El 1 de junio marca oficialmente el inicio de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, un periodo que se extiende hasta finales de noviembre y que cada año concentra la atención de meteorólogos y autoridades por el riesgo de tormentas tropicales y huracanes. Aunque el calendario ya comenzó, las condiciones actuales aún no son completamente favorables para el desarrollo de ciclones organizados, aunque los expertos advierten que los cambios atmosféricos podrían empezar a notarse desde la próxima semana, abriendo la puerta a la posible formación de la primera tormenta de la temporada.

De acuerdo con especialistas de AccuWeather, el panorama inicial está marcado por un factor clave que está frenando cualquier intento de desarrollo tropical: el cizallamiento del viento. “En general, los vientos disruptivos (wind shear) serán el mayor obstáculo para el desarrollo tropical en el Golfo, el Caribe y el suroeste del Atlántico esta semana”, explicó el experto en huracanes Alex DaSilva. Este fenómeno dificulta que las tormentas puedan organizarse y fortalecerse, incluso cuando otros ingredientes están presentes.

Océanos cálidos, pero sin sistemas organizados

A pesar de este freno atmosférico, hay señales que los meteorólogos no pierden de vista. La humedad en varias zonas del Atlántico es suficiente y las temperaturas de la superficie del mar ya superan el umbral crítico de 80°F (unos 27°C), necesario para el desarrollo tropical. Sin embargo, hasta el momento no existen áreas de baja presión organizadas que puedan aprovechar ese calor oceánico.

Este contraste es clave: el océano está listo, pero la atmósfera aún no lo está.

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 comenzó oficialmente el 1 de junio, marcando el inicio del periodo más activo del año en el océano. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Frentes fríos podrían encender la chispa

El cambio podría llegar en los próximos días con la llegada de frentes fríos que descienden y se estancan sobre la región. Según DaSilva, estos sistemas pueden convertirse en el punto de partida de nuevas perturbaciones:

“Los frentes se desplazarán hacia la región y se quedarán estancados durante las próximas semanas. Ocasionalmente, pueden desarrollarse áreas débiles de baja presión sobre estos límites y evolucionar gradualmente hacia sistemas tropicales”.

En otras palabras, estos frentes actúan como “semilleros” donde podrían formarse las primeras tormentas de 2026.

Las zonas bajo vigilancia

Los meteorólogos ya han identificado áreas específicas que podrían mostrar actividad:

Una baja presión frente a la costa este de Estados Unidos, que podría generar oleaje fuerte y mar agitado, aunque probablemente no evolucione a sistema tropical.

Una posible formación cerca de las Bahamas la próxima semana.

Otra señal en el suroeste del Golfo de México, una región considerada históricamente propensa al desarrollo temprano de ciclones.

“Hay indicios de que una baja presión podría formarse sobre el suroeste del Golfo a finales de la próxima semana”, señaló DaSilva.

Ondas tropicales y el factor limitante del clima

Durante esta época del año, las ondas tropicales que salen de África cruzan el Atlántico cargadas de nubes y tormentas. Sin embargo, solo entre el 20% y 33% logran convertirse en tormentas nombradas.

En este inicio de temporada, varios factores están jugando en contra: aire seco, polvo del Sahara, cizalladura del viento y temperaturas oceánicas aún en transición estacional. Todo esto reduce las probabilidades de desarrollo inmediato.

El papel de El Niño en la temporada 2026

Otro elemento importante es la influencia del fenómeno de El Niño, que se prevé que alcance intensidad moderada o fuerte más adelante en el verano y otoño. Este patrón climático suele tener un efecto inhibidor en el Atlántico, reduciendo la actividad ciclónica, mientras que favorece una mayor formación de tormentas en el Pacífico oriental.

Durante la temporada de huracanes del Atlántico 2026, los expertos vigilan posibles zonas de baja presión que podrían convertirse en tormentas tropicales. | Crédito: Magnific / Imagen referencial

¿Cuántas tormentas se esperan en 2026?

Los pronósticos iniciales de AccuWeather estiman una temporada con:

Entre 11 y 16 tormentas nombradas

tormentas nombradas Entre 4 y 7 huracanes en toda la cuenca del Atlántico (incluyendo Caribe y Golfo)

Mientras tanto, en el Pacífico oriental, la actividad podría ser mucho más intensa, con múltiples sistemas formándose en los próximos 10 días e incluso al menos uno con potencial de afectar zonas de México.

¿Cuándo podría formarse la primera tormenta?

Aunque la temporada ya comenzó oficialmente, los expertos coinciden en que todavía no hay una señal clara de desarrollo inmediato. Sin embargo, el panorama podría cambiar rápidamente la próxima semana, cuando los frentes estacionarios y las bajas presiones empiecen a interactuar con aguas cálidas.

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