Fue catalogada como la mayor redada migratoria en lo que va del año en Estados Unidos porque terminó con 475 extranjeros detenidos y, días después, continúa acaparando titulares por las historias de los indocumentados que lograron escapar y de quienes permanecen bajo la custodia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El pasado jueves 04 de septiembre agentes federales llegaron a la planta de producción de vehículos de Hyundai en Georgia para realizar un operativo en el marco de la ofensiva migratoria de Donald Trump. Si bien algunos lograron librar a las autoridades, otros ahora enfrentan momentos de incertidumbre como es el caso de Camila Sison, una joven venezolana de 20 años que fue arrestada pese a contar con un permiso de trabajo legal. Aquí los detalles.

Desde hace varios meses, los operativos de ICE, como parte del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU., han llevado a los agentes de inmigración a granjas, sitios de construcción, restaurantes, cortes y talleres de reparación de automóviles; sin embargo, lo sucedido en la Metaplant America de Hyundai Motor Group, ubicada en el estado de Georgia, EE. UU., específicamente en el condado de Bryan, cerca de Savannah, dejó a todos impactados.

Esta planta está dedicada desde el 2023 a la producción de vehículos eléctricos y baterías y tenía en sus filas a varios latinos y surcoreanos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegaron hasta la fábrica por una investigación sobre prácticas laborales ilegales y otros delitos federales.

Su familia afirma que en esta imagen aparece la joven venezolana detenida en el operativo que se realizó en la megaplanta de baterías Hyundai en el condado de Bryan. (Foto: @ATFAtlanta / X)

Venezolana detenida pese a tener permiso de trabajo

Con solo 20 años, Camila Sison figura en la larga lista de detenidos en la mega redada de ICE en la planta de Hyundai en Georgia. Su familia aseguró que en medio del operativo, ella no corrió ni se escondió, ya que creía que al contar con un permiso de trabajo legal estaba a salvo; sin embargo, no fue así.

Su hermana de 23 años, quien conversó con Univision Noticias, indicó que pasaron más de 30 horas de angustia al no tener información sobre su paradero. “Ella nunca pensó que se la iba a llevar, nunca se escondió, nunca corrió, no hizo nada (...) estaba trabajando tranquilamente con sus papeles en regla que ellos mismo te aprobaron”, dijo su familiar que prefirió mantener en reserva su identidad.

Una inmigrante venezolana de 20 años fue detenida durante una mega redada de ICE en una planta de Hyundai en Georgia. (Foto: captura @univisionnoticias / YouTube)

Según agregó, durante el traslado la inmigrante iba esposada de manos y pies con cadenas: “criminales que están sueltos en la calle y no les hacen lo que le están haciendo a una niña de 20 años, estudiante, trabajadora”.

Por el momento se sabe que Camila está en el centro de detención para inmigrantes de Stewart, en Lumpkin, a 5 horas de Savannah y no se tiene información de cuándo será liberada o qué proceso afrontará tras lo sucedido en la fábrica de Hyundai en Georgia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!