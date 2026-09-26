Nueva York está soportando un fin de semana de vigilancia por la llegada de un nor’easter que traerá aguaceros persistentes, viento fuerte y riesgo de anegamientos costeros en varios puntos de la ciudad. Para miles de neoyorquinos —incluidas familias hispanas que dependen del subway para ir al trabajo, estudiantes que se trasladan entre boroughs y empleados que deben llegar temprano a restaurantes, tiendas, hospitales o turnos de fin de semana— la principal duda es si el transporte seguirá funcionando y qué trayectos podrían complicarse. La respuesta de la MTA, hasta ahora, es que no existe una suspensión general anunciada para el Metro de Nueva York ni para los autobuses, aunque la operación puede variar rápidamente si el agua, las ráfagas o la caída de árboles afectan vías, estaciones, calles o infraestructura ferroviaria.

El National Weather Service mantiene un aviso por fuertes vientos para la ciudad desde la tarde del viernes hasta la madrugada del domingo. Las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 50 mph, mientras que la lluvia y las mareas altas aumentan la posibilidad de inundaciones cerca de la costa, especialmente en sectores de Queens, Brooklyn, Staten Island y áreas próximas a Jamaica Bay. NYC Emergency Management también emitió una recomendación para limitar los desplazamientos desde el viernes por la tarde hasta la mañana del domingo.

Para quienes viven en barrios como Washington Heights, Corona, Jackson Heights, Sunset Park, Bushwick, East Harlem o el Bronx, el consejo más útil es revisar el estado de la línea o ruta antes de salir. Durante un temporal, un viaje que normalmente toma 35 minutos puede extenderse por un desvío, una espera adicional o una conexión interrumpida.

¿QUÉ PREPARA EL SUBWAY DE NUEVA YORK?

Si tienes previsto usar el Subway durante el temporal, la MTA informó que reforzó su respuesta en sectores donde históricamente pueden presentarse acumulaciones de agua, fallas de drenaje o caída de escombros sobre los rieles.

NYC Transit desplegó equipos de emergencia, camiones especializados, trenes para retirar materiales y personal destinado a controlar filtraciones. Los trabajadores también revisan y limpian desagües y alcantarillas en instalaciones del sistema antes de que las condiciones empeoren.

El Department of Subways dejó brigadas listas para intervenir en estaciones, patios ferroviarios y otros puntos sensibles. La prioridad es reducir el tiempo de respuesta si el evento meteorológico provoca agua sobre los rieles, ramas caídas, problemas con la energía o fallas en las señales.

Medida de la MTA Qué significa para los pasajeros Equipos contra inundaciones Serán enviados a zonas vulnerables a la acumulación de agua Trenes para retirar escombros Podrán intervenir si árboles, ramas u otros materiales caen sobre las vías Personal de emergencia Permanecerá preparado en estaciones, patios y puntos críticos Revisión de desagües Busca reducir problemas por agua acumulada en áreas operativas Monitoreo permanente Puede derivar en cambios de servicio si las condiciones lo requieren

Aunque el Subway continúe operando, eso no garantiza una jornada normal. Lo recomendable es consultar el estado de cada línea antes de salir de casa y volver a hacerlo antes del regreso, especialmente si debes combinar trenes, buses o ferrocarriles suburbanos.

La MTA aconseja verificar sus canales oficiales, la aplicación MTA y TrainTime para conocer ajustes operativos en tiempo real.

Algunas estaciones del Metro de Nueva York podrían inundarse por las fuertes lluvias (Foto: AFP) / DAVID DEE DELGADO

¿HABRÁ CAMBIOS EN LOS AUTOBUSES DE NYC?

Los autobuses pueden sentir el impacto de la tormenta de manera distinta al Subway porque dependen directamente de las condiciones de las calles. Una ruta podría seguir activa, pero con demoras si hay charcos profundos, avenidas anegadas, tráfico lento, cierres policiales o árboles derribados.

La agencia identificó recorridos y sectores donde las inundaciones pueden afectar la circulación, por lo que prevé desvíos en caso de que algunas calles queden comprometidas. El Department of Buses también contará con personal adicional para responder a incidencias y, de ser necesario, atender la demanda generada por alteraciones en el sistema ferroviario.

Estas son las principales medidas previstas:

Monitoreo de rutas con antecedentes de inundaciones.

Preparación de desvíos en calles que puedan quedar anegadas.

Personal adicional para responder a interrupciones del servicio.

Revisión de desagües en instalaciones de autobuses.

Retiro o aseguramiento de materiales que puedan desprenderse por el viento

Verificación de generadores de emergencia ante posibles cortes de electricidad.

Coordinación para reforzar recorridos si una incidencia en el Subway genera más demanda.

En otras palabras, los buses seguirán operando mientras las condiciones lo permitan, aunque algunos trayectos podrían cambiar o tardar más de lo habitual. Para quienes trabajan en turnos de madrugada, tienen una cita médica, visitan a familiares o necesitan llegar a una estación de LIRR o Metro-North, conviene salir con un margen adicional.

Nueva York volverá a experimentar un episodio de intensas lluvias que provocarán inundaciones (Foto: AFP)

ACCESS-A-RIDE CONTINUARÁ OPERANDO

La tormenta tampoco supone una suspensión general de Access-A-Ride, de acuerdo con la información divulgada por la MTA. El transporte adaptado continuará activo mientras las condiciones meteorológicas permitan realizar los viajes de manera segura.

El Paratransit Command Center seguirá las condiciones de las calles y los recorridos programados para responder ante incidentes. Sin embargo, los usuarios deben prever tiempos de traslado más largos, especialmente en zonas con congestión, inundaciones costeras o rutas desviadas.

Si tienes una cita médica, un trámite importante o un viaje que no puedes reprogramar, conviene confirmar la información del servicio antes de la hora de recogida y calcular más tiempo del habitual.

LIRR Y METRO-NORTH TAMBIÉN SE PREPARAN

El mal tiempo no solo puede afectar al Subway y los autobuses de los cinco boroughs. La MTA también activó preparativos en Long Island Rail Road y Metro-North Railroad, dos redes esenciales para quienes llegan a Manhattan desde Long Island, Westchester, el Bronx, Connecticut y los suburbios.

Ambos ferrocarriles están ubicando personal y locomotoras diésel en puntos estratégicos para disminuir el tiempo de respuesta si surgen dificultades en las vías, señalización, drenajes o sistemas eléctricos.

Los equipos estarán atentos a situaciones como:

Inundaciones cerca de rieles y patios ferroviarios.

Árboles o ramas caídas sobre las líneas.

Problemas de drenaje.

Daños en estructuras ferroviarias.

Fallas relacionadas con señales o suministro eléctrico.

Afectaciones provocadas por vientos fuertes.

Interrupciones causadas por objetos arrastrados por el temporal.

Las brigadas también cuentan con motosierras para retirar árboles, bombas destinadas a zonas anegadas y materiales para atender daños en postes u otros componentes de la infraestructura. Entre las áreas que requieren mayor seguimiento se encuentran instalaciones de Staten Island, Coney Island, Howard Beach y sectores del LIRR próximos a Island Park y Far Rockaway.

RESTRICCIONES EN PUENTES POR VIENTOS FUERTES

Los conductores también deben estar atentos a posibles medidas, especialmente quienes manejan vehículos altos, camiones o remolques. MTA Bridges and Tunnels anunció una prohibición temporal para camiones tractor sin carga y camiones tipo tándem debido al pronóstico de ráfagas intensas.

Medida Horario o detalle previsto Inicio de la restricción 12:00 a. m. del sábado 26 de septiembre Final previsto 2:00 a. m. del domingo 27 de septiembre Motivo Fuertes vientos y lluvia asociados al nor’easter Vehículos afectados Tractor-tráileres vacíos y camiones tándem Posibles cambios La medida puede modificarse según evolucionen las condiciones

Las autoridades advierten que las ráfagas podrían sentirse con mayor fuerza en puentes, viaductos y carreteras expuestas. La recomendación es evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor impacto y no estacionar vehículos cerca de árboles, postes o zonas propensas a inundaciones.

¿QUÉ HACER ANTES DE SALIR EN NYC?

La recomendación más importante para este fin de semana es no asumir que el transporte funcionará como en un día normal. El pronóstico contempla precipitaciones durante el sábado y domingo, viento sostenido y posibles anegamientos costeros en los ciclos de marea alta.

Si necesitas movilizarte por Nueva York, toma en cuenta lo siguiente:

Revisa el estado de tu línea del Subway antes de salir.

Consulta los canales oficiales de la MTA para verificar cambios de servicio.

Usa la aplicación MTA para conocer el estado de trenes y autobuses.

Consulta TrainTime si viajarás en LIRR o Metro-North.

Sal con más tiempo, especialmente si debes hacer conexiones.

Evita depender de una sola ruta de bus si atraviesa sectores con riesgo de inundación.

Vuelve a verificar el servicio antes de regresar a casa.

No camines ni conduzcas por calles anegadas.

Asegura objetos en balcones, patios o entradas que puedan salir despedidos.

Si vives cerca de la costa, sigue los avisos de inundación y los horarios de marea alta.

Por ahora, el mensaje de la MTA es de preparación, vigilancia y respuesta operativa, no de una suspensión general del transporte público. Aun así, el escenario puede cambiar durante el fin de semana: la combinación de lluvias, viento y mareas altas podría generar demoras que afecten desde el traslado de una familia en Queens hasta la conexión de un trabajador que viaja de Brooklyn a Manhattan. La clave será seguir la información oficial y planificar cada trayecto con tiempo adicional.