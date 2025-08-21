Existen situaciones que, al analizarlas profundamente, resultan difíciles de explicar y solo queda agradecer por lo que ocurrió. Esto lo puede confirmar Aidan Perry, un hombre de Florida que sobrevivió milagrosamente ante una bala que pudo causar su muerte. Sin embargo, su collar con una cruz logró amortiguar la letalidad del disparo.

Según información de FOX 35 Orlando, el joven de 20 años estuvo de visita en el apartamento de su amigo en The Villages a inicios de junio del presente año. No obstante, sorpresivamente recibió un disparo en el pecho.

El joven de 20 años fue trasladado rápidamente al Hospital HCA Florida Ocala para que se intervenido quirúrgicamente. (Crédito: FOX 35 Orlando / YouTube)

Al notar este escalofriante suceso, el amigo de Aidan reaccionó rápidamente y lo trasladó a la sala de emergencia del Hospital HCA Florida Ocala. Fue en aquel momento que entró a la sala de operaciones para ser intervenido quirúrgicamente.

Las probabilidades de sobrevivir ante un impacto de bala son mínimas, pero Khafra García Henry, uno de los cirujanos que operó a Aidan, consideró que el joven fue afortunado debido a la posición de su collar de cruz.

“Es muy afortunado porque, si su cadena no hubiera estado allí, el resultado habría sido completamente diferente”, declaró el médico cirujano.

El collar de cruz de Aidan permitió que la bala se partiera en dos y así no genere un daño letal. (Crédito: FOX 35 Orlando / YouTube)

“Pensé que iba a morir”

Aidan aún no cree que siga con vida. Recuerda que, al recibir el impacto, observó una hemorragia y pensó que la bala había sido letal. Sin embargo, según el médico García Henry, el proyectil “entró en la parte superior izquierda del pecho y se dirigió hacia el brazo izquierdo“.

El personal sanitario considera que la bala se partió en dos cuando impactó contra el collar del joven de 20 años y no logró dañar alguno de sus órganos principales.

Con lo que le ocurrió, Aidan fortaleció aún más su creencia ante Dios. (Crédito: FOX 35 Orlando / YouTube)

El papá de Perry sigue en ‘shock’ ante la experiencia que le tocó vivir a su hijo, pues creyó que ese día sería el último que lo vería con vida. Sin embargo, está agradecido de que esté en buenas condiciones de salud.

Por su parte, Aidan se ha considerado un fiel creyente, pero con lo que vivió, su fe se ha vuelto más fuerte e inquebrantable. “Es solo una especie de recordatorio: nunca dejes de creer. Sigue creyendo y Dios es definitivamente real”, puntualizó.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!