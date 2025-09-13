El bote de la lotería Powerball continúa creciendo, después de que nadie acertara la combinación ganadora en el sorteo del pasado miércoles 10 de septiembre. El premio mayor, que alcanzó un valor de $33 millones, no fue reclamado. Sin embargo, un afortunado boleto en Washington se llevó un premio de $2 millones al acertar los cinco números principales y añadir la opción Power Play. Los números ganadores de ese sorteo fueron 2, 24, 45, 53 y 64, con la Powerball 5 y el multiplicador 2X.

Ahora, la atención se centra en el próximo sorteo de este sábado 13 de septiembre. El premio mayor ha subido a un estimado de $50 millones, con un valor en efectivo de $23 millones. Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Los jugadores pueden ver la transmisión en vivo a través del sitio web oficial de Powerball, su canal de YouTube o en las estaciones de televisión locales.

Para participar, el costo de un boleto es de $2. Por un dólar adicional, se puede agregar la opción Power Play para multiplicar las ganancias de los premios secundarios. Es importante recordar que las ventas de boletos se cierran una o dos horas antes del sorteo, dependiendo del estado. Con el premio mayor en aumento, el interés de los jugadores por participar en el juego también se eleva, manteniendo viva la esperanza de que el próximo sorteo tenga a un nuevo millonario.

Jugadores revisan sus boletos del Powerball tras el sorteo del sábado 13 de septiembre 2025 en EE.UU., con la esperanza de llevarse el millonario jackpot. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados del Powerball, sábado 13 de septiembre

Los números ganadores sorteados el sábado 13 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 13 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025 se incrementó a 50 millones de dólares, con un premio en efectivo de $23.4 millones.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con la transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Si te encuentras en otra zona horaria dentro de Estados Unidos, los horarios son: 9:59 p.m. (hora del centro), 8:59 p.m. (hora de la montaña) y 7:59 p.m. (hora del Pacífico).

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde se puede comprar?

El precio de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Por un dólar adicional, puedes activar la opción Power Play para multiplicar tus premios no acumulativos. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Puedes comprarlos en tiendas minoristas autorizadas como gasolineras, supermercados o, en algunos estados, también en línea.

El premio mayor del Powerball del pasado 6 de septiembre fue entregado a dos afortunados ganadores (Foto: AFP / Powerball)

¿Cómo se juega al Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la bola roja, o Powerball). Para llevarte el premio mayor, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, las probabilidades de ganar cualquier tipo de premio, desde el más pequeño hasta el más grande, son de 1 en 24.87.

¿Qué es la opción Power Play y quiénes pueden participar?

La opción Power Play es un multiplicador que, por solo un dólar extra, puede aumentar tus ganancias no acumulativas. Por ejemplo, si aciertas los cinco números blancos, el premio de $1 millón se duplica a $2 millones. Para participar en el sorteo, no se requiere ser ciudadano estadounidense o residente. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción donde se vendan los boletos puede jugar.