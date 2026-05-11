Si resides en California y eres un usuario frecuente de la plataforma Amazon, debes tener en cuenta la medida drástica que ha tomado la plataforma de e-commerce en esta región. Desde ahora, ciertos modelos de bicicletas eléctricas ya no estarán disponibles para la venta en este estado. ¿Cuál es la razón de esta medida? Para que sepas los detalles completo, es importante que leas esta nota informativa.

Es importante aclarar que no se trata de una prohibición total de la venta de los e-bikes por parte de Amazon; de acuerdo a Rob Bonta, Fiscal General de California, la compañía podrá ofrecer este transporte en su plataforma siempre y cuando cumpla con los límites de velocidad permitidos por la ley estatal.

La legislación del estado de California establece topes de velocidad de 20 mph para modelos de clase 1 y 2, y de 35 mph para la clase 3; entonces, aquellos vehículos que sobrepasen dichos dígitos dejarán de considerarse bicicletas eléctricas y serán catalogados como motocicletas.

La restricción parte ante el incremento de lesiones en California a causa de bicicletas y motos eléctricas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

“Una forma de diferenciar una auténtica bicicleta eléctrica y este tipo de bicicletas que realmente desafían cualquier categorización, es marcar una línea clara y decir: ‘Estas realmente requieren un nivel diferente de regulación y de permiso’”, declaró Eli Akira, director ejecutivo de Bike L.A., a ABC 7 News .

La medida surge como respuesta ante el incremento de fallecimientos vinculados al uso de e-bikes y motocicletas eléctricas, una tendencia que está creciendo no solo en California, sino en el resto del país.

Hasta la fecha, más de 100 personas han perdido la vida por accidentes relacionados a bicicletas y motos eléctricas ; mientras que en el Sur de California se incrementaron en un 430% las lesiones a causa de este transporte en los últimos cuatro años, según Telemundo Los Ángeles .

Con esta nueva medida, Amazon deberá vender e-bikes cumpliendo lo estipulado en la ley estatal de California. (Crédito: Lionel Bonaventure / AFP)

Solicitan la prohibición de bicicletas eléctricas en Los Ángeles

Bajo el argumento de garantizar la seguridad de los peatones, los líderes de la ciudad de Los Ángeles impulsan una iniciativa para restringir el uso de bicicletas eléctricas en gran parte de las rutas; aunque los defensores de este transporte consideran que existe una mala comprensión sobre las tres categorías de estos vehículos.

“Lo que la gente vende como bicicletas eléctricas son claramente motocicletas, ciclomotores, motos de cross, aparatos fuera de categoría que pueden tener pedales y lo venden como e-bikes”, expresó Bill Sellin, de la Coalición de Bicicletas del Condado de Orange, al medio ABC 7 News.

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