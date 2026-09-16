Con el regreso a clases en Nueva York, muchas familias de habla hispana vuelven a hacer cuentas entre uniformes, mochilas, OMNYCards, almuerzos y actividades después de la jornada escolar. En medio de esos gastos que se acumulan en septiembre, desde el Bronx hasta Queens, Brooklyn, Manhattan y Staten Island, existe un beneficio que puede pasar desapercibido: los alumnos elegibles de kindergarten (5-K) a quinto grado reciben una asignación inicial de US$100 destinada a su futura universidad o formación profesional. La ayuda forma parte del NYC Kids RISE Save for College Program y se entrega de forma automática, salvo que los padres o tutores decidan excluir a sus hijos.

La iniciativa funciona en alianza con NYC Public Schools, la organización sin fines de lucro NYC Kids RISE y la Ciudad de Nueva York. Aunque algunos padres pueden identificarlo como “los US$100 de la escuela”, no se trata de efectivo disponible para comprar útiles, ropa, comida, renta u otros gastos cotidianos. El monto queda reservado en una NYC Scholarship Account para cubrir costos educativos elegibles en una etapa posterior.

Durante el año escolar 2026-27, el alcance incluye a niños matriculados desde kindergarten hasta quinto grado en escuelas públicas de la ciudad, además de charter schools que participan en la iniciativa. La elegibilidad no depende de los ingresos del hogar ni del estatus migratorio, un aspecto importante para hogares inmigrantes, familias recién llegadas y comunidades multilingües de los cinco boroughs.

¿QUIÉNES RECIBEN LOS US$100?

Como señala Secret NYC, pueden acceder al NYC Kids RISE Save for College Program los alumnos que cumplan con los criterios establecidos para el ciclo escolar 2026-27.

Beneficio Detalle Programa NYC Kids RISE Save for College Program Estudiantes elegibles Kindergarten a 5.º grado Escuelas incluidas NYC Public Schools y escuelas charter participantes Asignación inicial US$100 para la NYC Scholarship Account Ingreso familiar No determina la elegibilidad Estatus migratorio No determina la elegibilidad Inscripción Automática, salvo que la familia elija excluirse Administración NYC Kids RISE, NYC Public Schools y la Ciudad de Nueva York

La inscripción se realiza automáticamente para quienes reúnen los requisitos. Esto quiere decir que el padre, la madre o el tutor no tiene que presentar una solicitud para que el niño obtenga la cuenta de beca.

No obstante, existe la alternativa de no participar, conocida en inglés como opt out. Durante el otoño de 2026 se habilita un período inicial de 30 días para que los responsables del estudiante puedan excluirlo de la iniciativa. La fecha puede variar según la matrícula del alumno, por lo que conviene revisar los avisos enviados por el plantel, el correo electrónico y la cuenta de NYC Schools Account.

Quienes prefieran no formar parte deben completar el proceso dentro del plazo establecido. Si no se realiza ninguna acción, el menor continúa incluido en el programa.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA CUENTA?

No todos los hogares podrán ingresar de inmediato a consultar el saldo. La disponibilidad depende de si el estudiante ya participaba o si fue incorporado durante el actual ciclo escolar.

Los padres o tutores de niños que ya tenían una NYC Scholarship Account pueden activar y verificar su información según las instrucciones recibidas. En cambio, quienes ingresaron por primera vez en 2026-27 —incluidos estudiantes de kindergarten y alumnos recién matriculados en los grados elegibles— podrán comenzar el proceso desde enero de 2027.

La escuela y NYC Kids RISE enviarán comunicaciones cuando corresponda habilitar el acceso. Por esa razón, contar con una asignación inicial no significa necesariamente que la familia pueda revisar el monto hoy mismo.

Fecha o período Qué deben saber las familias Año escolar 2026-27 Participan alumnos de kindergarten a 5.º grado en planteles elegibles Otoño de 2026 Se desarrolla el plazo inicial de 30 días para optar por no participar Actualidad Estudiantes que ya estaban incorporados pueden revisar el estado de su cuenta Enero de 2027 Familias de alumnos nuevos podrán activar y consultar la cuenta tras recibir la notificación

Para muchos padres que están aprendiendo a manejar los sistemas escolares de la ciudad, como NYCSA, el portal de calificaciones y los formularios digitales, es recomendable guardar las cartas o correos enviados por la escuela. Si no llega una notificación, también se puede consultar en la oficina principal del plantel.

¿EN QUÉ SE PUEDE USAR EL DINERO?

Los US$100 no funcionan como un cheque, una tarjeta de débito ni un pago que pueda retirarse. Tampoco pueden destinarse a compras del regreso a clases, transporte, alimentos, computadoras, uniformes o gastos del hogar.

La asignación se invierte en una cuenta vinculada al NY 529 Direct Plan, un mecanismo de ahorro diseñado para estudios universitarios y capacitación profesional. Los recursos quedan reservados para cubrir gastos de educación superior que cumplan con los requisitos aplicables.

Entre los usos permitidos se encuentran:

Matrícula universitaria.

Tarifas educativas.

Libros.

Materiales y suministros requeridos.

Equipos necesarios para la inscripción o asistencia a determinados programas.

Estudios en community colleges.

Escuelas técnicas y vocacionales.

Programas de formación profesional elegibles.

Algunos cursos de educación en línea que cumplan los requisitos.

En términos simples, el objetivo es que el monto permanezca guardado hasta que el estudiante llegue a la universidad, un colegio comunitario, una escuela técnica u otro programa de capacitación que sea elegible.

¿CÓMO OBTENER DINERO ADICIONAL?

La asignación inicial no tiene por qué ser el único aporte disponible. Las familias pueden aumentar el valor de la NYC Scholarship Account si completan los llamados Building Blocks, una serie de acciones propuestas por NYC Kids RISE.

Cada paso puede añadir US$25, con un máximo de US$75 adicionales:

Activar y revisar la NYC Scholarship Account. Abrir y conectar una cuenta propia de ahorro para estudios o capacitación laboral. Depositar al menos US$5 en esa cuenta vinculada.

A partir del primer día de primero de primaria, los hogares que completen los tres requisitos pueden acceder al Savings Match. Bajo este mecanismo, NYC Kids RISE iguala dólar por dólar los depósitos realizados en la cuenta de ahorro conectada, hasta un máximo de US$100.

Por ejemplo, si una familia aporta US$20 a su ahorro vinculado y cumple las condiciones del programa, la organización puede añadir otros US$20 a la cuenta del estudiante. Si el depósito llega a US$100, el incentivo puede alcanzar esa misma cantidad.

Forma de aumentar el beneficio Monto máximo Asignación inicial US$100 Activar y revisar la cuenta US$25 Abrir y conectar una cuenta de ahorro elegible US$25 Depositar al menos US$5 en la cuenta conectada US$25 Savings Match desde primero de primaria Hasta US$100 Total potencial Hasta US$275

El total de US$275 no está garantizado para todos. Los US$175 adicionales dependen de que los responsables completen los pasos requeridos y, en el caso del Savings Match, de que el menor haya iniciado primero de primaria y reúna las condiciones del beneficio.

¿CÓMO ACTIVAR LA CUENTA?

Cuando la cuenta esté disponible, los padres o tutores deberán ingresar a Savings Tracker, la plataforma de NYC Kids RISE, para activarla y consultar el saldo.

Para completar este trámite, normalmente se solicita información como:

Código postal de residencia.

Fecha de nacimiento del estudiante.

Número de identificación escolar de nueve dígitos, conocido como OSIS.

Datos de contacto del padre, madre o tutor.

El número OSIS suele aparecer en ciertos documentos académicos, en boletas de calificaciones o dentro de NYC Schools Account. Las familias de estudiantes incorporados por primera vez durante el ciclo 2026-27 deben esperar la comunicación oficial antes de intentar activar el perfil, ya que el acceso se habilitará desde enero de 2027.

Los padres no están obligados a depositar su propio dinero para conservar los US$100 iniciales. Los aportes familiares son voluntarios. Además, las cuentas pueden recibir contribuciones mediante las llamadas Community Scholarships, fondos que organizaciones, empresas y miembros de la comunidad asignan a grupos de estudiantes.

Las escuelas públicas de Nueva York ya abrieron sus puertas a los estudiantes para el ciclo escolar 2026-27 (Foto: Freepik)

UN AHORRO PARA EL FUTURO

Para las familias neoyorquinas que enfrentan el alto costo de vida, esta iniciativa no debe interpretarse como una ayuda económica de emergencia. Su propósito es comenzar temprano un fondo destinado a la educación posterior a la escuela secundaria.

La cifra inicial puede parecer limitada frente al costo de una carrera universitaria o un programa técnico, pero el modelo busca acercar esas metas desde los primeros años de formación. Con las recompensas por completar los Building Blocks, el Savings Match y posibles Community Scholarships, el saldo puede crecer a lo largo de la escuela primaria.

Para hogares en Washington Heights, Corona, Sunset Park, East Harlem o cualquier otro vecindario de la ciudad, la recomendación es revisar los mensajes enviados por el plantel, confirmar que no se haya presentado una exclusión por error y estar atentos a la fecha de activación. El dinero no servirá para cubrir la lista de útiles de septiembre, pero puede convertirse en un primer respaldo para una universidad, una escuela técnica o una formación profesional en el futuro.