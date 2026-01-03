El oeste de Estados Unidos vuelve a colocarse en alerta por la llegada de una nueva tormenta invernal que podría traer varios días de condiciones adversas. Mientras algunas regiones del país aún lidian con nieve persistente, la atención se concentra en un sistema que comenzará a impactar desde la noche del viernes. La gran pregunta es cuándo y dónde se presentarán las nevadas, las lluvias y los fuertes vientos, un escenario que podría afectar viajes, carreteras y actividades cotidianas, y que mantiene en vilo a millones de personas.

Según el pronóstico de Madison Torres, meteoróloga de Univision 23, en la zona del Medio Oeste y los Grandes Lagos continuarán las nevadas al menos hasta este sábado 3 de enero, debido a la persistencia de bandas de nieve. Las áreas más impactadas seguirán siendo las cercanas al lago Superior, el lago Ontario y el lago Erie, donde la nieve se mantendrá durante buena parte de la tarde.

Autoridades y meteorólogos en EE.UU. recomiendan precaución ante el impacto de este sistema invernal. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La especialista explicó que, mientras estas condiciones persisten en el centro del país, el oeste de Estados Unidos se prepara para tres días consecutivos de mal tiempo, desde la noche del viernes hasta la tarde del lunes. Se trata de una tormenta invernal que llegará desde el Pacífico noroeste y que dejará lluvias, nevadas en las montañas y vientos en ráfagas, elevando el riesgo de afectaciones en varias regiones.

De acuerdo con el reporte, las nevadas más intensas se concentrarán en zonas montañosas, donde los acumulados podrían alcanzar hasta 5 pies de nieve. Los mayores impactos se esperan en las carreteras, con posibles cierres y retrasos significativos para quienes planean viajar durante el fin de semana.

En el caso de la Sierra Nevada, la meteoróloga detalló que las elevaciones por encima de los 5,000 pies podrían recibir hasta dos pies de nieve, mientras que en zonas superiores a los 6,000 pies los acumulados podrían llegar hasta cinco pies, complicando aún más la movilidad.

El mal tiempo en EE.UU. traerá nevadas, lluvias y fuertes vientos que podrían afectar carreteras y viajes. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Además, se mantiene una advertencia por viento en toda la zona costera de California. Desde este sábado podrían registrarse ráfagas de hasta 50 millas por hora, las cuales se mantendrán moderadas durante el día y comenzarán a disminuir el domingo, aunque seguirán combinándose con condiciones de lluvia y nieve.

Finalmente, la experta señaló que también hay una vigilancia por inundaciones para el norte de California y el valle, especialmente en el pie de la Sierra Nevada. Ciudades como Eureka, Sacramento, Visalia y Bakersfield permanecerán bajo esta alerta hasta el lunes por la tarde, ya que los acumulados de lluvia podrían superar las 5 pulgadas, aumentando el riesgo de inundaciones.

