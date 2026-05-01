Si trabajas para la ciudad de Nueva York y tienes hijos pequeños que debes dejar al cuidado de otra persona o en una guardería para poder cumplir con tu jornada laboral, y eso te obliga a destinar una parte importante de tu sueldo, tenemos una buena noticia: el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS), en colaboración con Imagine Early Learning Centers, está lanzando un programa piloto de cuidado infantil gratuito para apoyar a los empleados municipales y sus familias. En esta nota te contamos quiénes califican y cómo presentar la solicitud.

EL PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL DE NYC

Se trata del programa piloto The Little Apple, diseñado para apoyar a los empleados municipales y sus familias, pues ofrecerá cuidado infantil gratuito y de alta calidad a los hijos de los trabajadores elegibles del DCAS y quienes trabajan en 1 Centre Street.

Detalles del programa

Brindará cuidado infantil gratuito a aproximadamente 40 niños de entre seis semanas y tres años de edad.

Estará ubicado en 1 Centre Street en el bajo Manhattan, exactamente en la planta baja de la Torre Norte del Edificio Municipal David N. Dinkins.

La guardería operará de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las comidas están incluidas.

¿Quiénes son elegibles para el programa gratuito?

Los empleados municipales que buscan acceder al programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser empleado de tiempo completo del DCAS o trabajador municipal, cuyo lugar de trabajo asignado sea 1 Centre Street.

Ser padre o tutor legal de un niño nacido entre el 1 de enero de 2023 y el 21 de julio de 2026.

Aceptar participar en una evaluación del programa piloto.

Si tienes varios niños que cumplan los requisitos puedes incluirlos en una misma solicitud por familia.

Solo podrán postular trabajadores de tiempo completo del DCAS y otros empleados cuyo lugar de trabajo oficial sea 1 Centre Street (Foto: Freepik)

¿Cómo aplicar al programa de guardería gratuita?

El proceso de inscripción se abrió el 30 de abril y se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026. Para aplicar:

Los empleados pueden presentar una solicitud por familia (las solicitudes pueden incluir a varios hijos que cumplan los requisitos).

Las solicitudes solo se pueden presentar a través de este sitio web.

Una vez enviada la solicitud, recibirás un mensaje de confirmación a la dirección de correo electrónico que proporcionaste. Revisa tus carpetas de correo no deseado o promociones para asegurarte.

¿Cómo será el proceso de selección?

En el caso probable de que DCAS reciba más solicitudes que plazas disponibles en The Little Apple, las familias serán seleccionadas mediante un proceso aleatorio. ¿De qué manera? A cada niño elegible se le asigna un número aleatorio generado por un programa informático. Este número no está vinculado a la información de la solicitud, al niño o niños incluidos en ella, ni a la fecha de la solicitud.

Se reservará un número limitado de plazas para los solicitantes que deseen matricularse cinco días a la semana.

Durante el proceso de sorteo informatizado y estructurado, se dará prioridad a los hermanos de los niños seleccionados para mantener a las familias unidas. Sin embargo, no se puede garantizar que todos los niños incluidos en una solicitud obtengan una plaza en el programa.

¿Qué pasará con los que no son seleccionados?

Los niños que no sean seleccionados para participar en el programa quedarán automáticamente en lista de espera. Esto quiere decir que si se libera un cupo, se seleccionarán según el orden establecido por el sistema de sorteo.

Imagine Early Learning Centers se pondrá en contacto directamente con las familias si se libera un cupo para su hijo/a.

CRONOLOGÍA DEL PROGRAMA GRATUITO DE GUARDERÍA

30 de abril de 2026: el plazo de solicitud se abrió.

el plazo de solicitud se abrió. 15 de mayo de 2026: es la fecha límite para presentar la solicitud. Recuerda que todas las solicitudes para septiembre de 2026 deben presentarse antes de esta fecha.

es la fecha límite para presentar la solicitud. Recuerda que todas las solicitudes para septiembre de 2026 deben presentarse antes de esta fecha. Mayo de 2026: revisión de solicitudes a cargo de DCAS para determinar la elegibilidad. “Solo se notificará a los solicitantes que no cumplan con los requisitos. Para impugnar una determinación de inelegibilidad, envíe un correo electrónico a TheLittleApple@dcas.nyc.gov”, se lee en su sitio web.

revisión de solicitudes a cargo de DCAS para determinar la elegibilidad. “Solo se notificará a los solicitantes que no cumplan con los requisitos. Para impugnar una determinación de inelegibilidad, envíe un correo electrónico a TheLittleApple@dcas.nyc.gov”, se lee en su sitio web. Junio ​​de 2026: DCAS lleva a cabo el proceso de selección aleatoria. Los solicitantes serán notificados sobre su estado de selección a través del correo electrónico indicado en la solicitud.

DCAS lleva a cabo el proceso de selección aleatoria. Los solicitantes serán notificados sobre su estado de selección a través del correo electrónico indicado en la solicitud. Septiembre de 2026: el programa se abre.

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