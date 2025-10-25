Las persecuciones realizadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está ocasionando una profunda herida en la comunidad hispana. En esta ocasión, una familia inmigrante que reside en Arizona, ha sido desintegrada, pues el papá, de tan solo 21 años, terminó arrestado por las autoridades migratorias.

Cherlyn Flores, esposa del inmigrante detenido, tuvo la valentía para contar a Univision Noticias lo que realmente ocurrió en aquel día. Según sus palabras, su pareja, William Castillo Hernández, se dirigió a su centro laboral como de costumbre, pero, repentinamente, le realizó un llamado que le generó preocupación.

“Él (William) me llamó que migración lo estaba persiguiendo y, cuando vi la troca ahí, pues me tuve que quitar rápido y nos sentamos adentro de la casa para que lo dejaran de seguir”, declaró la joven madre.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento de la huida de William ante la presencia de las unidades de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Por un momento, esta familia pensó que refugiarse en el interior de su casa sería una excelente idea para librare de los agentes federales de inmigración ; sin embargo, esto solo empeoró la situación, ya que más unidades comenzaron a llegar.

En esta historia, existen dos versiones de lo ocurrido. Por un lado, la agencia precisa que el sospechoso no acató una parada de tránsito, protagonizando una persecución. Es más, precisan que William usó su auto “como un arma”, ya que impactó a uno de los vehículos oficiales. En defensa de su pareja, Cherlyn asegura que no tuvo responsabilidad alguna; al contrario, fue víctima de agresión por parte de estas autoridades.

Según Cherlyn, en ningún momento su esposo tuvo intención de herir a los agentes de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Se entregaron las autoridades

En un principio, William Castillo no quería terminar arrestado. Fue así que, junto a otro allegado, se mantuvo atrincherado durante varias horas. Sin embargo, ante el despliegue de los agentes armados de ICE, decidió entregarse.

Lo curioso de este caso, según lo indicado por la madre inmigrante, es que los uniformados se equivocaron del objetivo verdadero, pues la persona que realmente estaban buscando ya se había ‘ autodeportado ’.

Para Cherlyn, su esposo era el pilar fundamental de su familia, ya que se encargaba del sustento económico. Considera que no tiene sentido seguir luchando sin su compañía.

“Ojalá él se pueda quedar acá y, si no, pues aquí (Estados Unidos) ya se puso muy fea la cosa. Vivir así no es vida”, fueron las palabras finales de Cherlyn, indicando que podría salir voluntariamente del país norteamericano.

