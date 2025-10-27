Todo quedó registrado en video gracias a una cámara de seguridad. Los agentes federales vuelven a acaparar la atención por los métodos que utilizan para detener a inmigrantes que se presume están en Estados Unidos en situación de ilegales o indocumentados. Esta vez te traigo el caso de Nacho, un hombre que intentó evitar su arresto ingresando a un supermercado local en el vecindario de Avondale, en Illinois, al oeste de Chicago. Aquí los detalles del tenso momento que se vivió el sábado 25 de octubre y la desesperación del protagonista.

Las imágenes muestran cómo el hombre trató de entrar al negocio Adrian’s Fresh Market cuando los oficiales se le acercan y termina cayendo al suelo en una tensa interacción con ellos.

El violento momento entre agentes federales y el repartidor de tortillas quedó captado en las cámara de seguridad. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Violento arresto a repartidor de tortillas

Dentro del local estaba Priscilla, hija de los dueños, quien quedó totalmente impactada con la escena y la desesperación del inmigrante que trabajaba como repartidor de tortillas.

“Pero luego me vio a mis ojos.. nos vimos ojo a ojo y pues sus ojos dijeron como ayúdame. ahí me quedé como paralizada porque nunca vi esa mirada de tanto miedo a nadie”, dijo a Telemundo Noticias.

La joven que trabaja como cajera y gerente de Adrian’s Fresh Market aseguró que Nacho visitaba frecuentemente el local. “Ok pues ahí te veo cada ocho días, pero obviamente no hay 8 días el siempre antes de ir siempre dice eso y ahora pues la realidad es que la próxima semana no lo voy a ver y es una cosa muy triste”, agregó.

Por su parte, el Gerente General del negocio, identificado como Adrián Gualpa, indicó que “no es justo lo que le paso a Nacho, es bien trabajador, bien amable con las personas”.

El hombre fue detenido por agentes federales este sábado dentro de Adrian’s Fresh Market en el vecindario de Avondale en Chicago. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

En otros videos captados por los transeúntes se puede ver a Nacho siendo llevado a uno de los autos de los agentes mientras las personas silbaban alertando por lo sucedido.

Telemundo Chicago intentó comunicarse con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados (CBP) para obtener información de este caso, pero no recibieron respuesta. Hasta el momento no se tiene claro por qué lo arrestaron o bajo qué cargos.

Lo que sí es cierto es que en Chicago se ha desplegado el operativo Midway Blitz que tiene por objetivo detener a extranjeros y criminales o inmigrantes sin permiso para estar en el Estados Unidos. Esto ha motiva a que la comunidad se organice para alertar a los hispanos de la presencia de agentes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!