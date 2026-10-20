Si planeabas acompañar a un familiar o amigo hasta la puerta de embarque para despedirte, toma nota: la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) limitó su programa Gateside a solo 13 aeropuertos de Estados Unidos. Desde ahora —para entrar sin boleto—, antes de ir tendrás que: confirmar que el aeropuerto participa en el programa, contar con una membresía TSA PreCheck o un número de viajero conocido (KTN) elegible y solicitar tu pase con anticipación.
TSA LIMITA EL ACCESO SIN BOLETO A PUERTAS DE EMBARQUE A 13 AEROPUERTOS DE EE.UU.
Actualmente, TSA mantiene Gateside by TSA PreCheck limitado a 13 aeropuertos. ¿La razón? Porque el programa sigue en una fase de evaluación operativa; y aunque la agencia había previsto ampliarlo, frenó esa expansión para analizar cómo funciona antes de llevarlo a más terminales.
Vale mencionar que otros aeropuertos se habían sumado al programa después de los 13 originales, pero fueron retirados recientemente. Portavoces de los aeropuertos internacionales de Denver, Colorado, y Norfolk, Virginia, confirmaron la medida a USA TODAY el 17 de octubre.
No se han dado detalles públicos sobre problemas concretos ni una fecha para su expansión nacional.
Los aeropuertos que actualmente participan en el programa:
|Código
|Aeropuerto
|Estado
|AZA
|Mesa Gateway
|Arizona
|CMH
|John Glenn Columbus International
|Ohio
|DFW
|Dallas Fort Worth International
|Texas
|DTW
|Detroit Metropolitan Wayne County
|Michigan
|ICT
|Wichita Dwight D. Eisenhower National
|Kansas
|IND
|Indianapolis International
|Indiana
|LAS
|Harry Reid International
|Nevada
|LAX
|Los Angeles International
|California
|LIT
|Bill and Hillary Clinton National
|Arkansas
|OKC
|Will Rogers International
|Oklahoma
|OMA
|Eppley Airfield
|Nebraska
|SAN
|San Diego International
|California
|SLC
|Salt Lake City International
|Utah
Cabe precisar que el acceso está sujeto a aprobación y a la capacidad operativa del aeropuerto; por lo tanto, conviene no asumir que se concederá hasta recibir la confirmación. Recuerda que si no perteneces a TSA PreCheck o no tienes un KTN elegible, no puedes usar Gateside, aunque acompañes a un pasajero.
¿QUÉ PERMITE GATESIDE?
El programa permite que personas sin boleto de avión accedan a la zona posterior al control de seguridad para despedir o recibir a familiares, reunirse con alguien durante una escala, o usar restaurantes y tiendas del aeropuerto. Se trata de una práctica que se redujo drásticamente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
No es un acceso libre para cualquier visitante: solo pueden pedirlo miembros elegibles de TSA PreCheck u otros programas de viajero confiable que tengan un Known Traveler Number (KTN).
“Gateside by TSA PreCheck ofrece a los miembros acceso a la terminal más allá del control de seguridad del aeropuerto, incluso cuando no están volando. Solo tienes que usar tu KTN para solicitarlo y usar los mismos carriles exclusivos de TSA PreCheck para un acceso más rápido. Como beneficio exclusivo para nuestros viajeros más fieles, este nuevo programa facilita el regreso a la puerta de embarque para recibir y despedir pasajeros, reunirse con amigos durante una escala y disfrutar de restaurantes y tiendas, reviviendo los momentos que antes definían los viajes en avión”, se lee en el sitio web de la TSA.
¿Cómo solicitarlo?
Así funciona Gateside by TSA PreCheck en algunos aeropuertos de Estados Unidos:
1. Ingresa al sitio web de Gateside by TSA PreCheck.
2. Haz clic en el botón “Solicitar” o “Aplicar”.
3. Crea una cuenta o inicia sesión en tu cuenta de login.gov para acceder al portal de solicitudes.
4. Introduce tu información personal en el portal de la solicitud.
5. Envía tu solicitud y regresa a tu panel de control para ver el estado de aprobación.
La solicitud es gratuita y debe realizarse en tsa.gov/gateside entre uno y tres días antes de visitar el aeropuerto. La aprobación es necesaria antes de ir; si se autoriza, el pase tiene validez durante un día calendario y permite volver a entrar ese mismo día.
Al llegar, la persona debe presentar una identificación aceptada —como una REAL ID u otro documento válido— y pasar por el control de seguridad de TSA PreCheck. El pase no autoriza a subir a un avión ni elimina las normas habituales de seguridad.