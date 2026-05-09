Moverse por Los Ángeles no es precisamente una tarea sencilla. Quien vive en zonas como East L.A., South L.A., Koreatown, Hollywood o cerca de Vermont sabe que cada minuto cuenta cuando toca ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, hacer conexiones con otras líneas o simplemente cruzar la ciudad sin quedarse atrapado en el tráfico. Por eso, cualquier cambio en la red de transporte público llama la atención de inmediato entre miles de residentes que dependen del bus todos los días. En ese contexto, el nuevo proyecto de LA Metro sobre Vermont Avenue promete convertirse en una de las obras de movilidad más importantes de los próximos años en la ciudad.

La autoridad de transporte confirmó que las obras preliminares para una nueva línea de autobús de tránsito rápido, conocida como BRT por sus siglas en inglés, arrancarán oficialmente el 11 de mayo de 2026. Se trata de una intervención clave sobre Vermont Avenue, uno de los corredores más usados por pasajeros en toda la zona metropolitana y una vía que, para muchas familias latinas, forma parte de la rutina diaria para ir y venir entre vecindarios, centros de trabajo y estaciones de conexión.

¿POR DÓNDE PASARÁ LA NUEVA LÍNEA DE AUTOBÚS?

El nuevo corredor BRT recorrerá aproximadamente 12 millas sobre Vermont Avenue. El trayecto conectará sectores importantes del centro y del sur de Los Ángeles, atravesando zonas densamente pobladas y con alta dependencia del transporte público, donde el bus sigue siendo una herramienta esencial para miles de trabajadores, estudiantes y adultos mayores.

Recorrido confirmado del corredor:

Punto inicial Punto final Zonas que atravesará Hollywood Boulevard Calle 120 Los Feliz, South Los Angeles y el área de Athens

Según los detalles del proyecto, esta línea recorrerá prácticamente toda Vermont Avenue, una arteria considerada estratégica dentro del sistema de movilidad angelino.

Además de mejorar la conexión entre vecindarios, el objetivo principal es acelerar los tiempos de traslado mediante carriles exclusivos para autobuses, reduciendo parte de la congestión vehicular que suele afectar esta avenida, especialmente en horas pico y en días de actividad intensa en la ciudad.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS OBRAS Y QUÉ TRABAJOS SE REALIZARÁN?

De acuerdo con el aviso de construcción emitido por Metro, la primera etapa comenzará el 11 de mayo de 2026. En esta fase inicial, los equipos técnicos realizarán pequeñas excavaciones para identificar tuberías, cables y otras instalaciones subterráneas antes de iniciar las obras de mayor escala.

Estas son algunas de las labores previstas durante los primeros meses:

Excavaciones exploratorias.

Identificación de redes subterráneas.

Evaluación de infraestructura existente.

Preparación de la vía para futuras reconstrucciones.

Planificación de nuevos carriles exclusivos para buses.

La reconstrucción principal de la carretera empezará hacia finales de 2026 y todo el proyecto tiene como meta concluir en 2028.

Este será el recorrido de la nueva línea de buses en Los Ángeles (Foto: LA Metro)

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO ES TAN IMPORTANTE PARA LOS ÁNGELES?

Hay un dato que ayuda a entender la magnitud de esta obra: actualmente, el corredor de Vermont Avenue registra alrededor de 36.000 viajes diarios en transporte público. Eso lo convierte en uno de los trayectos de autobús más utilizados de toda la ciudad.

Con la implementación del sistema BRT, Metro estima que la cifra podría aumentar hasta unos 66.000 pasajeros diarios gracias a un servicio más rápido, más eficiente y mejor conectado con otras rutas del sistema.

Cambios proyectados en el servicio:

Situación actual Con proyecto BRT 36.000 pasajeros diarios 66.000 pasajeros diarios estimados Viaje de 70 minutos Viaje de 53 minutos Carriles compartidos Carriles exclusivos para buses

Para quienes usan el transporte público todos los días, reducir casi 2020 minutos en un trayecto completo puede marcar una diferencia enorme. En una ciudad donde muchos pasan horas entre el trabajo, la escuela, el cuidado de la familia y las conexiones entre líneas, ese tiempo recuperado vale mucho.

UN PROYECTO QUE VIENE ANALIZÁNDOSE DESDE HACE AÑOS

La idea de transformar Vermont Avenue en un corredor de tránsito rápido no es nueva. El proyecto empezó a discutirse formalmente desde 2016, cuando los votantes aprobaron mecanismos de financiamiento destinados a mejorar la infraestructura de transporte en la ciudad.

Desde entonces, los planificadores han considerado distintas posibilidades para este corredor. Incluso se llegó a estudiar la opción de convertirlo en una futura línea de metro o tren ligero. Sin embargo, los análisis financieros concluyeron que una obra de esa magnitud no sería viable antes de 2067.

Por ahora, el sistema BRT aparece como la alternativa más rápida y realista para mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor demanda de pasajeros de Los Ángeles.

El BRT utiliza carriles exclusivos para autobuses, lo que permite evitar el tráfico vehicular y reducir significativamente los tiempos de viaje (Foto: LA Metro)

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