El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado una cifra histórica: $1,800 millones de dólares. Después de que nadie lograra acertar la combinación ganadora en el sorteo del miércoles 3 de septiembre, el bote se ha disparado hasta convertirse en el segundo premio más grande en la historia de las loterías de Estados Unidos. Si un afortunado jugador acierta los números, podría optar por un pago en efectivo de $826.4 millones antes de impuestos.

El último sorteo, con los números ganadores 3, 16, 29, 61 y 69, y la Powerball roja 22, no tuvo un ganador del premio mayor. Sin embargo, hubo múltiples ganadores de premios menores. Cuatro boletos, vendidos en Michigan, Oregón, Texas y Wyoming, acertaron las cinco bolas blancas con la opción Power Play para ganar $2 millones cada uno. Además, 11 boletos más se llevaron $1 millón al acertar solo las cinco bolas blancas.

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre a las 10:59 p.m. ET. Los boletos, que tienen un costo de $2 por jugada, pueden ser adquiridos en gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia en 45 estados. También es posible comprar boletos en línea en algunas jurisdicciones. Con un premio tan monumental, la expectativa es máxima, y la venta de boletos ha aumentado considerablemente, ya que la gente sueña con la posibilidad de cambiar su vida con un solo ticket.

El sorteo del Powerball del sábado 06 de septiembre 2025 reveló a su ganador. Conoce los números premiados y el monto del jackpot histórico en Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados del Powerball, sábado 06 de septiembre

Los números ganadores sorteados el sábado 06 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Quién ganó el Powerball del 06 de septiembre de 2025?

No hubo ganador del premio mayor .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

Al no haber un afortunado ganador en el sorteo más reciente, el premio mayor del Powerball ha alcanzado una cifra impresionante de 1.8 mil millones de dólares. Si el ganador opta por recibir el pago en una sola exhibición, el premio en efectivo se estima en $826.4 millones.

¿A qué hora y en qué días se sortean los números de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora del este (ET), en vivo desde Tallahassee, Florida. Para los jugadores en otras regiones de Estados Unidos, el horario es 9:59 p.m. (hora de la Montaña), 7:59 p.m. (hora del Pacífico) y 11:59 p.m. (hora del Atlántico).

¿Cuánto cuesta un boleto del Powerball y dónde puedo comprarlo?

El precio de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Por un dólar adicional, los jugadores pueden incluir la opción Power Play, que aumenta los premios menores. Los boletos se venden en más de 45 estados de EE.UU. en tiendas minoristas autorizadas como supermercados y gasolineras. En algunos estados, también es posible comprarlos en línea a través del sitio web oficial.

¿Cómo se juega a Powerball y cómo se gana?

Jugar es sencillo. Para ganar el premio mayor, necesitas acertar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la bola roja, o Powerball). El orden de los números de las bolas blancas no importa. También se otorgan premios menores por acertar menos números o solo la bola roja.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images) / Jay L. Clendenin

¿Qué es la opción Power Play y cómo funciona?

Power Play es una opción adicional que, por solo $1 más, te permite multiplicar tus ganancias (excluyendo el premio mayor) hasta por 10 veces. El multiplicador se elige al azar antes del sorteo, y si aciertas cinco números, tu premio por esta categoría sube automáticamente a $2 millones.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones. A pesar de que las probabilidades son bajas, la posibilidad de ganar una suma que cambia la vida atrae a millones de jugadores cada semana.

¿Hay restricciones para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción donde se vendan boletos puede comprarlos, siempre y cuando cumpla con la edad legal para apostar. Es importante recordar que todos los premios están sujetos a los impuestos federales y jurisdiccionales correspondientes.