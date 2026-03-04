Obtener la licencia de conducir en Nueva York es hoy un objetivo mucho más alcanzable para miles de inmigrantes que viven y trabajan en barrios como Queens, el Bronx, Washington Heights o Brooklyn, sobre todo desde que entró en vigor la Ley Luz Verde (Driver’s License Access and Privacy Act), que abrió la puerta a licencias estándar para mayores de 16 años sin importar su estatus migratorio. Esta ley, aplicada por el New York State Department of Motor Vehicles (DMV), se apoya en un sistema de verificación de identidad por puntos: necesitas sumar al menos seis puntos con documentos válidos, además de comprobar tu fecha de nacimiento y que realmente resides en el estado de Nueva York. Para muchas familias latinas, que se mueven a diario entre el trabajo, la escuela de los niños y la iglesia o la bodega del barrio, entender este sistema marca la diferencia entre depender siempre del subway o de un amigo que maneja, y poder conducir de manera legal y más segura.

¿QUÉ ES LA LEY LUZ VERDE Y QUÉ CAMBIÓ?

La Ley Luz Verde, nombre popular de la Driver’s License Access and Privacy Act, se aprobó en 2019 en el estado de Nueva York con un objetivo muy concreto: permitir que todas las personas mayores de 16 años, sin importar su estatus migratorio, puedan solicitar una licencia de conducir estándar (no comercial) del estado. La norma permite usar documentos extranjeros, como el pasaporte o la licencia de tu país, para acreditar identidad y así acceder a una licencia marcada como “NOT FOR FEDERAL PURPOSES”.

En su momento, el gobierno federal bajo la administración de Donald Trump intentó frenar la aplicación de esta ley, pero los tribunales mantuvieron su validez y el programa continúa en vigor para conductores indocumentados en 2026. Es importante dejar claro algo que suele generar confusión en la comunidad: la licencia que obtienes bajo esta ley es una licencia estándar del estado, no es una REAL ID ni una licencia mejorada, por lo que no sirve para abordar vuelos domésticos que exijan identificación federal ni para entrar a ciertos edificios federales. Su función es permitirte manejar de forma legal dentro de Nueva York, reducir el riesgo de multas graves y, de paso, ayudar a que más conductores estén entrenados, examinados y asegurados.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE 6 PUNTOS DEL DMV?

El New York State DMV exige que presentes documentos originales que, en conjunto, sumen al menos seis puntos, además de probar tu fecha de nacimiento y tu residencia en el estado. Esto aplica tanto para ciudadanos como para residentes permanentes y personas sin estatus migratorio regular, con la diferencia de que, si no tienes Seguro Social, debes completar una declaración jurada de no elegibilidad.

Para hacerlo más claro para la comunidad hispana en Nueva York, piensa en el sistema de puntos como un rompecabezas: cada documento tiene un valor, y tu meta es llegar a seis o más combinando lo que ya tienes en casa o guardado desde que llegaste al país. Un ejemplo típico de alguien que vive en Queens o en el Alto Manhattan: pasaporte de su país (4 puntos), IDNYC (1 punto) y un documento tributario o un pay stub con su dirección (1 punto); con esa combinación ya llega al mínimo de 6 puntos que pide el DMV.

Millones de ciudadanos de Nueva York se movilizan en auto (Foto: AP) / Seth Wenig

DOCUMENTOS QUE VALEN 4 PUNTOS

Estos documentos suelen ser la base del trámite para muchos migrantes, porque concentran la mayor cantidad de puntos en una sola pieza de identificación.

Documento ¿Acredita edad? Identificación consular vigente Sí Pasaporte extranjero vigente Sí Licencia de conducir extranjera (vigente o vencida hace menos de 24 meses) Sí

Estos documentos son clave porque prácticamente te dejan el trámite encaminado: con uno solo, ya tienes cuatro puntos asegurados y solo te faltan dos, que puedes completar con documentos de 1 o 2 puntos más fáciles de conseguir.

DOCUMENTOS QUE VALEN 1 PUNTO

Aquí entran varios documentos que muchas personas ya usan en su vida diaria en Nueva York, desde la tarjeta IDNYC hasta comprobantes relacionados con trabajo o estudios.

Tarjeta IDNYC (también sirve como prueba de residencia en la ciudad).

Documentos tributarios (como formularios de impuestos estatales o federales).

Expediente escolar o boletín de calificaciones del extranjero.

Otros documentos financieros, como estados de cuenta bancarios o tarjetas de crédito a tu nombre, pueden sumar puntos dentro de las combinaciones aceptadas por el DMV.

Importante: el expediente escolar puede valer 2 puntos si incluye fotografía, lo que te ayuda a llegar más rápido al mínimo de seis puntos.

¿QUÉ PASA SI NO TIENES SEGURO SOCIAL?

Si nunca has recibido un número de Seguro Social, el DMV te pedirá firmar una declaración jurada en la que confirmas que no tienes ni eres elegible a un SSN. No es un examen ni una entrevista: es un formulario sencillo que se llena como parte del proceso de solicitud y que se suma al resto de tus documentos.

Este punto suele generar nervios en la comunidad latina, sobre todo entre personas que trabajan en limpieza, construcción, delivery o cuidado de personas mayores, pero el trámite está contemplado en la propia Ley Luz Verde y no te impide obtener una licencia estándar siempre que completes los demás requisitos.

¿CÓMO SOLICITAR LA LICENCIA EN 2026?

El procedimiento concreto depende de si ya tienes experiencia conduciendo o si será tu primera licencia en Nueva York. En ambos casos debes sumar los seis puntos de identidad, comprobar residencia y pasar por las evaluaciones del DMV.

Si nunca has tenido licencia

Debes cumplir con estos pasos básicos que siguen miles de jóvenes y adultos en todo el estado cada año:

Aprobar el examen teórico para obtener el permiso de aprendizaje (learner permit). Practicar la conducción, ya sea con una escuela de manejo o con un conductor autorizado. Completar un curso obligatorio de educación vial (como el pre-licensing course). Aprobar el examen práctico de manejo.

Si ya tienes experiencia conduciendo

Si manejabas en tu país o incluso tienes licencia extranjera reciente, el proceso suele ser más directo, algo que muchas personas de la comunidad dominicana, mexicana, ecuatoriana o colombiana aprovechan cuando se establecen en Nueva York.

Presentar los documentos que sumen seis puntos. Pagar la tarifa correspondiente. Completar el trámite en una oficina del DMV y programar/practicar para el examen de manejo si todavía no lo has aprobado.

Costo de la licencia: en 2026, las tarifas estándar para una licencia de conducir en Nueva York oscilan aproximadamente entre US$64,50 y US$107,50, dependiendo de la edad del solicitante y del tipo de licencia que pidas. Conviene verificar el monto exacto en el sitio oficial del DMV de Nueva York antes de ir, porque las tarifas pueden cambiar ligeramente con el tiempo.

En Nueva York, varios ciudadanos se mueven a diario por las calles, así que las licencias de conducir son indispensables (Foto: AP)

DETALLES FINALES QUE NO DEBES PASAR POR ALTO

El DMV no acepta documentos vencidos, salvo algunas excepciones específicas como la licencia extranjera vencida dentro de los últimos 24 meses. Todos los documentos deben presentarse en original o como copias certificadas, y debes llevarlos físicamente a una oficina del New York State Department of Motor Vehicles; no basta con fotos en el celular ni con copias simples.

Si algo se repite cuando hablas con organizaciones comunitarias en Jackson Heights, Sunset Park o el South Bronx es que muchas personas desisten porque creen que el proceso es imposible o que el DMV siempre va a decirles que no. Pero cuando revisas con calma la lista de documentos, usas herramientas como las guías oficiales para identificar documentos y te preparas antes de ir a la cita, entiendes que el trámite es alcanzable y que la Ley Luz Verde realmente abrió una puerta importante para la comunidad inmigrante en Nueva York. La clave está en revisar cada documento, confirmar que esté vigente y que tu dirección en Nueva York aparezca claramente, para que ese día en la ventanilla del DMV el enfoque sea solo completar el proceso y dar el siguiente paso hacia tu licencia.

Conducir en Nueva York sin licencia de conducir o con licencia vencida es una falta muy grave (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

