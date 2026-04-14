Hace unos días sucedió en California y ahora el estado de Florida es afectado. Las alertas se activaron este martes 14 de abril porque el fuego sigue expandiéndose y ya ha consumido unos 1,650 acres cerca de Naples. El incendio forestal bautizado como “Newman Drive Fire” está contenido en un 40%, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami a las 2 p.m. (hora local), lo por que la situación es de alto riesgo. Por el momento se han emitido órdenes de evacuación para algunas zonas del suroeste porque las condiciones de viento y la vegetación seca han favorecido la rápida propagación del fuego cerca de la autopista I‑75, obligando a reforzar el despliegue de bomberos y equipos aéreos para proteger viviendas y estructuras cercanas. Si estás en esta parte de Estados Unidos es importante que tomes en cuenta las recomendaciones de las autoridades y busques refugio. Aquí te explico dónde encontrarlo y cómo mantenerte informado para actuar rápidamente y no poner tu vida en peligro, ya que por el momento el mayor peligro se encuentra en la calidad del aire y la visibilidad a lo largo de la Interestatal 75 que afectaría a conductores y todo aquel que tenga que movilizarse en esta emergencia.

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¿Qué está pasando con el “Newman Drive Fire” en Florida?

Autoridades de Florida mantienen activas órdenes de evacuación en zonas de Naples, en el condado de Collier, por el gran incendio de matorrales que arde y se está extendiendo por el Bosque Estatal Picayune Strand, en el condado de Collier, al sur de la Interestatal 75, según explican desde Telemundo51.

La Oficina del Sheriff del condado Collier había anunciado este lunes que las evacuaciones comenzaron en el lado este de Forest Glen, incluyendo Loblolly Bay Drive, una zona muy cercana al incendio forestal.

Zona más afectada y con órdenes de evacuación

Las evacuaciones en el “Newman Drive Fire” se han activado principalmente por tres factores: la cercanía del fuego a zonas habitadas, la rapidez con la que las llamas avanzan por efecto del viento y la presencia de humo que compromete la visibilidad y la salud de los residentes.

El incendio se localiza en las inmediaciones de Newman Drive, al sur de Naples, en el área del Bosque Estatal Picayune Strand y comunidades residenciales cercanas. La Oficina del Sheriff del Condado de Collier (Collier County Sheriff’s Office) emitió órdenes de evacuación preventivas para residentes de varias calles, incluyendo secciones de Stable Way, Union Drive, Barton Gliba Drive, Benfield Road, Beck Boulevard y Le Buff Road, por su cercanía directa al frente de fuego. Autoridades de transporte también han advertido sobre humo denso que reduce la visibilidad en tramos de la interestatal I‑75, lo que ha implicado cierres parciales y desvíos de tráfico para proteger a los conductores.

Así luce uno de los tramos de la Interestatal 75, en Florida, en pleno incendio forestal conocido como “Newman Drive Fire”. (Foto: @NWSMiami / Facebook)

Dónde conseguir refugio en medio del incendio forestal de Florida

Un refugio para los evacuados por el incendio de Newman y Beck Blvd fue abierto en el Golden Gate Community Center, ubicado en 4701 Golden Gate Parkway, en Naples. Es el único refugio abierto actualmente, según la Oficina del Sheriff de Collier, y sí aceptan mascotas siempre que los dueños lleven correas, jaulas y los insumos básicos para su cuidado.

Las autoridades recomiendan a quienes se dirijan al refugio acudir con documentos de identidad, medicamentos, ropa básica, agua, alimentos no perecederos y cargadores de teléfono, ya que la permanencia podría extenderse mientras avanzan las labores de contención.

Por el momento la I-75 permanece abierta, pero la Patrulla de Carreteras de Florida está monitoreando la situación y está lista para actuar si las condiciones representan una amenaza para la seguridad de los conductores.

La Oficina del Sheriff de Collier ha pedido a la población en el área afectada “mantenerse atenta a las actualizaciones y preparada para evacuar si la situación lo requiere”, subrayando que las órdenes pueden cambiar con rapidez según la evolución del incendio y de las condiciones meteorológicas.

Peligro en la calidad del aire en Florida

Jennifer Guerra, meteoróloga de Telemundo51, explicó que “por el momento, el mayor riesgo se encuentra en la calidad del aire y la visibilidad a lo largo de la Interestatal 75 y del sector más urbano o área poblada de la ciudad de Naples debido a que el viento se ha estado comportando bastante fuerte y desde el este, lo cual hace que todo el humo vaya justamente hacia el sector urbano. Todo el condado Collier se encuentra actualmente bajo sequía extrema debido al déficit de precipitaciones y es algo que continuará debido a que la probabilidad de lluvia para los próximos 7 días en todo el sur de la Florida es sumamente baja”.

Hoy martes 14 de abril, mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) todavía muestran en verde a Naples en temas de calidad de aire. Esto quiere decir que es satisfactoria y el riesgo es bajo porque hay de 0-50 de partículas PM2.5: actualmente figura como 48.

El incendio forestal se inició la tarde del lunes 13 de abril justo al sur de Alligator Alley (Interestatal 75) en el oeste del condado de Collier.(Foto: @NWSMiami / Facebook)

Cómo mantenerte a salvo en “Newman Drive Fire”

Expertos del Condado de Collier brindaron las siguientes recomendaciones: Durante los incendios forestales, las personas con afecciones respiratorias como asma, EPOC o enfisema, así como aquellos con enfermedades cardíacas, deben permanecer en casa tanto como sea posible o trasladarse desde el humo a favor del viento para minimizar la exposición. El humo puede empeorar los problemas respiratorios existentes y, en algunos casos, provocar nuevos.

Las autoridades locales y estatales insisten en que los residentes sigan únicamente los canales oficiales —como la Oficina del Sheriff de Collier, la Oficina de Manejo de Emergencias del condado y el Servicio Forestal de Florida— para obtener información actualizada sobre órdenes de evacuación y cierres de carreteras.

Se recomienda a las familias que se encuentren dentro o cerca de las zonas señaladas tener listo un “go bag” con documentos, medicamentos, linternas, agua, alimentos básicos y artículos para mascotas, y salir de inmediato si reciben la orden, sin esperar a ver las llamas.

Para quienes no estén bajo orden de evacuación pero sí expuestos al humo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) advierte limitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas y, de ser posible, usar mascarillas si la calidad del aire se deteriora en el área de Naples.

Para la comunidad hispana de Florida, se sugiere seguir las cuentas oficiales del condado, del Sheriff y del Servicio Forestal, así como medios locales en español, para recibir alertas y recomendaciones en su idioma durante esta emergencia.

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