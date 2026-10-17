Para quienes buscan un carro en Nueva York —ya sea para llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer las compras semanales sin depender de varios transbordos del subway y el bus—, las subastas públicas ofrecen una alternativa a los concesionarios tradicionales. Durante la segunda mitad de octubre de 2026, habrá jornadas en Queens, Staten Island, Brooklyn y el Bronx, cuyos anuncios incluyen unidades de Toyota, Honda, Nissan, BMW y Tesla, entre otras marcas. Antes de preparar el efectivo, conviene entender las condiciones: los automóviles se adjudican mediante pujas, en su estado actual y sin garantía, por lo que la oferta ganadora representa solo una parte del presupuesto necesario para retirarlos y ponerlos en circulación.

El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF, por sus siglas en inglés) publica el calendario y las reglas de estas ventas, realizadas por la Oficina del Sheriff y los city marshals. El procedimiento permite disponer de vehículos incautados o abandonados que sus propietarios no recuperan dentro de los plazos establecidos.

La diferencia frente a comprar en un dealer va más allá de la negociación. Quien obtiene un lote debe pagar de inmediato, organizar el traslado y asumir los riesgos relacionados con su condición mecánica o los posibles gravámenes. Revisar la documentación resulta tan importante como elegir una marca.

FECHAS Y LUGARES DE LAS SUBASTAS DE CARROS EN NUEVA YORK

La programación reúne jornadas en depósitos de Queens, Staten Island, Brooklyn y el Bronx durante la segunda mitad de octubre. Antes de acudir, consulta el aviso correspondiente para confirmar horario, dirección y disponibilidad.

La ciudad se reserva el derecho de rechazar una oferta o cancelar la operación. Además, el adjudicatario debe recoger su adquisición donde se encuentre: el importe abonado no incluye el traslado hasta una vivienda o un taller.

VEHÍCULOS DESTACADOS QUE SE SUBASTARÁN

Los listados identifican cada unidad mediante marca, año, número de lote y VIN, sigla en inglés del código de identificación vehicular. Los documentos revisados no especifican el modelo comercial en una columna independiente; por eso, una referencia como “Toyota 2018” no permite afirmar que corresponda a un Corolla, Camry u otra versión.

Estos son algunos ejemplos incluidos en los avisos del 19 y 21 de octubre:

Marca Año indicado Fecha y distrito Número de lote Volkswagen 2024 19 de octubre, Queens 1 Toyota 2018 19 de octubre, Queens 6 BMW 2022 19 de octubre, Queens 12 Tesla 2025 19 de octubre, Staten Island 3 Ford 2025 19 de octubre, Staten Island 6 Honda 2025 21 de octubre, Brooklyn 3 Toyota 2026 21 de octubre, Brooklyn 14 Kia 2025 21 de octubre, Queens 7 BMW 2025 21 de octubre, Queens 8 Honda 2026 21 de octubre, Queens 42

Una fabricación reciente no garantiza que el automóvil esté listo para manejar. Las autoridades no respaldan el año, la calidad ni el estado de reparación consignados, de modo que investigar sus antecedentes es una precaución fundamental antes de ofertar.

En las subastas podrás encontrar autos de todas las marcas y modelos (Foto: Getty images) / Albany Times Union/Hearst Newspa

¿CUÁNTO CUESTAN LOS CARROS Y QUÉ GASTOS DEBES CONSIDERAR?

Los anuncios revisados no establecen un precio final para cada automóvil. La adjudicación depende de las pujas y el importe completo debe entregarse en efectivo cuando se confirma la operación. No se aceptan abonos parciales ni tarjetas de crédito.

Antes de participar, distingue entre la oferta ganadora y el costo total de la compra:

Concepto Qué debes saber Precio del vehículo Depende de la puja ganadora. No existe una tarifa uniforme para todas las unidades. Impuesto sobre la venta Debe contemplarse cuando corresponda. El DOF indica que puede eximirlo si se presenta un certificado de reventa válido. Remolque Muchos carros pueden necesitar una grúa para salir del depósito. Este servicio implica un posible gasto adicional. Almacenamiento Si la unidad no se retira antes de las 5:00 p. m. del día de la subasta, se aplica un cargo de US$20 diarios. Gravámenes Una carga registrada puede continuar vigente después de la adjudicación. Reparaciones El comprador asume los desperfectos, pues adquiere el automóvil en su estado actual y sin garantía.

Hay otro detalle para quienes esperan salir manejando: la ciudad informa que no hay llaves disponibles. Tampoco permite renegociar lo pagado después de la venta debido a problemas con la condición del carro.

¿QUÉ REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA PARTICIPAR?

Los postores deben tener al menos 18 años y conocer el número de lote por el que desean competir. Las reglas también prohíben adquirir mediante este procedimiento el propio vehículo.

Si ganas, tendrás que cumplir las siguientes condiciones:

Pagar inmediatamente. Entrega el importe completo en efectivo una vez que la operación sea definitiva. Retirar la unidad a tiempo. Debes sacarla del depósito antes de las 5:00 p. m. de esa jornada para evitar el cargo diario de almacenamiento. Respetar el plazo de 96 horas. El período comienza a las 5:00 p. m. de la fecha de adjudicación; si no recoges tu compra dentro de ese límite, será considerada abandonada y retirada. Tramitar el título. Presenta el Certificado de Venta, o Certificate of Sale, ante el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV) para solicitarlo a tu nombre. Contar con registro y placas. Sin esa documentación, el automóvil no puede circular ni estacionarse en la vía pública.

El DMV puede clasificar una unidad como salvage y exigir una revisión antes de emitir un nuevo título o registro. Por su parte, el DOF entrega un solo Certificado de Venta por propietario, sin duplicados ni reemplazos.

¿DEBES PAGAR LAS MULTAS DEL DUEÑO ANTERIOR?

Las infracciones de estacionamiento y los gravámenes son asuntos distintos. Según el DOF, el comprador no responde por las primeras cuando fueron emitidas al anterior propietario registrado; sin embargo, esa exención no elimina las posibles cargas sobre el automóvil.

Un acreedor podría recuperar el bien después de la adjudicación si conserva derechos sobre él. Las condiciones municipales advierten que la Oficina del Sheriff no tiene la obligación de informar a los participantes acerca de esas obligaciones.

El aviso de Queens del 19 de octubre pide expresamente presumir que las unidades tienen un gravamen o una solicitud pendiente. También indica que deben revisarse los códigos de identificación antes, durante y después del inicio del procedimiento.

Cientos de autos, de varias marcas y modelos, se subastarán a lo largo del mes de octubre (Foto: Getty images) / Albany Times Union/Hearst Newspa

¿DÓNDE CONSULTAR LOS LISTADOS Y QUÉ REVISAR ANTES DE ACUDIR?

La página de subastas del Departamento de Finanzas de NYC reúne el calendario, los anuncios y las condiciones generales. Allí puedes localizar la jornada que te interesa y consultar los datos necesarios para investigar cada lote.

Antes de dirigirte al depósito, anota el VIN, investiga los antecedentes y comprueba los posibles llamados a revisión. Después, fija un límite que contemple impuestos, grúa y reparaciones; organiza además la recogida y los trámites necesarios para circular.

Para quien necesita transporte por motivos laborales o familiares, esta alternativa exige algo más que ganar una puja. Tener el dinero disponible, conocer las cargas pendientes y calcular los gastos posteriores permitirá decidir si la compra encaja en el presupuesto.