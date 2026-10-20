Buscar un empleo en Nueva York implica mucho más que comparar cuánto paga una vacante: también hay que revisar el seguro médico, los horarios y las posibilidades de crecimiento. Para quienes han trabajado con jóvenes en escuelas, programas después de clases, actividades deportivas o servicios comunitarios, la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS, por sus siglas en inglés) ofrece una alternativa que no exige una licenciatura en todos los casos. Se trata del puesto de Youth Development Specialist, cuya remuneración inicial es de US$55,075 anuales y puede alcanzar los US$69,762 después de cinco años, según la escala publicada por el organismo.

Además, Jobs NYC y la agencia municipal anunciaron una sesión informativa para el lunes 26 de octubre de 2026 en 2 Lafayette Street, Manhattan. Durante la actividad se explicarán las funciones del cargo y habrá una preselección de aspirantes interesados en avanzar hacia una entrevista. Asistir no garantiza recibir una oferta laboral.

Antes de enviar una solicitud, hay otro aspecto que conviene conocer: las asignaciones corresponden a centros de detención juvenil en Brooklyn y el Bronx. La jornada puede incluir noches, fines de semana, días festivos y horas extra obligatorias. No es necesario residir dentro de los cinco distritos para presentar una candidatura.

¿CUÁNDO ES LA SESIÓN DE EMPLEO DE LA ACS EN NUEVA YORK?

La actividad del 26 de octubre contempla bloques separados para dos puestos: Special Officer y Youth Development Specialist. Si buscas incorporarte al área de desarrollo juvenil, el registro correspondiente será de 12:30 p. m. a 1:00 p. m.

Información Detalle Actividad Jobs NYC & NYC Children: Info Session Fecha Lunes 26 de octubre de 2026 Horario general anunciado De 9:30 a. m. a 3:30 p. m. Dirección 2 Lafayette Street, Nueva York, NY Registro para Youth Development Specialist De 12:30 p. m. a 1:00 p. m. Cierre de puertas anunciado 2:30 p. m. Modalidad Sesión informativa con preselección; no garantiza entrevistas ni contratación

Los organizadores piden inscribirse y asistir únicamente al bloque del cargo correspondiente. El cierre de puertas a las 2:30 p. m. no reemplaza el horario de registro establecido para cada grupo.

Antes de salir de casa o tomar el subway hacia Manhattan, consulta el aviso oficial de Jobs NYC para comprobar las condiciones de acceso y cualquier actualización.

La Administration for Children's Services de Nueva York está en búsqueda de personal que se convierta en Youth Development Specialist (Foto: ACS NYC)

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DE YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST?

Los especialistas en desarrollo juvenil supervisan y acompañan a personas bajo custodia en instalaciones de la ACS. Sus tareas combinan seguridad, orientación y apoyo para fortalecer habilidades sociales, académicas y vocacionales. No es un empleo de oficina ni se limita a organizar actividades recreativas.

Entre las principales responsabilidades se encuentran:

Supervisar a los jóvenes y mantener un entorno seguro.

Acompañarlos durante las clases, comidas y actividades cotidianas.

Actuar como mentores y referentes positivos.

Promover iniciativas que favorezcan la convivencia y el desarrollo personal.

Manejar conflictos mediante técnicas de desescalada y, cuando resulte necesario, de contención.

Aplicar los procedimientos de prevención e intervención ante crisis que enseña el organismo.

La agencia proporciona capacitación inicial, tanto teórica como práctica, y formación continua. El programa incluye supervisión, manejo del comportamiento, relaciones con adolescentes y Safe Crisis Management (SCM), un sistema de intervención para situaciones críticas.

¿CUÁNTO PAGA LA ACS Y CUÁNDO SE ACERCA EL SUELDO A US$70,000?

La remuneración inicial anunciada es de US$55,075 anuales. Según la tabla publicada por la entidad, el salario base llega a US$69,762 después de cinco años y supera los US$70,000 al cumplir seis. Por tanto, esa última cantidad no corresponde al ingreso de un recién contratado.

Antigüedad Salario base anual publicado Al ingresar, durante la academia US$55,075 Después de 1 año US$59,357 Después de 2 años US$63,641 Después de 3 años US$67,315 Después de 4 años US$68,536 Después de 5 años US$69,762 Después de 6 años US$70,985 Después de 7 años US$72,210

La información oficial presenta una diferencia que debe aclararse antes de aceptar una oferta: el resumen señala que la cifra aproximada a cinco años incluye pagos por uniforme y antigüedad, mientras que el cuadro identifica US$69,762 como sueldo base y muestra esos conceptos por separado. Recursos Humanos debe confirmar el desglose aplicable a cada contratación.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE ESTE EMPLEO MUNICIPAL?

Además del pago, la convocatoria incluye prestaciones de salud, jubilación y tiempo libre remunerado. También contempla representación sindical y opciones de ahorro para el retiro.

Seguro médico: elección entre 11 planes, con alternativas de cobertura individual y familiar.

Pensión: posibilidad de incorporarse al NYC Employees’ Retirement System (NYCERS).

Ahorro para el retiro: acceso a opciones de compensación diferida, sujeto a las condiciones de cada plan.

Licencias remuneradas: vacaciones, días por enfermedad y hasta 12 festivos pagados al año.

Horas extra: remuneración equivalente a una vez y media la tarifa habitual al superar las 40 horas semanales, conforme a las reglas aplicables.

Representación sindical: el cargo forma parte de District Council 37 (DC 37).

Transporte: acceso al Commuter Benefits Program, que permite destinar ingresos antes de impuestos a gastos elegibles de movilidad pública.

Cuentas flexibles: para determinados desembolsos médicos y de cuidado de dependientes.

La ACS también menciona el programa federal Public Service Loan Forgiveness (PSLF). Este puede permitir la condonación del saldo restante de ciertos préstamos estudiantiles directos después de 120 pagos mensuales elegibles, siempre que se cumplan las demás condiciones. Aceptar la vacante no elimina automáticamente una deuda universitaria.

¿QUÉ REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA APLICAR SIN LICENCIATURA?

No contar con una carrera universitaria de cuatro años no descarta a un aspirante. Sin embargo, la convocatoria establece combinaciones de formación y experiencia que deben acreditarse durante la selección.

Formación o vía de acceso Experiencia requerida Diploma de secundaria o equivalente Un año de trabajo satisfactorio a tiempo completo en alguna de las categorías aceptadas por la ACS. Título de asociado o 60 créditos semestrales en una institución acreditada Seis meses de experiencia satisfactoria a tiempo completo en los ámbitos indicados por la agencia. Licenciatura de una institución acreditada Esta vía no añade una exigencia de experiencia previa. Combinación equivalente de estudios y trayectoria laboral Los cursos elegibles pueden sustituir experiencia a razón de 12 créditos semestrales por seis meses. Se exige, como mínimo, diploma de secundaria o equivalente.

Las áreas admitidas incluyen atención directa a jóvenes de 10 a 24 años en educación, mentoría, prevención de violencia, salud mental, recreación, deportes y organización comunitaria. También se contemplan determinadas funciones en seguridad pública, servicios sanitarios, asistencia social y servicio militar, bajo los criterios de la entidad.

Quienes hayan colaborado en programas después de clases, ligas deportivas o iniciativas de su vecindario deberían revisar las condiciones antes de descartarse. Ciertas pasantías, actividades de voluntariado y trayectorias atléticas pueden considerarse, aunque corresponde al organismo evaluar las tareas y el tiempo acreditado.

Además, debes tener presentes estas condiciones:

Se exige dominio del inglés.

No es obligatorio vivir en la ciudad de Nueva York.

La licencia de conducir no constituye un requisito, aunque se considera una ventaja.

Todos los especialistas deben presentar y aprobar el examen de servicio civil correspondiente.

¿CÓMO APLICAR Y AVANZAR HACIA UNA ENTREVISTA?

Hay que distinguir dos canales: la solicitud continua para el puesto y la inscripción a la sesión informativa de octubre. El anuncio del evento no establece que sea necesario haber recibido una invitación del proceso general para asistir, pero sí pide registrarse en el bloque correspondiente.

Para presentar tu candidatura al cargo, sigue estos pasos:

Revisa la página oficial de Youth Development Specialist de la ACS y sigue las instrucciones vigentes. Identifica qué combinación de estudios y experiencia puedes acreditar. Prepara un currículum con tus responsabilidades, fechas de trabajo y antecedentes pertinentes. Mantente pendiente del contacto del organismo. Los aspirantes bajo consideración pueden ser convocados a una entrevista telefónica dentro de los 60 días. Si avanzas, cumple las indicaciones para la evaluación presencial y las etapas posteriores.

Enviar los datos no asegura una llamada. La agencia aclara que únicamente puede comunicarse con quienes estén siendo considerados.

Para participar en la actividad del 26 de octubre, consulta por separado el aviso de Jobs NYC. Ese encuentro permite conocer las oportunidades y pasar por una preselección, pero no equivale a tener una entrevista confirmada.

¿QUÉ DOCUMENTOS LLEVAR A LA SESIÓN INFORMATIVA?

El anuncio solicita dos copias del currículum actualizado y una identificación válida con fotografía. Para Youth Development Specialist, además, pide indicar en cada empleo pertinente el rango de edad de las personas atendidas directamente.

Prepara lo siguiente:

Dos copias de tu résumé, con funciones y antecedentes relevantes.

Una identificación válida con fotografía.

El detalle de las edades atendidas en cada experiencia relacionada con el cargo.

La documentación académica aplicable, según las instrucciones del evento: diplomas, títulos e historiales de estudios.

Una evaluación de educación extranjera si tu formación se realizó fuera de Estados Unidos, conforme a lo indicado en el aviso.

Si necesitas una adaptación razonable para asistir, los organizadores piden escribir a jobsnyc@sbs.nyc.gov con al menos cuatro días hábiles de anticipación.

¿DÓNDE TRABAJARÍAS Y QUÉ HORARIOS DEBES CONSIDERAR?

Aunque el encuentro informativo será en Manhattan, los centros asignados al puesto están en Brooklyn y el Bronx. La ubicación depende de la antigüedad y de las necesidades del organismo.

Centro Ubicación Crossroads Juvenile Detention Center Brownsville, Brooklyn Horizon Juvenile Detention Center Mott Haven, el Bronx

Ambas instalaciones operan las 24 horas, los siete días de la semana. La ACS publica los siguientes turnos:

Turno Horario Mañana De 7:00 a. m. a 3:15 p. m. Tarde De 3:00 p. m. a 11:15 p. m. Noche De 11:00 p. m. a 7:15 a. m.

La mayoría de los especialistas trabaja fines de semana y días festivos. También puede ser obligatorio cubrir tiempo adicional, incluso una segunda jornada si falta personal del siguiente turno.

Para quienes organizan su rutina alrededor del cuidado de los hijos, las clases o los trayectos en transporte público, este aspecto merece tanta atención como el sueldo. Antes de aceptar una propuesta, conviene aclarar la asignación, el horario y las obligaciones de disponibilidad.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE ACEPTAR UNA OFERTA?

Todos los Youth Development Specialists deben presentar y aprobar el examen de servicio civil. Avanzar en una entrevista o recibir una propuesta laboral no significa haber completado las exigencias del cargo. La información sobre próximas evaluaciones debe consultarse mediante el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS).

Esta oportunidad puede resultar útil para personas con trayectoria en educación, deportes, mentoría o servicios comunitarios que buscan trasladarla al sector público. Al preparar la candidatura, lo importante es explicar qué tareas realizaron, durante cuánto tiempo y con quiénes trabajaron. Para el encuentro de octubre, detallar las edades de los jóvenes atendidos es una indicación expresa de la agencia, no un dato secundario del currículum.