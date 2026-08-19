Con 10 votos a favor y tres en contra, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó eliminar 12 áreas sujetas a aplicación reforzada de la ordenanza 41.18, conocida como la regla de “prohibición de acampar”, en el Distrito 13, que abarca partes de Hollywood, Echo Park y Silver Lake. Sus partidarios sostienen que la decisión prioriza la asistencia social y el acceso a vivienda, mientras que los opositores expresaron preocupación por sus posibles efectos en la seguridad pública de los vecindarios cercanos. ¿Qué significa este cambio para las personas sin hogar? Te lo explicamos a continuación.

La ordenanza 41.18 restringe que las personas sin hogar se sienten, se acuesten, duerman o coloquen pertenencias en determinados espacios públicos, como banquetas, pasos bajo puentes y otras áreas designadas por la ciudad. Las 12 ubicaciones revocadas incluían, entre otras, pasos bajo puentes en Echo Park y Silver Lake, y áreas bajo o cercanas a pasos elevados de la autopista 101 en Hollywood.

Personas sin hogar en una acera de California, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 2025 (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu vía AFP)

¿QUÉ IMPLICA PARA PERSONAS SIN HOGAR?

Desde ahora, con la eliminación de la regla de “prohibición de acampar” en el Distrito 13, las autoridades ya no podrán aplicar en esos puntos las restricciones especiales de la 41.18 que prohibían acampar o dormir allí. Pero las implicancias para las personas sin hogar van más allá:

Reduce el riesgo de que una persona sea desalojada, multada o sometida a medidas de cumplimiento de la 41.18 solo por permanecer o dormir en una de esas 12 zonas.

Puede permitir que quienes viven en la calle permanezcan en esos lugares, siempre y cuando no infrinjan otras reglas aplicables, como las relativas a obstruir completamente el paso público o cometer delitos.

Busca evitar desplazamientos repetidos de campamentos de un sitio a otro. Según el concejal Hugo Soto-Martínez y defensores de la medida, los desalojos separaban a las personas de sus pertenencias, de trabajadores de alcance social y de servicios médicos o de vivienda.

No garantiza vivienda, alojamiento ni impide que la ciudad intervenga por otros motivos. Tampoco deroga la 41.18 ni elimina las demás zonas de restricción que siguen vigentes en Los Ángeles, precisa FOX11.

Una tienda de campaña instalada bajo un puente, dentro de un canal de control de inundaciones y como parte de un campamento de personas sin hogar, en el barrio de Panorama City de Los Ángeles, California, el 1 de junio de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA

A FAVOR: quienes apoyaron la eliminación argumentan que las prohibiciones de acampar no resuelven la falta de vivienda y, en cambio, desplazan a las personas sin hogar.

“No es que la gente no quiera vivienda: sí quiere vivienda, pero desplazar a nuestros vecinos de una cuadra a otra, o en muchos casos de un distrito a otro, no les ayuda a encontrar vivienda. De hecho, en la mayoría de los casos lo dificulta (…). Siempre hemos creído que estas zonas son contraproducentes para el trabajo que estamos realizando, y ahora contamos con los datos y hemos hecho el trabajo de alcance necesario para respaldarlo. Tal como lo hicimos cuando retiramos la cerca alrededor de Echo Park, creemos que nuestro enfoque medido y centrado en la comunidad dará resultados positivos a largo plazo para nuestro distrito, y nos permitirá seguir haciendo lo que ya está funcionando en CD13”, dijo Soto-Martínez según un comunicado de su oficina, publica Telemundo 52.

EN CONTRA: los opositores sostienen que la ordenanza sigue siendo necesaria para mantener accesibles las banquetas, parques e infraestructura pública y para atender preocupaciones de seguridad y calidad de vida

La concejala Traci Park cuestionó la medida, pues para ella gestionar las calles, las aceras y los espacios públicos de la ciudad es una obligación fundamental. “Personalmente creo que la 41.18 debería ser obligatoria alrededor de los sitios sensibles, todos ellos”, dijo. En la misma línea se mostró Imelda Padilla y Mónica Rodríguez, esta última argumentó que lo primordial debería ser proteger los espacios públicos para niños y familias “después de que la ciudad ha utilizado tiempo y recursos para despejar campamentos”, publicó el mismo medio T52 Los Ángeles.

Las autoridades ya no podrán aplicar en esas 12 ubicaciones las restricciones especiales que impedían sentarse, dormir o colocar pertenencias en espacios públicos (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu vía AFP)

¿QUÉ ES LA ORDENANZA 41.18?

La ordenanza 41.18 es una sección del Código Municipal de Los Ángeles que regula cuándo una persona puede sentarse, acostarse, dormir, acampar o dejar pertenencias en banquetas, calles y otros espacios públicos. Se usa principalmente para limitar campamentos de personas sin hogar en zonas determinadas.

La regla puede prohibir, según el sitio, acciones como:

Sentarse, acostarse o dormir en la vía pública.

Instalar o mantener un campamento.

Guardar, usar o colocar objetos personales en banquetas u otros derechos de vía.

Bloquear accesos, rampas, entradas, salidas o el paso accesible para personas con discapacidad.

Además, hay restricciones que pueden aplicarse de forma general, por ejemplo junto a hidrantes, entradas y salidas operativas, cargaderos, calles y carriles para bicicletas.

Zonas designadas

El Concejo Municipal debe aprobar una resolución específica, colocar señalización y notificar la fecha de inicio de aplicación. Las zonas designadas pueden ser áreas cerca de:

Escuelas, guarderías, parques y bibliotecas.

Puentes, túneles, pasos elevados y debajo de autopistas.

Refugios, centros de servicios, espacios de “safe sleeping” o estacionamiento seguro.

Sitios donde se haya documentado un riesgo concreto y continuo para la salud o seguridad públicas.

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