Si estás en Nueva York y usas el ferry para ir al trabajo, estudiar o visitar a tu familia y amigos, debes saber que desde el miércoles 28 de enero de 2026 todas las rutas del servicio de ferry de la Ciudad de Nueva York fueron suspendidas. A raíz de esta decisión, miles de residentes y trabajadores que dependen a diario de este medio de transporte para desplazarse entre los distintos barrios de la ciudad se han visto afectados. En los siguientes párrafos te contamos por qué se tomó esta medida de emergencia y hasta cuándo durará.

¿POR QUÉ NYC FERRY SUSPENDIÓ TODAS SUS RUTAS?

Todas las rutas del NYC Ferry fueron suspendidas a causa de la tormenta invernal que viene soportando Estados Unidos, pues la formación de hielo hace imposible que sus embarcaciones circulen con normalidad.

“El servicio de NYC Ferry permanece suspendido en todas las rutas debido a la continua formación de hielo en los ríos Este y Hudson, así como en el puerto de Nueva York. La seguridad de la tripulación, los pasajeros y las embarcaciones es fundamental”, publicaron en su sitio web.

A través de un comunicado oficial, el sistema de transporte público marítimo de NYC Ferry explicó que operar cuando hay intenso hielo en los ríos obliga a reducir considerablemente la velocidad de las embarcaciones y aumenta la posibilidad de suspensiones repentinas del servicio.

Caos por tormenta invernal en NYC, toda vez que se suspendieron todas las rutas del NYC Ferry (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ SUSPENDIDO EL SERVICIO DEL NYC FERRY?

A través de una alerta de servicio, NYC Ferry informó que las operaciones permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso; es decir, podría extenderse por varios días. Todo dependerá de cómo evolucionen las condiciones climáticas y del estado de las vías navegables, toda vez que el hielo flotante representa un riesgo significativo durante la circulación de las embarcaciones.

“La tripulación de NYC Ferry continúa monitoreando la evolución de las condiciones de la vía fluvial y preparando la flota para garantizar que el servicio pueda reanudarse una vez que mejoren el clima. Proporcionaremos actualizaciones periódicas sobre la reanudación del servicio en ferry.nyc y en la aplicación de NYC Ferry”, precisaron.

Ante esta situación, recomiendan a los usuarios considerar otras opciones de transporte, como el metro, los autobuses o los trenes suburbanos.

¿QUÉ EVENTO LLEVÓ A SUSPENDER EL NYC FERRY?

La formación de hielo flotante en el río Hudson a causa de las gélidas temperaturas por debajo de los 30 °F (-1 °C), las mareas débiles y condiciones atmosféricas que se extendieron hasta el río Este y áreas del puerto de Nueva York llevaron a tomar esta decisión.

Las alertas se encendieron cuando la madrugada del martes, algunos ferris ya no atracaron en algunos muelles por la presencia de placas de hielo, y con el paso de las horas todo se pusieron peor.

Según especialistas, las capas de hielo pueden dañar los cascos de las embarcaciones, afectar los sistemas de propulsión y reducir significativamente la capacidad de maniobra, publica El Diario.

NYC FERRY

El NYC Ferry es un sistema de transporte público marítimo en la ciudad de Nueva York que conecta los cinco distritos (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island) a través del East River y el Hudson River.

Ofrece seis rutas principales que son rápidas y económicas (entre UU$4 y US$4.50 por viaje), constituyendo una alternativa eficiente al metro, popular tanto para trabajadores como para turistas que buscan vistas del skyline.

¿CÓMO MOVERSE EN NUEVA YORK ANTE LA SUSPENSIÓN DEL NYC FERRY?

Debido a la suspensión del NYC Ferry, las principales alternativas para moverse en Nueva York son la siguientes:

Metro (Subway): es la opción más rápida y confiable para reemplazar muchos trayectos que se hacían en ferry. El servicio normal puede demorar por el clima.

es la opción más rápida y confiable para reemplazar muchos trayectos que se hacían en ferry. El servicio normal puede demorar por el clima. Autobuses MTA: las líneas de bus siguen operando y se presentan como una alternativa, pero pueden presentan retrasos por la nieve y hielo.

las líneas de bus siguen operando y se presentan como una alternativa, pero pueden presentan retrasos por la nieve y hielo. Trenes suburbanos: los servicios como Metro-North y Long Island Rail Road continúan operando y sirven para trayectos más largos hacia/desde los suburbios.

los servicios como Metro-North y Long Island Rail Road continúan operando y sirven para trayectos más largos hacia/desde los suburbios. Caminar o combinaciones a pie + metro/bus: para distancias cortas dentro de Manhattan, Brooklyn o Queens, puedes optar por caminar bien abrigado y luego conectar con estaciones de metro o paraderos de bus cercanos.

