Con el regreso a clases 2026-2027 cada vez más cerca, muchas familias de Nueva York ya se preparan para retomar su rutina: el viaje en subway o bus, las loncheras, los uniformes, la llegada temprana al plantel y las extensas jornadas laborales. En medio de ese movimiento que se percibe en los cinco boroughs, NYC Public Schools tiene oportunidades para quienes buscan empleo dentro de una escuela pública sin contar con una carrera universitaria. Algunas plazas de School Aide tampoco exigen diploma de secundaria ni GED, aunque los aspirantes deben cumplir criterios relacionados con la puntualidad, el trato con estudiantes y la capacidad para desenvolverse en un entorno educativo.

La alternativa puede interesar a neoyorquinos hispanohablantes que viven en Brooklyn, Queens, el Bronx, Manhattan o Staten Island y necesitan una fuente de ingresos cerca de casa, con una jornada de lunes a viernes y contacto directo con la comunidad escolar.

NYC Public Schools, el sistema educativo municipal administrado por el New York City Department of Education, abrió una bolsa de candidatos para School Aides a nivel ciudad. A la vez, distintos distritos y centros educativos mantienen anuncios propios para el ciclo 2026-2027. Las condiciones varían según cada caso, por lo que resulta fundamental leer con atención la descripción antes de enviar el currículum.

Los menores de edad en Nueva York se alistan para volver a las aulas el 10 de septiembre (Foto: NYC Public Schools)

¿QUÉ HACE UN SCHOOL AIDE?

El puesto de School Aide no corresponde a un maestro ni a un asistente docente encargado de dictar clases. Su labor consiste en ofrecer respaldo operativo a profesores, directores y otros trabajadores, de modo que puedan enfocarse en responsabilidades académicas y administrativas que requieren otra preparación.

Entre sus tareas pueden figurar el cuidado de alumnos, el orden en el comedor, el acompañamiento durante la entrada y salida, la entrega de suministros y determinadas gestiones rutinarias de oficina.

Función ¿En qué consiste? Supervisión de estudiantes Vigilar a alumnos en patios, pasillos, baños, salas de estudio y otras áreas del plantel. Comedor escolar Ayudar a mantener el orden y facilitar el servicio de desayuno o almuerzo. Apoyo a maestros Liberar a docentes de actividades que no requieren funciones de enseñanza. Trabajo administrativo Colaborar con tareas de oficina, inventarios, listas, reportes o documentos rutinarios. Material escolar Manejar, almacenar y distribuir libros, suministros y materiales educativos. Entrada y salida Apoyar la llegada y salida de los estudiantes, incluido el transporte escolar en autobús. Actividades diarias Supervisar a los alumnos durante recreos, cambios de clase, simulacros y otros momentos de la jornada.

La descripción contempla además otras funciones asignadas por docentes o directores, de acuerdo con las necesidades de cada plantel.

En la práctica, esta figura resulta clave para la operación diaria de muchos centros neoyorquinos: puede ayudar a organizar una cafetería durante el lunch, vigilar los pasillos durante el cambio de clase o colaborar en la salida, cuando decenas de menores van al yellow bus, al tren o de regreso a casa con sus familiares.

NO PIDEN DIPLOMA NI TÍTULO UNIVERSITARIO

El dato más relevante para quienes buscan una oportunidad es que la bolsa de candidatos para School Aide señala que no se exige diploma de secundaria ni GED. Por lo tanto, tampoco se solicita formación universitaria para desempeñar esta labor.

Algunas convocatorias por distrito conservan esa misma condición. Sin embargo, la ausencia de una credencial académica no implica que la contratación sea automática ni que todos los perfiles tengan iguales posibilidades.

Los planteles priorizan a personas responsables, puntuales y capaces de relacionarse correctamente con alumnos, maestros, directivos y familias. La trayectoria laboral, la disposición para colaborar y el manejo de situaciones cotidianas dentro de la institución pueden tener más peso que un certificado de estudios.

REQUISITOS Y CUALIDADES QUE BUSCAN

Entre los criterios incluidos en los avisos de NYC Public Schools se encuentran los siguientes:

Buen historial de asistencia y puntualidad.

Capacidad para trabajar con supervisores y otros integrantes del personal.

Buenas relaciones interpersonales.

Habilidad para completar responsabilidades de manera eficiente.

Disposición para colaborar con un equipo.

Alto sentido de responsabilidad personal.

Actitud activa, confiable y energética.

Capacidad para caminar o permanecer de pie durante períodos prolongados.

Capacidad para levantar objetos de hasta 10 libras.

Experiencia previa con niños o adolescentes, según la vacante.

Capacidad para mantener expectativas altas para los alumnos.

Las instituciones también pueden tomar en cuenta a personas bilingües cuando existen necesidades lingüísticas entre estudiantes o familiares. Dominar español e inglés puede ser especialmente útil en vecindarios con una presencia latina importante, donde muchas madres, padres y tutores se comunican en ambos idiomas.

HAY PUESTOS EN VARIOS BOROUGHS

La contratación no se concentra en una sola sede. NYC Public Schools publica avisos por distrito, borough o centro educativo, de manera que la ubicación, el contacto, el horario, las condiciones adicionales y el mecanismo de envío pueden cambiar en cada anuncio.

El portal reúne oportunidades para el año escolar 2026-2027 en distintas zonas de la ciudad. Entre las publicaciones revisadas figuran instituciones de Queens, Brooklyn, el Bronx, Manhattan y Staten Island.

La relación puede modificarse conforme cada institución cubra sus necesidades de personal o difunda nuevas opciones para el ciclo 2026-2027. Antes de enviar el currículum, es recomendable ingresar al portal oficial, buscar el nombre del plantel de interés y comprobar que el aviso continúe disponible.

Importante: La tabla reúne ejemplos de centros que figuraban en los anuncios revisados. Cada publicación puede incluir criterios, turnos, persona de contacto y fecha límite diferentes; algunas plazas permanecen abiertas hasta ser cubiertas.

HORARIO, SALARIO Y CONTROLES REQUERIDOS

La bolsa de candidatos indica que los School Aides pueden trabajar de lunes a viernes. La cantidad de horas depende de la escuela, aunque la convocatoria general contempla un mínimo de cuatro horas por día, cinco veces por semana.

Aspecto Información disponible Días de trabajo De lunes a viernes. Jornada mínima Cuatro horas diarias, cinco días a la semana. Horario Puede variar de acuerdo con el centro educativo. Salario Se determina según el convenio colectivo aplicable. Verificación Los solicitantes deben someterse a toma de huellas dactilares y revisión de antecedentes. Disponibilidad Algunas posiciones dependen de la aprobación presupuestaria final y pueden cerrar cuando se cubran.

Antes de ser contratados, los candidatos deben completar el proceso de fingerprinting y pasar una revisión de antecedentes. En determinados casos, la disponibilidad final queda sujeta a la aprobación del presupuesto.

¿CÓMO POSTULAR A UN EMPLEO DE SCHOOL AIDE?

El procedimiento varía según el aviso. La bolsa de candidatos de alcance municipal requiere completar una solicitud para ingresar al grupo de aspirantes. Quienes aplicaron en años anteriores deben volver a presentar sus datos, ya que el registro se actualiza con cada ciclo escolar.

En convocatorias de distritos o colegios específicos, la instrucción puede consistir en enviar el currículum al correo de la persona señalada o mandarlo a la propia institución. Leer el contenido completo antes de aplicar ayuda a evitar errores y permite cumplir el mecanismo indicado por el plantel.

Para postular, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de oportunidades laborales de NYC Public Schools. Busca anuncios identificados como “2026-2027 School Aide Posting” o “Full-Time School Aide Candidate Pool - Citywide”. Filtra por borough, distrito, escuela o fecha de publicación. Lee los requisitos y condiciones particulares de la oferta que te interese. Prepara un currículum actualizado en inglés. Destaca experiencia con niños, adolescentes, atención al público, labores administrativas, seguridad, supervisión o trabajo comunitario. Incluye que hablas español e inglés, si corresponde. Sigue el método señalado: completa la solicitud o envía el resume al correo indicado. Guarda una copia del anuncio y de la candidatura remitida para cualquier seguimiento posterior.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

¿DÓNDE CONSULTAR LAS VACANTES?

La página de oportunidades laborales de NYC Public Schools es el punto de partida más seguro para conocer las opciones disponibles. Allí aparecen avisos individuales con información sobre el plantel, el distrito, las responsabilidades, las condiciones de elegibilidad y el procedimiento para presentar una candidatura.

También puede revisarse la sección general de carreras del sistema escolar, en especial si se desean conocer otros trabajos que no requieren formación universitaria o si se busca una alternativa dentro de la red educativa municipal.

Si buscas trabajar en una escuela pública de Nueva York sin diploma, GED ni título universitario, los puestos de School Aide pueden ser una opción que vale la pena evaluar. La clave es verificar las vacantes en la página oficial, confirmar que el proceso continúe abierto, preparar un currículum claro y seguir exactamente las instrucciones de cada publicación.