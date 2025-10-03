El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha emitido varias alertas por clima invernal para distintos estados de Estados Unidos a partir de este viernes, incluyendo Alaska y algunas regiones de los estados de las Montañas Rocosas.

En Alaska, se ha activado un aviso de clima invernal para el valle del río Chatanika, el valle superior del río Chena, las Montañas Blancas y el terreno elevado al sur del río Yukon, vigente hasta las 10 p.m. hora local del viernes. Se esperan entre 3 y 6 pulgadas de nieve húmeda, lo que podría generar condiciones peligrosas en las carreteras.

EE.UU. se prepara para una tormenta invernal según los últimos avisos del NWS. | Crédito: AFP

El NWS aconseja a los residentes “reducir la velocidad y conducir con precaución”, así como tener cuidado al caminar por escaleras, aceras y entradas, ya que estas superficies podrían estar resbaladizas.

Mientras tanto, se han emitido avisos de tormenta invernal para el norte de Wyoming y áreas vecinas de Montana, especialmente en las Montañas Absaroka–Beartooth y Crazy Mountains.

La NWS en EE.UU. advirtió sobre condiciones peligrosas por la tormenta invernal que se aproxima. | Crédito: AFP

Para el sábado y domingo, se prevé que caigan entre 8 y 18 pulgadas de nieve en estas zonas, con mayores acumulaciones sobre los 8,000 pies de altura. El NWS advirtió que las actividades recreativas en terrenos elevados se verán afectadas por la intensa nieve acumulada.

El pronóstico para Alaska indica que las nevadas comenzarán esta noche y continuarán hasta la noche del viernes. Se esperan entre 3 y 6 pulgadas en elevaciones superiores a 1,500 pies y entre 1 y 3 pulgadas en elevaciones más bajas. El NWS de Fairbanks destacó que “se debe preparar para condiciones de viaje difíciles, ya que se espera una mezcla de lluvia y nieve en las áreas bajas”.

Much cooler temperatures will combine with at least light precipitation this weekend to result in periods of mountain snow. Graphics showing the chance for 3" snow across both North-central and Southwest Montana: #MTwx pic.twitter.com/8ldQmriO7G — NWS Great Falls (@NWSGreatFalls) October 2, 2025

Por su parte, el NWS de Missoula, Montana, aconsejó a quienes planeen actividades en terrenos altos que se preparen para frío, viento y nieve, recordando que las carreteras en áreas remotas podrían volverse resbaladizas y que existe riesgo de hipotermia.

En Wyoming, el NWS de Riverton señaló que este viernes todavía habrá temperaturas templadas, antes de un brusco descenso térmico que traerá lluvia generalizada y nieve en zonas elevadas durante el fin de semana.

Don't let today's graphic fool you! We have one more day of warm temperatures today before a sudden temperature plunge Saturday, along with widespread rain and higher elevation snow through the weekend. Enjoy the mild temperatures today. #wywx pic.twitter.com/OkN4ze2ahO — NWS Riverton (@NWSRiverton) October 3, 2025

Los pronósticos están sujetos a cambios, por lo que el NWS recomienda a los residentes de las áreas afectadas seguir de cerca las actualizaciones a través del sitio web oficial y las redes sociales del servicio meteorológico.

