Encontrar trabajo en Nueva York sin título universitario ni trayectoria previa puede ser difícil, sobre todo para quienes acaban de llegar a la ciudad, buscan su primera oportunidad o quieren regresar al mercado laboral. Entre la renta, los pasajes en el transporte público de la MTA, las compras de la semana y los traslados en subway, conseguir un ingreso estable puede marcar una diferencia para muchas familias hispanas. En ese escenario, NYC Health + Hospitals tiene puestos de tiempo completo y parcial para Service Aide-Food Service, una función de apoyo en alimentación hospitalaria que no exige estudios formales ni experiencia laboral previa, según informó PIX11.

Las oportunidades están disponibles en distintos centros de la red pública de salud de la ciudad. No son cargos clínicos, como los de médico, enfermero o técnico, pero permiten incorporarse a la operación cotidiana de hospitales y centros de cuidado que atienden a neoyorquinos de todos los boroughs.

¿QUÉ HACE UN SERVICE AIDE-FOOD SERVICE?

El puesto de Service Aide-Food Service está vinculado con la preparación, distribución y recolección de alimentos para pacientes. No se trata únicamente de servir comida: la persona seleccionada debe respetar las indicaciones de menú y atender, cuando sea necesario, los planes de dieta asignados por razones médicas.

En un entorno hospitalario, esa labor tiene una responsabilidad importante. Las bandejas pueden incluir restricciones por alergias, condiciones de salud o necesidades nutricionales, por lo que se requiere orden, concentración y capacidad para seguir procedimientos.

Entre las funciones indicadas para el cargo se encuentran:

Armar bandejas según las tarjetas de menú.

Revisar las listas de dietas especiales.

Llevar los alimentos a las áreas asignadas.

Recoger los utensilios y recipientes después de cada servicio.

Devolver los materiales utilizados al área de cocina.

Apoyar el funcionamiento diario del servicio alimentario.

Las publicaciones consultadas señalan que estas posiciones no establecen requisitos de educación ni historial laboral anterior. Sin embargo, cada candidato debe leer la descripción completa antes de postularse, ya que los turnos, condiciones y exigencias operativas pueden cambiar según el centro médico.

Para muchas personas de la comunidad latina, este tipo de alternativa puede servir como una vía de ingreso al sector salud sin comenzar con una licencia profesional, carrera universitaria o experiencia clínica. Aun así, es una ocupación presencial, con rutinas exigentes y contacto indirecto con la atención de pacientes.

El Service Aide-Food Service cumple una función clave dentro del sistema hospitalario en Nueva York (Foto: NYC Health + Hospitals)

¿CUÁNTO PAGAN LAS VACANTES?

La remuneración depende de la modalidad contratada. Estas son las cifras reportadas para las oportunidades de Service Aide-Food Service:

Modalidad Salario anunciado Tiempo completo US$46,798 al año Tiempo parcial US$24,959 al año

Las horas semanales pueden cambiar de acuerdo con la sede y sus necesidades. También existen anuncios del mismo cargo con una compensación cercana a US$23.91 por hora, por lo que resulta importante confirmar el pago, la jornada y la clasificación antes de presentar una solicitud.

En una ciudad donde muchas personas combinan empleo, cuidado de hijos, cursos de inglés y trayectos largos, el horario puede ser tan determinante como el monto ofrecido. Un turno en el Bronx, Brooklyn, Manhattan o Staten Island puede representar tiempos de traslado muy distintos dependiendo del vecindario de residencia.

HOSPITALES CON PUESTOS DISPONIBLES

Las plazas están distribuidas en varios establecimientos de NYC Health + Hospitals. El Job ID permite ubicar cada anuncio en el portal de carreras de la institución.

Centro Modalidad Job ID NYC Health + Hospitals/McKinney Tiempo parcial 140393 NYC Health + Hospitals/Carter Tiempo completo 14031 NYC Health + Hospitals/Coler Tiempo parcial 140316 Lincoln Medical and Mental Health Center Tiempo parcial 140295 Woodhull Medical and Mental Health Center Tiempo completo 140122 NYC Health + Hospitals/Sea View Tiempo parcial 140093

Lincoln Medical and Mental Health Center está en el Bronx, borough con una amplia población latina. Woodhull Medical and Mental Health Center se ubica en Brooklyn, mientras que Sea View funciona en Staten Island. Antes de completar la postulación, es útil verificar la dirección, el horario y las alternativas de transporte público desde casa.

NYC Health + Hospitals está ofreciendo trabajos muy interesantes. Y lo mejor es que no piden experiencia previa (Foto: NYC Health + Hospitals)

¿CÓMO APLICAR A LOS EMPLEOS?

El trámite se realiza en línea mediante el portal oficial de NYC Health + Hospitals. Allí se pueden consultar las convocatorias activas y seguir los pasos establecidos para cada cargo.

Para encontrar estas oportunidades, el procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal de carreras de NYC Health + Hospitals. Abrir el buscador de ofertas. Escribir el Job ID de interés. Revisar la información del anuncio. Confirmar ubicación, sueldo, jornada y requisitos. Completar el formulario de candidatura.

La organización señala que mantiene políticas de igualdad de oportunidades y protecciones frente a la discriminación en el proceso de contratación. Sin embargo, las personas interesadas deben cumplir las condiciones señaladas para cada cargo y demostrar autorización para trabajar en Estados Unidos cuando aplique.

También pueden realizarse verificaciones de antecedentes u otros controles relacionados con las responsabilidades de la función. Por esa razón, conviene responder con precisión toda la información solicitada durante el registro.

UNA PUERTA DE ENTRADA AL SECTOR SALUD

No contar con estudios universitarios o experiencia previa no impide necesariamente acceder a una oportunidad dentro del sistema hospitalario público de Nueva York. Además de médicos y enfermeras, los centros de salud necesitan equipos que sostengan servicios esenciales, como alimentación, limpieza, mantenimiento, recepción y operaciones internas.

Para quienes viven en Washington Heights, Corona, Jackson Heights, Sunset Park, El Bronx u otros vecindarios con amplia presencia hispana, estas convocatorias pueden ser una opción si buscan empleo presencial en una institución pública y con alternativas en distintos boroughs.

Lo más recomendable es revisar la información oficial antes de enviar cualquier formulario. Las plazas, los salarios, los turnos y la disponibilidad pueden modificarse, por lo que conviene buscar cada Job ID y leer todos los detalles de la convocatoria.