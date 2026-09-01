La ciudad de Nueva York inició el lunes 31 de agosto la transformación de 116th Street, una de las conexiones más utilizadas entre West Harlem, Morningside Heights y East Harlem. El plan incorpora vías preferenciales para autobuses, prioridad en intersecciones, ciclovías protegidas y cruces seguros para peatones. La medida busca responder a una queja frecuente de quienes dependen del transporte público: en varios sectores, los vehículos avanzan a menos de 4 millas por hora, un ritmo muy parecido al de alguien caminando. Para muchos residentes latinos que salen temprano rumbo al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela o deben cruzar Manhattan para una cita médica, cada minuto ganado puede hacer una diferencia importante.

La intervención abarcará 2.5 millas y alcanzará a más de 65,000 pasajeros diarios de 10 servicios. Los trabajos se extenderán hasta el otoño de 2026, por lo que vecinos, conductores, repartidores y usuarios del MTA deberán tomar en cuenta ajustes temporales en la circulación durante los próximos meses.

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS OBRAS?

El rediseño se concentra en 116th Street, un corredor transversal que comunica el oeste y el este de la isla. Su ubicación la convierte en una arteria relevante para quienes se trasladan entre distintos barrios del norte de Manhattan, incluyendo East Harlem, conocido por muchos residentes como El Barrio.

La zona conserva una marcada identidad puertorriqueña, mexicana, dominicana y latinoamericana. Allí, el autobús no es solo una alternativa frente al subway: para muchas familias representa la forma más directa de llegar al empleo, hacer compras, visitar a un familiar o conectarse con otras líneas de transporte.

El NYC Department of Transportation instalará nuevos carriles exclusivos junto a la acera y en sectores separados del tráfico general. Con ello, busca impedir que los vehículos queden detenidos detrás de automóviles particulares, taxis, camiones de reparto o conductores estacionados en doble fila.

También habrá mejoras para quienes se desplazan en bicicleta. En Pleasant Avenue, entre East 116th Street y East 120th Street, se habilitarán ciclovías protegidas que enlazarán con las rutas existentes hacia Randall’s Island y el paseo del Harlem River.

Mapa de la zona de Manhattan donde ya se realizan los trabajos (Foto: NYC DOT)

LOS CAMBIOS PREVISTOS EN 116TH STREET

Mejora Qué contempla Carriles para buses 2.5 millas de nuevos carriles exclusivos para autobuses Prioridad semafórica Señales queue jump para adelantar la salida de los buses en ciertos cruces Espacio peatonal 35,000 pies cuadrados de nueva superficie para peatones Bicicletas Carriles protegidos en Pleasant Avenue Cruces peatonales Tres nuevos pasos a mitad de cuadra Seguridad vial Nuevos semáforos, islas peatonales y un reductor de velocidad Estacionamiento Cambios para ordenar el acceso de autos y vehículos de reparto a la acera Bicicletas estacionadas Nuevos espacios para estacionar bicicletas en la calle Arte público Un mural de NYC DOT Art en East 120th Street y Pleasant Avenue

Uno de los componentes más relevantes son los queue jumps, un sistema de señalización diseñado para dar ventaja al transporte colectivo. En determinadas intersecciones, los autobuses recibirán la luz verde antes que el resto de los vehículos. Esa pequeña diferencia les permite salir primero, evitar parte de la congestión y mantener un recorrido más constante.

El proyecto incorpora además medidas de seguridad conocidas como hardened daylighting. Estas intervenciones despejan y refuerzan áreas cercanas a las esquinas, con el propósito de mejorar la visibilidad entre conductores y personas que cruzan la calle. A ello se sumarán nuevos semáforos, islas peatonales y estacionamientos para bicicletas.

¿QUÉ RUTAS DE BUS SE BENEFICIARÁN?

La renovación alcanzará a 10 líneas que circulan por este eje. Entre ellas figura la M116, una ruta transversal que une el West Side con East Harlem y que hoy se encuentra entre las más lentas de Manhattan.

Los servicios incluidos son:

M116

M3

M7

M102

BxM1

BxM6

BxM7

BxM8

BxM9

BxM11

El impacto no quedará limitado a quienes viven cerca de 116th Street. Las líneas M3, M7 y M102 conectan con otras zonas de Manhattan, mientras que los expresos BxM sirven a pasajeros que viajan desde o hacia el Bronx. En una ciudad donde los trayectos suelen combinar tren, bus y caminata, una mejora en este corredor puede reducir tiempos de espera y hacer más predecible la llegada al destino.

Los carriles exclusivos para autobuses ayudan a que este transporte público pueda avanzar libremente sin depender del tráfico (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

CONEXIÓN CON EL SUBWAY

116th Street cumple un papel de enlace dentro de la red de transporte de la ciudad. A lo largo de su recorrido existen conexiones con las líneas 2, 3, 6, B y C del subway, por lo que es utilizada por pasajeros que hacen transbordos para continuar hacia Midtown, Downtown, Brooklyn, Queens o el Bronx.

La ciudad también incluye una futura conexión con la extensión de la Second Avenue Subway, donde operará la línea Q. Esa proyección refuerza el valor de la calle como punto de intercambio entre distintos medios de transporte.

Para los usuarios habituales, la recomendación será calcular algunos minutos extra mientras avance la construcción. Quienes tengan que llegar a una cita, entrar a trabajar a una hora fija o tomar una conexión de tren pueden revisar los cambios de servicio antes de salir de casa.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁN LAS OBRAS?

Las labores seguirán hasta el otoño de 2026. Por ahora, las autoridades no han informado una fecha concreta de finalización, de modo que la comunidad deberá mantenerse atenta a las modificaciones temporales en el tránsito y al avance de las cuadrillas.

El NYC DOT recomienda a los conductores buscar vías alternas, optar por el transporte público cuando sea posible y prever más tiempo para circular por la zona. También puede haber ajustes en el estacionamiento, el acceso a las aceras y las operaciones de carga o entrega.

Dato clave Información Lugar 116th Street, Manhattan Extensión 2.5 millas de nuevos carriles para buses Pasajeros beneficiados Más de 65,000 al día Rutas beneficiadas 10 Finalización prevista Otoño de 2026 Responsables NYC DOT y la administración del alcalde Zohran Mamdani

Así se verá 116th Street cuando terminen las obras (Foto: NYC DOT)

UN PLAN PARA ACELERAR LOS BUSES

La remodelación de 116th Street forma parte de “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, un programa promovido por la administración del alcalde Zohran Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul y la MTA. La iniciativa contempla 50 corredores prioritarios y tiene como objetivo lograr recorridos hasta seis minutos más rápidos en más de 175 rutas distribuidas en los cinco boroughs.

Durante este año, la ciudad ha puesto en marcha o ha retomado proyectos similares en Fordham Road, 161st Street y Tremont Avenue, en el Bronx; así como en 34th Street, Madison Avenue, Lexington Avenue y ahora 116th Street, en Manhattan. También se contemplan intervenciones en Brooklyn, Queens y Staten Island.

Para los vecinos de El Barrio, los trabajadores que cruzan la isla y los pasajeros que conectan con el Bronx, la promesa es concreta: menos tiempo detenido en el tráfico y más certeza al planificar el día. La efectividad del proyecto se medirá cuando los carriles, las señales y los nuevos cruces entren plenamente en funcionamiento, pero la ciudad apunta a cambiar una experiencia cotidiana que, para muchos usuarios, lleva años siendo frustrante.