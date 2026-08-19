En 2017, American Airlines decidió retirar las pantallas de los respaldos al considerar que ya no eran necesarias para la mayoría de los pasajeros. La empresa sostuvo entonces que más del 90% viajaba con celular, tableta o computadora portátil, dispositivos que podían usarse para acceder al entretenimiento por streaming durante el vuelo. Nueve años después, este 2026, la aerolínea revirtió esa decisión y anunció su regreso, al concluir que los viajeros también valoran contar con una pantalla grande integrada en el asiento. A continuación, te explicamos qué cambiará y desde cuándo.

La renovación incluirá pantallas individuales en cada asiento de los aviones de un solo pasillo (Foto: Daniel Slim / AFP)

AMERICAN AIRLINES DIO MARCHA ATRÁS A SU ESTRATEGIA DE ELIMINAR PANTALLAS

American Airlines retrocedió en su estrategia de eliminar pantallas individuales y anunció que volverá a instalarlas en los respaldos de todos los asientos de su flota de aviones de fuselaje estrecho, usada principalmente en vuelos domésticos, dio a conocer en su cuenta de Instagram.

¿Qué cambiará?

La empresa equipará más de 800 aviones de fuselaje estrecho con pantallas de entretenimiento en el respaldo del asiento. Esto supone revertir una política aplicada durante casi una década, cuando American Airlines apostó por que los pasajeros vieran películas y programas desde sus propios celulares, tabletas o computadoras, publicó Reuters.

Las nuevas pantallas incluirán:

Resolución 4K.

Películas, series, música, juegos y otro contenido.

Recomendaciones personalizadas.

Mapas de vuelo interactivos e información del destino en tiempo real.

Conexión Bluetooth para audífonos inalámbricos.

Puertos USB-C de carga rápida en cada asiento.

Las pantallas complementarán, no reemplazarán, el uso de dispositivos personales y la conexión a internet a bordo.

¿Desde cuándo?

El despliegue será gradual:

Etapa Fecha prevista Aviones nuevos Airbus y Boeing con pantallas instaladas Desde 2028 Modernización de aviones existentes Comienza en 2028 Finalización prevista en la flota principal de fuselaje estrecho Inicios de la década de 2030 Wi‑Fi de alta velocidad Starlink en aviones de fuselaje estrecho Desde 2027

American ya cuenta con pantallas en más de 140 aeronaves de largo alcance, por lo que el cambio se concentra en gran parte de los aviones de un solo pasillo que operan rutas domésticas y de corta o media distancia.

¿Por qué cambió de estrategia?

La aerolínea cambió de estrategia al reconocer que las preferencias de los viajeros han cambiado, ya que muchos pasajeros, especialmente jóvenes, quieren pantallas grandes además de sus propios dispositivos. También afirma que el Wi‑Fi satelital de alta velocidad hace posible una experiencia de entretenimiento más conectada y personalizada.

El anuncio forma parte de una modernización mayor: American aumentará la proporción de asientos premium en vuelos de fuselaje estrecho de aproximadamente 25% a cerca de 40%, con más espacios de First Class y Main Cabin Extra.

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