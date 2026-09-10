Con el regreso a clases del jueves 10 de septiembre, miles de familias en Nueva York —incluidas muchas de comunidades latinas de El Bronx, Queens, Brooklyn y el Alto Manhattan— enfrentan una pregunta urgente: ¿cómo llegará su hijo a la escuela si aún no tiene una ruta de yellow bus asignada? La escasez de conductores y proveedores de autobuses escolares podría afectar a miles de alumnos. Para evitar ausencias en el inicio del ciclo, NYC Public Schools (NYCPS) cuenta con una alternativa temporal: viajes de rideshare prepagados, sin que los padres tengan que gastar dinero de su bolsillo ni esperar un reembolso.

El escenario puede resultar especialmente complejo en hogares donde madres, padres o cuidadores deben salir temprano a trabajar, ya sea hacia un restaurante, una tienda, una oficina, una construcción o cualquier empleo con horarios poco flexibles. En una ciudad donde trasladarse entre boroughs puede tomar más de una hora y depender del subway no siempre es viable para estudiantes que requieren acompañamiento, el transporte escolar puede determinar si un niño llega a clases.

NYCPS ha indicado que trabaja para resolver las rutas pendientes y asignar servicio a la mayoría de los alumnos antes del primer día. Sin embargo, para quienes continúen sin una opción disponible, el sistema escolar puede ofrecer viajes contratados directamente por la ciudad mediante una plataforma especializada.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

NYCPS OFRECE RIDESHARE PREPAGADO

La medida no fue creada únicamente por la crisis actual. NYC Public Schools ya cuenta con un programa de transporte alternativo administrado por LimoSys, empresa encargada de coordinar viajes para familias elegibles cuando un estudiante no dispone temporalmente de su autobús escolar.

El sistema puede utilizarse en casos específicos, como demoras en la asignación de una ruta, ausencia de choferes o falta del personal necesario para operar vehículos especializados. Entre esos trabajadores pueden figurar paraprofesionales, enfermeros u otros acompañantes requeridos por las necesidades del menor.

También podrían calificar alumnos con transporte establecido en su IEP, plan 504, vivienda temporal o foster care, siempre que cumplan las condiciones establecidas por NYCPS. No se trata de un beneficio automático para todos los niños que normalmente usan un yellow bus.

¿QUIÉNES PUEDEN USAR EL SERVICIO?

No todos los alumnos que suelen tomar un autobús escolar pueden recibir rideshare de forma inmediata. La ciudad limita esta alternativa a determinados grupos y a situaciones operativas concretas.

Estudiantes o situaciones elegibles ¿Cuándo puede activarse el rideshare? Estudiantes con IEP Cuando el IEP establece transporte especializado o curb-to-school Estudiantes con plan 504 Cuando el plan recomienda servicio curb-to-school Alumnos con transporte especializado Cuando una condición médica, de salud o discapacidad impide utilizar otra modalidad Estudiantes en vivienda temporal Si cumplen los requisitos y han optado por el yellow bus Estudiantes en foster care Si califican para transporte escolar Demoras en la asignación de ruta Cuando el recorrido todavía no ha sido asignado Falta de conductor Cuando no hay chofer disponible para cubrir el trayecto Falta de personal de apoyo Cuando se requiere un paraprofesional, enfermero u otro trabajador para operar el servicio

Las escuelas deben comunicarse con los padres o tutores de los alumnos elegibles cuando sea necesario y explicarles el proceso. Si la familia no ha recibido una llamada, correo electrónico o mensaje, conviene contactar directamente al plantel y pedir hablar con el Transportation Coordinator.

¿CÓMO PEDIR EL VIAJE?

NYCPS trabaja con LimoSys para administrar los traslados. La familia que cumple los requisitos recibe un código o voucher por medio de la escuela y puede usarlo para reservar el servicio sin realizar un pago.

El trámite se puede completar a través de Tripslink, la plataforma de LimoSys, o mediante atención telefónica.

PASO A PASO PARA RESERVAR

Confirma la situación con la escuela. El plantel debe informar si el estudiante puede acceder al programa por falta de ruta, de conductor o de personal de apoyo. Solicita el voucher o código. La escuela entrega la información necesaria para gestionar los viajes. En ciertos casos vinculados con la ausencia de un paraprofesional o enfermero, el código puede estar precargado en la cuenta NYCSA del estudiante. Ingresa a Tripslink. Desde la plataforma se pueden programar y controlar los traslados autorizados. Haz la reserva. También es posible llamar al 212-426-8000 para solicitar un vehículo o verificar el estado de un trayecto. Revisa las direcciones. La escuela debe aparecer obligatoriamente como origen o destino en cada solicitud.

REGLAS PARA LAS FAMILIAS

Antes de programar un traslado, los padres o tutores deben tener en cuenta las siguientes reglas:

El estudiante tiene que viajar con un adulto de al menos 18 años.

Cada código permite reservar dos trayectos de ida y vuelta por día.

El límite equivale a cuatro viajes diarios.

La dirección de la escuela debe ser el punto de partida o de llegada.

El voucher es entregado por el centro educativo; la familia no tiene que pagar si usa el sistema contratado por NYCPS.

Los viajes pueden reservarse con anticipación, según la disponibilidad del programa.

Para muchas familias, el requisito de acompañar al menor puede convertirse en la principal dificultad. Un padre que trabaja en Manhattan, una madre con turno de mañana en Queens o un cuidador que vive en otro punto de Brooklyn tendrá que organizar sus recorridos según los horarios de entrada y salida.

¿OMNY O RIDESHARE?

La alternativa temporal no debe confundirse con las Student OMNY Cards, que NYCPS entrega a ciertos alumnos para que puedan utilizar el subway y los autobuses públicos de la MTA.

Estas tarjetas permiten realizar viajes gratuitos dentro del transporte público de la ciudad. Pueden resultar útiles para adolescentes que se trasladan con independencia, pero no sustituyen los servicios especializados requeridos por algunos estudiantes con discapacidades.

El programa curb-to-school está dirigido a alumnos que, debido a una condición médica, de salud o discapacidad, no pueden caminar hasta una parada o utilizar otras alternativas para llegar al plantel. En esos casos, la ciudad debe proporcionar una opción adecuada a las necesidades indicadas en el IEP o plan 504.

Opción de transporte Para quién sirve Cómo funciona Student OMNY Card Estudiantes elegibles que pueden usar transporte público Permite viajar en el subway y en autobuses de la MTA Stop-to-school bus Alumnos recogidos en paradas designadas Autobús escolar tradicional con paradas establecidas Curb-to-school Menores que requieren transporte especializado Recogida y entrega cerca de casa, según las necesidades del estudiante Rideshare prepagado Familias elegibles sin una ruta disponible Viajes gestionados por NYCPS mediante LimoSys y Tripslink

En términos simples, una tarjeta OMNY puede ayudar a un adolescente que se mueve solo por la ciudad, pero no sustituye un vehículo adaptado o con acompañamiento para un menor que necesita apoyo durante el trayecto.

Nueva York recuerda la posibilidad que tienen algunos escolares de viajar gratis en el transporte público (Foto: NYC Public Schools)

TAMBIÉN EXISTE EL REEMBOLSO

Además del rideshare contratado por NYCPS, algunas familias elegibles pueden organizar transporte privado y solicitar posteriormente un reembolso. Aun así, la recomendación de la ciudad es utilizar primero el sistema de LimoSys para no adelantar dinero.

Esta alternativa puede aplicar cuando no existe un conductor asignado, hay un retraso en la ruta, falta un paraprofesional o enfermero, o surge otra situación que impide operar el servicio especializado requerido por el alumno.

El reembolso puede llegar hasta $100 por estudiante y por viaje, con un máximo de dos trayectos durante la mañana y dos por la tarde. El tope diario es de $200 por ida y vuelta.

Para completar el trámite, la familia debe guardar los recibos o comprobantes. Los documentos deben incluir el nombre de la empresa de transporte, las direcciones de origen y destino, la fecha del servicio y el monto pagado. Los impuestos y las propinas no forman parte del reembolso.

Los padres o tutores tienen hasta un año desde la fecha del viaje para entregar la solicitud. El beneficio corresponde únicamente a recorridos reales hacia o desde la escuela y no se aplica en días en que el estudiante no asistió o cuando el plantel permaneció cerrado.

DATOS CLAVE PARA FAMILIAS