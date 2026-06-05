La ciudad que nunca duerme se prepara para una nueva etapa en el monitoreo del tránsito: el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) anunció la expansión de un programa tecnológico que instalará 100 cámaras con sensores inteligentes en toda la ciudad. El objetivo es entender con mayor precisión cómo se mueven peatones, ciclistas, autobuses y vehículos en corredores clave —desde Franklin Avenue en Brooklyn hasta Queens Boulevard, pasando por avenidas congestionadas en el Bronx y tramos críticos de Manhattan— para diseñar intervenciones que reduzcan choques, mejorar rutas de autobuses y proteger a quienes caminan y usan la bici.

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La decisión se basa en un piloto de 2023 que arrojó datos que las autoridades consideran útiles para prevenir incidentes, no solo para reaccionar a ellos; la información se procesará localmente en los dispositivos y, según el NYC DOT, será anónima y orientada a políticas públicas. Para los neoyorquinos que se mueven cada día entre el subway, las bodegas de la cuadra y los cruces peatonales frente a escuelas o mercados, esto significa más datos para planear cambios en la calle que podrían traducirse en pasos peatonales mejor iluminados, carriles bici más seguros y optimizaciones en las rutas de los buses que usa la comunidad.

¿QUÉ ANUNCIÓ EXACTAMENTE EL NYC DOT?

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, informó que la ciudad añadirá alrededor de 80 sensores a los 20 que ya funcionaban dentro del programa piloto iniciado en 2023. De acuerdo con la propagación de medios como Secret NYC, Gothamist, etc., estos dispositivos, montados sobre postes y otra infraestructura vial existente, captarán datos continuos para entender patrones de movilidad y riesgos. La intención es que esos datos faciliten decisiones basadas en evidencia, desde la reasignación de espacio vial hasta cambios en el calendario de señales de tránsito en zonas escolares y corredores comerciales con alta afluencia de vecinos.

¿DÓNDE ESTARÁN INSTALADOS LOS NUEVOS SENSORES?

Por ahora el NYC DOT no ha publicado la lista completa de las 100 ubicaciones, pero confirmó que la red cubrirá los cinco distritos:

Distrito Presencia prevista Brooklyn Sí Queens Sí Manhattan Sí Bronx Sí Staten Island Sí

Las autoridades explicaron que los sensores se colocarán tanto en corredores comerciales con gran movimiento —como áreas cercanas a mercados dominicanos, bodegas y plazas— como en zonas residenciales donde hay escuelas, centros comunitarios y rutas de buses muy usadas por trabajadores y estudiantes.

Un operario de NYC DOT colocando las cámaras con sensores inteligentes en las calles de Nueva York (Foto: NYC DOT)

¿QUÉ VIGILARÁN ESTAS CÁMARAS INTELIGENTES?

Aunque a simple vista se parecen a cámaras convencionales, los sensores cuentan con software de análisis y procesamiento en el borde (edge computing), lo que les permite extraer métricas sin enviar imágenes identificables a servidores centrales. Entre las variables que podrán registrar están:

Cantidad de peatones que cruzan una intersección.

Número de ciclistas que utilizan una vía.

Flujo de autobuses y su puntualidad.

Tránsito de automóviles y camiones.

Velocidades de circulación.

Giros realizados por los vehículos.

Patrones de desplazamiento por franja horaria.

Cambios en el tráfico según eventos o temporadas (por ejemplo, desfiles, paradas del subway o noches de partido en el estadio).

DETECCIÓN DE “NEAR MISSES” (ACCIDENTES EVITADOS POR POCO)

Una capacidad clave del sistema es identificar incidentes que casi terminan en choque o atropello, lo que permite actuar antes de que ocurra una tragedia. Ejemplos reportados:

Situación detectada Riesgo identificado Un automóvil que no cede el paso a un peatón Posible atropello Una puerta de vehículo que casi golpea a un ciclista Riesgo de colisión Maniobras bruscas en una intersección Potenciales accidentes Exceso de velocidad en zonas específicas Mayor peligro para peatones

Funcionarios como Eric Beaton señalan que tener datos sobre estos eventos “near miss” permite priorizar intervenciones concretas —por ejemplo, reducir el límite de velocidad, añadir señalización o reubicar un paradero de bus— antes de que se produzcan más lesiones.

¿CÓMO FUNCIONABA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ANTES?

Durante décadas, la planificación vial dependió en gran medida de observaciones manuales: inspectores del DOT, estudiantes o consultores contaban peatones y vehículos durante ventanas de tiempo específicas. Eso generaba muestras limitadas y sesgos por hora o por clima. La comparación entre métodos:

Método tradicional Sensores inteligentes Observación humana Monitoreo automatizado Horarios limitados Operación 24/7 Muestras reducidas Datos continuos y representativos Mayor margen de error Información detallada en tiempo real

Expertos en transporte sostienen que esta tecnología permitirá obtener una radiografía mucho más precisa de la movilidad de la ciudad durante todo el año, incluyendo picos por festividades latinas, mercados callejeros o el aumento de tráfico en días de partido.

PRIVACIDAD: ¿QUÉ GARANTIZA EL NYC DOT?

La privacidad ha sido la preocupación principal entre activistas y comunidades. El NYC DOT afirma que los sensores procesan las imágenes localmente y aplican anonimización de forma automática: rostros y placas se difuminan y no se almacenan identificadores personales. Según la agencia:

No se guardan rostros identificables.

No se registran placas de vehículos.

Los videos originales se eliminan inmediatamente después del procesamiento.

Solo se conservan datos estadísticos anónimos.

Ninguna información personal se carga en bases de datos municipales.

Aun así, organizaciones de defensa de la privacidad piden auditorías independientes y transparencia sobre modelos algorítmicos, ciclos de retención de datos y contratos con proveedores. En barrios donde la sensibilidad hacia la vigilancia es mayor —por ejemplo comunidades inmigrantes que temen usos policiales— es probable que el debate continúe.

Así se ven las imágenes captadas por estos aparatos inteligentes (Foto: NYC DOT)

¿PARA QUÉ UTILIZARÁ LA CIUDAD ESTOS DATOS?

El DOT espera usar la información para decisiones concretas que afecten la movilidad y la seguridad. Entre las aplicaciones previstas:

Evaluar proyectos de rediseño de calles.

Detectar zonas peligrosas antes de que ocurran accidentes.

Determinar dónde instalar nuevos cruces peatonales.

Mejorar la infraestructura para bicicletas.

Optimizar carriles y rutas de autobuses.

Facilitar la distribución del espacio vial entre autos, buses, bicis y peatones.

Crear una base de datos histórica sobre peatones y ciclistas para análisis longitudinales.

IMPACTO LOCAL Y EJEMPLOS PRÁCTICOS

Para residentes y trabajadores latinos en Nueva York, los cambios podrían notarse en medidas tangibles: un paso de peatones más seguro frente a una escuela bilingüe, un carril bici protegido cerca de un mercado dominicano, o ajustes en la frecuencia de buses en corredores con muchos trabajadores de turno. Además, datos más finos ayudarían a priorizar inversiones en barrios que históricamente han recibido menos recursos.

¿QUÉ FALTA SABER Y PRÓXIMOS PASOS?

Lista exacta de ubicaciones: pendiente de publicación por NYC DOT.

Cronograma de instalación: autoridades indicaron que la expansión seguirá en fases durante los próximos meses.

Auditorías de privacidad y acceso a datos: solicitudes ciudadanas piden mecanismos de supervisión independientes.

Evaluaciones públicas: se espera que el DOT publique informes con hallazgos y decisiones basadas en los datos recopilados.

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