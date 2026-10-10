Encontrar empleo en Nueva York sin un título universitario puede parecer complicado, especialmente cuando hay que cubrir la renta, las compras del supermercado y los viajes diarios en subway o bus. Sin embargo, el gobierno municipal tiene publicadas oportunidades que conviene revisar antes de descartar una candidatura. Entre ellas destaca una vacante de NYCHA en Manhattan con un salario de hasta US$53,779 anuales, además de opciones en servicios sociales y atención al público. Las condiciones varían según el cargo: algunos no piden educación ni experiencia formal, mientras otros solicitan secundaria completa y trayectoria comunitaria.

Las convocatorias pertenecen a la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) y la Administración de Recursos Humanos, que forma parte del Departamento de Servicios Sociales (HRA/DSS). Antes de aplicar, es importante comprobar los turnos, las ubicaciones y los requisitos particulares.

Conseguir empleos en Nueva York puede ser algo muy complicado, en especial para alguien sin estudios universitarios (Foto: NYC Health + Hospitals)

NYCHA busca una persona para Caretaker X (HA), un cargo de tiempo completo en Gompers Houses, Manhattan. La remuneración anunciada oscila entre US$38,291 y US$53,779 al año, con cierre de solicitudes el 15 de octubre de 2026. El extremo superior del rango no equivale a un sueldo inicial garantizado.

Dato Información Puesto Caretaker X (HA) Agencia New York City Housing Authority (NYCHA) Lugar de trabajo Gompers Houses, Manhattan Modalidad Tiempo completo Salario anual publicado US$38,291–US$53,779 Nivel Inicial —Entry-Level— Educación y experiencia Sin requisitos formales Examen No requerido Vacantes 1 Fecha límite publicada 15 de octubre de 2026 Job ID 801532

El anuncio no establece requisitos formales de educación o experiencia, por lo que una carrera universitaria no es obligatoria. Sí exige licencia de conducir válida y capacidad para manejar vehículos con transmisión manual, también conocida como estándar.

Las funciones son principalmente operativas:

Conducir vehículos del complejo y ayudar con la recogida de residuos.

Recoger materiales y suministros.

Colaborar con la remoción de nieve durante emergencias.

Preparar apartamentos cuando quedan disponibles después de una mudanza.

La entidad anima a sus residentes a aplicar. También contempla, cuando corresponda, preferencia para empleados que hayan cumplido un año en su cargo y nivel actuales, sin reservar la convocatoria exclusivamente a ese grupo.

Entre los beneficios mencionados figuran opciones de cobertura médica, planes de compensación diferida y una pensión mediante el sistema de jubilación de empleados municipales NYCERS.

El DHS tiene una convocatoria para Community Assistant en Manhattan, con una remuneración anual de entre US$39,970 y US$43,460. La jornada se extiende de domingo a jueves, de 8 a.m. a 4 p.m.

Dato Información Puesto Community Assistant Agencia Department of Homeless Services (DHS) Ubicación Manhattan Dirección laboral 8 E. 3rd Street Modalidad Tiempo completo Salario anual publicado US$39,970–US$43,460 Educación y experiencia Sin requisitos formales Examen No requerido Horario Domingo a jueves, de 8 a.m. a 4 p.m. Job ID 795368

Tampoco se exige formación académica o trayectoria laboral formal. La condición básica consiste en comprender y seguir instrucciones sencillas, además de poder entender y hacerse entender en inglés.

Las responsabilidades están vinculadas con el funcionamiento cotidiano de instalaciones que atienden a personas sin vivienda:

Limpiar baños, dormitorios, lavanderías, áreas comunes y oficinas.

Recoger y desechar basura.

Reponer artículos de higiene.

Distribuir y cambiar ropa de cama.

Cargar y descargar entregas.

Organizar suministros y mantener registros de inventario.

Distribuir correspondencia a los usuarios.

Ayudar con las actividades del centro y el flujo de personas.

El turno incluye los domingos, un detalle importante para quienes deben coordinar el cuidado de sus hijos, compromisos familiares o un segundo empleo. También conviene calcular el trayecto hasta la dirección indicada antes de presentar la candidatura.

Existe otro anuncio de la misma dependencia en Manhattan con un rango de US$39,970 a US$49,030. Aunque comparte el nombre del cargo, sus condiciones son diferentes; utilizar el Job ID permite evitar confusiones entre ambas ofertas.

HRA/DSS también busca personal para Enrollment Specialist, una posición vinculada con Fair Fares. La ficha consultada ofrece cinco plazas en Queens, una remuneración anual de entre US$44,545 y US$51,227 y cierre de postulaciones el 5 de diciembre de 2026.

Dato Información Puesto Enrollment Specialist Agencia HRA / Department of Social Services Programa Fair Fares Ubicación Queens Dirección laboral 88-11 165th Street, Jamaica Modalidad Tiempo completo Salario anual publicado US$44,545–US$51,227 Vacantes 5 Horario Lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. Examen No requerido Fecha límite publicada 5 de diciembre de 2026 Job ID 790417

Una carrera universitaria no es obligatoria, pero se solicita secundaria completa o equivalente y tres años de experiencia comunitaria o en actividades relacionadas con las funciones del cargo. La dependencia acepta, además, una combinación equivalente de educación y trayectoria, conforme a las condiciones publicadas.

La labor consiste en ayudar con solicitudes para Fair Fares, un programa que facilita descuentos en el subway y autobuses locales a neoyorquinos de bajos ingresos. El cargo combina atención al público, revisión documental y manejo de información personal.

Entre las tareas figuran:

Ayudar a completar solicitudes.

Revisar los documentos presentados.

Ingresar información en las bases de datos.

Escanear y verificar documentación.

Explicar qué datos o comprobantes faltan.

Responder preguntas sobre el proceso.

Mantener la confidencialidad de los expedientes.

Los antecedentes en atención comunitaria pueden resultar relevantes, siempre que se ajusten a los requisitos mínimos. No basta con haber trabajado de cara al público: corresponde comprobar si las responsabilidades desempeñadas y su duración cumplen con lo solicitado.

¿CÓMO APLICAR A ESTOS EMPLEOS DE NYC?

Las candidaturas se gestionan mediante City Jobs, el portal oficial de oportunidades laborales del gobierno municipal. La plataforma reúne anuncios de diversas agencias; también permite conocer eventos de reclutamiento y opciones relacionadas con exámenes de servicio civil, cuando corresponda.

El procedimiento general es:

Ingresar a City Jobs y buscar el nombre del cargo. Utilizar el Job ID para identificar la convocatoria específica. Leer “Minimum Qualifications”, la sección de requisitos mínimos. Revisar el salario, la ubicación, el horario y la fecha límite. Comprobar que el anuncio no figure como vencido. Seleccionar “Apply” y completar la solicitud siguiendo las instrucciones del sistema.

Caretaker X (HA) se identifica con el número 801532 y tiene como fecha límite publicada el 15 de octubre de 2026. Community Assistant corresponde al 795368, mientras que Enrollment Specialist aparece bajo el 790417.

¿ES NECESARIO VIVIR EN NUEVA YORK PARA CONSEGUIR ESTOS TRABAJOS?

Las reglas de residencia dependen de la agencia. NYCHA no impone esa condición para Caretaker X (HA); en cambio, las otras dos fichas indican que, por lo general, se debe vivir en la Ciudad de Nueva York dentro de los 90 días posteriores al nombramiento.

Los anuncios contemplan excepciones para determinados empleados municipales con dos años continuos de servicio, quienes podrían residir en Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange. Durante la entrevista, conviene aclarar si esa disposición corresponde al candidato.

Antes de aplicar, hay que distinguir entre “sin título universitario” y “sin requisitos”. La opción de NYCHA exige licencia válida y manejo de transmisión manual; el cargo del DHS requiere comunicación en inglés; la alternativa de Fair Fares solicita secundaria completa y experiencia relacionada. Esas diferencias permiten evaluar cuál encaja mejor con la preparación y disponibilidad de cada aspirante.