima oportunidad de convertirse en millonarios.

El premio mayor de Powerball ha aumentado a un estimado de $25 millones con una opción de pago en efectivo de $11.5 millones para el próximo sorteo. El último premio mayor de Powerball fue ganado el pasado 6 de septiembre, cuando dos afortunados boletos en Missouri y Texas se repartieron la increíble suma de $1.787 billones. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

Para jugar a Powerball, solo se necesita un boleto de $2. Por un adicional de $1, puedes agregar la función Power Play que multiplica tus premios secundarios. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, el juego ofrece múltiples formas de ganar, incluso acertando solo un número.

Resultados del Powerball del miércoles 10 de septiembre de 2025: números ganadores y jackpot millonario en EE.UU. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados del Powerball, miércoles 10 de septiembre

Los números ganadores sorteados el miércoles 10 de septiembre de 2025 por la noche fueron 53-28-41-26-64, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de 09.

¿Alguien ganó el Powerball del 10 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025 sigue al alza y llegó a la suma de 33 millones de dólares, con un premio en efectivo de $15.2 millones.

¿A qué hora y en qué días se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con la transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras zonas horarias de Estados Unidos, el sorteo es a las 9:59 p.m. (hora del centro), 8:59 p.m. (hora de la montaña) y 7:59 p.m. (hora del Pacífico).

¿Cuánto cuesta un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción de Power Play, que te permite multiplicar tus ganancias no acumulativas. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE. UU., además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Puedes comprarlos en tiendas minoristas autorizadas, como gasolineras, supermercados y, en algunos estados, también en línea.

Las horas límite de venta de los boletos del Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Spencer Platt / Getty Images) / Spencer Platt

¿Cómo se juega al Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes elegir cinco números de un grupo de 69 (las bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la bola roja, o Powerball). Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, también puedes ganar premios menores. La probabilidad general de ganar cualquier premio es mucho más alta, de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y quiénes pueden jugar?

La opción Power Play es un multiplicador adicional que, por un dólar extra, puede aumentar tus ganancias no acumulativas hasta por 10 veces. Si aciertas los cinco números blancos, el premio sube a $2 millones. Para jugar, no se requiere ser ciudadano estadounidense o residente; cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción donde se vendan boletos puede participar.