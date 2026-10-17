NYC organizará varias subastas de autos hasta finalizar el mes (Foto referencial: Getty Images)
NYC organizará varias subastas de autos hasta finalizar el mes (Foto referencial: Getty Images)
Pedro Bustamante
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Para quienes buscan un carro en —ya sea para llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer las compras semanales sin depender de varios transbordos del y el —, las subastas públicas ofrecen una alternativa a los concesionarios tradicionales. Durante la segunda mitad de octubre de 2026, habrá jornadas en Queens, Staten Island, Brooklyn y el Bronx, cuyos anuncios incluyen unidades de Toyota, Honda, Nissan, BMW y Tesla, entre otras marcas. Antes de preparar el efectivo, conviene entender las condiciones: los automóviles se adjudican mediante pujas, en su estado actual y sin garantía, por lo que la oferta ganadora representa solo una parte del presupuesto necesario para retirarlos y ponerlos en circulación.

El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF, por sus siglas en inglés) publica el calendario y las reglas de estas ventas, realizadas por la Oficina del Sheriff y los city marshals. El procedimiento permite disponer de vehículos incautados o abandonados que sus propietarios no recuperan dentro de los plazos establecidos.

La diferencia frente a comprar en un dealer va más allá de la negociación. Quien obtiene un lote debe pagar de inmediato, organizar el traslado y asumir los riesgos relacionados con su condición mecánica o los posibles gravámenes. Revisar la documentación resulta tan importante como elegir una marca.

FECHAS Y LUGARES DE LAS SUBASTAS DE CARROS EN NUEVA YORK

La programación reúne jornadas en depósitos de Queens, Staten Island, Brooklyn y el Bronx durante la segunda mitad de octubre. Antes de acudir, consulta el aviso correspondiente para confirmar horario, dirección y disponibilidad.

Fecha de 2026DistritoHora de inicioDirección o lugar de la subasta
19 de octubreQueens10:00 a. m.Legacy Towing, 131-01 39th Avenue, Flushing
19 de octubreStaten Island11:00 a. m.Breen Brothers, 566 Industrial Loop
21 de octubreBrooklyn9:00 a. m.Breen Brothers, 1908 Shore Parkway
21 de octubreQueens9:30 a. m.5 J’s Towing, 62-02 Beach Channel Drive, Arverne
22 de octubreBronx10:00 a. m.Five J’s Automotive, 4825 Baldwin Street
22 de octubreQueens10:00 a. m.Legacy Towing, 131-01 39th Avenue, Flushing
23 de octubreBronx10:00 a. m.Five J’s Automotive, 4825 Baldwin Street
23 de octubreBrooklyn9:30 a. m.Breen Brothers, 1908 Shore Parkway
23 de octubreQueens12:00 p. m.5 J’s Automotive, 62-02 Beach Channel Drive, Far Rockaway
27 de octubreBronx10:00 a. m.Five J’s Automotive, 4825 Baldwin Street
27 de octubreQueensPendiente de confirmaciónConsultar el anuncio de la jornada
28 de octubreBronx10:00 a. m.Five J’s Automotive, 4825 Baldwin Street
28 de octubreBrooklyn Pendiente de confirmaciónConsultar el anuncio de la jornada
30 de octubreBrooklynPendiente de confirmaciónConsultar el anuncio de la jornada

La ciudad se reserva el derecho de rechazar una oferta o cancelar la operación. Además, el adjudicatario debe recoger su adquisición donde se encuentre: el importe abonado no incluye el traslado hasta una vivienda o un taller.

VEHÍCULOS DESTACADOS QUE SE SUBASTARÁN

Los listados identifican cada unidad mediante marca, año, número de lote y VIN, sigla en inglés del código de identificación vehicular. Los documentos revisados no especifican el modelo comercial en una columna independiente; por eso, una referencia como “Toyota 2018” no permite afirmar que corresponda a un Corolla, Camry u otra versión.

Estos son algunos ejemplos incluidos en los avisos del 19 y 21 de octubre:

MarcaAño indicadoFecha y distritoNúmero de lote
Volkswagen202419 de octubre, Queens1
Toyota201819 de octubre, Queens6
BMW202219 de octubre, Queens12
Tesla202519 de octubre, Staten Island3
Ford202519 de octubre, Staten Island6
Honda202521 de octubre, Brooklyn3
Toyota202621 de octubre, Brooklyn14
Kia202521 de octubre, Queens7
BMW202521 de octubre, Queens8
Honda202621 de octubre, Queens42

Una fabricación reciente no garantiza que el automóvil esté listo para manejar. Las autoridades no respaldan el año, la calidad ni el estado de reparación consignados, de modo que investigar sus antecedentes es una precaución fundamental antes de ofertar.

En las subastas podrás encontrar autos de todas las marcas y modelos (Foto: Getty images)
En las subastas podrás encontrar autos de todas las marcas y modelos (Foto: Getty images)
/ Albany Times Union/Hearst Newspa

¿CUÁNTO CUESTAN LOS CARROS Y QUÉ GASTOS DEBES CONSIDERAR?

Los anuncios revisados no establecen un precio final para cada automóvil. La adjudicación depende de las pujas y el importe completo debe entregarse en efectivo cuando se confirma la operación. No se aceptan abonos parciales ni tarjetas de crédito.

Antes de participar, distingue entre la oferta ganadora y el costo total de la compra:

ConceptoQué debes saber
Precio del vehículoDepende de la puja ganadora. No existe una tarifa uniforme para todas las unidades.
Impuesto sobre la ventaDebe contemplarse cuando corresponda. El DOF indica que puede eximirlo si se presenta un certificado de reventa válido.
RemolqueMuchos carros pueden necesitar una grúa para salir del depósito. Este servicio implica un posible gasto adicional.
AlmacenamientoSi la unidad no se retira antes de las 5:00 p. m. del día de la subasta, se aplica un cargo de US$20 diarios.
GravámenesUna carga registrada puede continuar vigente después de la adjudicación.
ReparacionesEl comprador asume los desperfectos, pues adquiere el automóvil en su estado actual y sin garantía.

Hay otro detalle para quienes esperan salir manejando: la ciudad informa que no hay llaves disponibles. Tampoco permite renegociar lo pagado después de la venta debido a problemas con la condición del carro.

¿QUÉ REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA PARTICIPAR?

Los postores deben tener al menos 18 años y conocer el número de lote por el que desean competir. Las reglas también prohíben adquirir mediante este procedimiento el propio vehículo.

Si ganas, tendrás que cumplir las siguientes condiciones:

  1. Pagar inmediatamente. Entrega el importe completo en efectivo una vez que la operación sea definitiva.
  2. Retirar la unidad a tiempo. Debes sacarla del depósito antes de las 5:00 p. m. de esa jornada para evitar el cargo diario de almacenamiento.
  3. Respetar el plazo de 96 horas. El período comienza a las 5:00 p. m. de la fecha de adjudicación; si no recoges tu compra dentro de ese límite, será considerada abandonada y retirada.
  4. Tramitar el título. Presenta el Certificado de Venta, o Certificate of Sale, ante el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV) para solicitarlo a tu nombre.
  5. Contar con registro y placas. Sin esa documentación, el automóvil no puede circular ni estacionarse en la vía pública.

El DMV puede clasificar una unidad como salvage y exigir una revisión antes de emitir un nuevo título o registro. Por su parte, el DOF entrega un solo Certificado de Venta por propietario, sin duplicados ni reemplazos.

¿DEBES PAGAR LAS MULTAS DEL DUEÑO ANTERIOR?

Las infracciones de estacionamiento y los gravámenes son asuntos distintos. Según el DOF, el comprador no responde por las primeras cuando fueron emitidas al anterior propietario registrado; sin embargo, esa exención no elimina las posibles cargas sobre el automóvil.

Un acreedor podría recuperar el bien después de la adjudicación si conserva derechos sobre él. Las condiciones municipales advierten que la Oficina del Sheriff no tiene la obligación de informar a los participantes acerca de esas obligaciones.

El aviso de Queens del 19 de octubre pide expresamente presumir que las unidades tienen un gravamen o una solicitud pendiente. También indica que deben revisarse los códigos de identificación antes, durante y después del inicio del procedimiento.

Cientos de autos, de varias marcas y modelos, se subastarán a lo largo del mes de octubre (Foto: Getty images)
Cientos de autos, de varias marcas y modelos, se subastarán a lo largo del mes de octubre (Foto: Getty images)
/ Albany Times Union/Hearst Newspa

¿DÓNDE CONSULTAR LOS LISTADOS Y QUÉ REVISAR ANTES DE ACUDIR?

reúne el calendario, los anuncios y las condiciones generales. Allí puedes localizar la jornada que te interesa y consultar los datos necesarios para investigar cada lote.

Antes de dirigirte al depósito, anota el VIN, investiga los antecedentes y comprueba los posibles llamados a revisión. Después, fija un límite que contemple impuestos, grúa y reparaciones; organiza además la recogida y los trámites necesarios para circular.

Para quien necesita transporte por motivos laborales o familiares, esta alternativa exige algo más que ganar una puja. Tener el dinero disponible, conocer las cargas pendientes y calcular los gastos posteriores permitirá decidir si la compra encaja en el presupuesto.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 10 años de experiencia. Demuestro mi talento para el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio donde me especializo en posicionamiento SEO, las mejores series y películas del momento y contenido enfocado para las comunidades hispanas en EE.UU. Entérate de tus historias favoritas o temas utilitarios revisando mi producción.

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