Ante el inicio de la temporada de huracanes en Estados Unidos este 2026 , es necesario tomar precauciones ante las condiciones climáticas severas que se esperan desde la fecha hacia adelante. La tecnología puede convertirse en tu mejor aliada para que sepas las consecuencias que trae este evento meteorológico. Para esta ocasión, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) puso a disposición un mapa interactivo que te permitirá explorar, de manera sencilla y en tiempo real, si algún huracán pasó por la zona donde vives. En esta nota, te explicaré cómo utilizar este recurso.

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Las autoridades competentes alertaron que la temporada de huracanes del Atlántico del presente año comenzaría este domingo 31 de mayo y se extenderá hasta el 30 de noviembre; sin embargo, podría comenzar a poco de finalizar el presente mes.

En dicho periodo de tiempo, los especialistas en meteorología vigilarán de manera permanente la posible formación de tormentas tropicales y huracanes, fenómenos climatológicos que habitualmente provocan impactos materiales.

A pesar del riesgo que conlleva esta temporada de huracanes del Atlántico, la NOAA precisó que la actividad ciclónica será por debajo del promedio histórico en relación al número de tormentas debido al posible desarrollo del fenómeno de El Niño.

Con un 70% de certeza, los pronósticos actuales estiman entre 8 y 14 tormentas tropicales con vientos mínimos de 63 km/h. De este grupo, se prevé el desarrollo de 3 a 6 huracanes (119 km/h), entre los cuales de 1 a 3 podrían alcanzar categorías mayores de 3 a 5 con ráfagas a partir de los 179 km/h .

Con esta alerta, es necesario mantenerse precavido; por esa razón, este mapa interactivo de la NOAA te ayudará completamente.

Dependiendo de su categoría, un sistema tropical puede ocasionar destrozos y provocar la muerte de miles de ciudadanos. (Crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MARIO TAMA

Cómo usar el mapa interactivo de la NOAA para revisar el paso de huracanes 2026

Puedes consultar el recorrido detallado de los ciclos y verificar cuáles transitaron cerca a la ciudad donde resides directamente en este ENLACE de la NOAA. Este portal cuenta con diversos filtros, las categorías de las tormentas (del 1 al 5), su presión atmosférica y los años donde ocurrieron estos fenómenos.

Según los datos otorgados por el mapa interactivo, el impacto histórico de los huracanes se han concentrado con fuerzas en la regiones del Sur, el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra a lo largo de las últimas décadas.

Este es el portal de la NOAA que te permite conocer los huracanes que se han registrado desde 1842 hasta la fecha. (Crédito: NOAA)

Cuáles los nombres previstos para identificar los huracanes del Atlántico en este 2026

De acuerdo a la Organización Meteorológico Mundial (OMM, por sus siglas en inglés), existe un total de 21 nombres oficiales que alternan entre nombres masculinos y femeninos, los cuales son:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

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