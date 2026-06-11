Aunque para muchos padres las vacaciones de verano en Estados Unidos significan un descanso —ya no hay que madrugar ni lidiar con tareas y trabajos escolares—, para un gran número de familias ocurre lo contrario: al ser la escuela el lugar donde sus hijos no solo aprendían, sino también comían, el cierre se convierte en un problema. Sin recursos suficientes para comprar víveres y preparar las comidas, la angustia crece. Si es tu caso, hay una buena noticia: existe una ayuda federal de 120 dólares por niño para la compra de alimentos durante el receso. Se trata de SUN Bucks. ¿Qué es, cómo se accede y en qué estados está disponible? Te lo explicamos a continuación.

El fin de las clases no solo implica dejar atrás las tareas: también corta el acceso a los desayunos y almuerzos escolares. Te explicamos cómo funciona SUN Bucks y quiénes pueden recibir los 120 dólares por niño (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES SUN BUCKS?

SUN Bucks, también llamado Summer EBT o S‑EBT, es un nuevo programa federal de alimentos que entrega 120 dólares por cada niño elegible para comprar comida durante las vacaciones de verano en la mayoría de estados de EE.UU. Los fondos – para tres meses, pues depositan 40 dólares cada mes – se cargan una sola vez en una tarjeta similar a una tarjeta de débito (EBT) y se usan en supermercados y otros comercios autorizados, igual que SNAP.

Se trata de una versión permanente del programa “Summer EBT” que está pensada para cuando las escuelas cierran y los niños dejan de recibir comidas gratuitas o a precio reducido en el comedor escolar. Solo sirve para comprar alimentos (no comida caliente preparada ni productos no alimenticios).

¿CÓMO ACCEDER A SUN BUCKS?

Los criterios exactos varían por estado, pero el esquema federal es similar:

Niños en edad escolar que asisten a escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos y Desayunos Escolares (NSLP/SBP) y que reciben comidas gratuitas o a precio reducido.

Menores que viven en hogares de acogida, están sin hogar o pertenecen a familias migrantes, identificados a través de los registros escolares.

Hijos de familias que ya reciben programas como SNAP (cupones de alimentos), TANF/CalWORKs u otros programas estatales similares, o seguro médico público como Medi-Cal/AHCCCS cuando el ingreso familiar es igual o menor al 185% del nivel federal de pobreza.

En la mayoría de estados, la elegibilidad es automática para estas categorías y no se exige que los padres presenten una solicitud aparte.

La tarjeta SUN Bucks funciona como una EBT y permite a las familias comprar alimentos durante las vacaciones, sin necesidad de que los niños renuncien a otros programas como SNAP o comidas escolares gratuitas (Foto: Freepik)

¿CÓMO SE ACCEDE A SUN BUCKS?

1. Inscripción automática

Si el niño ya recibe comidas gratuitas o de precio reducido en la escuela, o el hogar recibe SNAP/TANF/CalFresh/CalWORKs o un programa médico público de bajos ingresos, normalmente el estado lo inscribe automáticamente en SUN Bucks.

Las agencias usan la información de la escuela y de beneficios existentes para determinar la elegibilidad y generar la tarjeta sin que la familia tenga que hacer nada.

2. ¿Si en la solicitud no aparece como elegible?

Si la familia no está en SNAP u otros programas, o el niño aún no figura como receptor de comida escolar gratuita/reducida, hay dos vías:

Completar la solicitud de comidas escolares gratuitas o a precio reducido en la escuela del niño, antes de la fecha límite que fija cada estado, para que el sistema lo considere elegible para SUN Bucks.

En algunos estados se habilitan portales o formularios específicos “SUN Bucks Application” para padres que no entran por la vía automática, como ocurre con portales estatales tipo Alabama SUN Bucks.

Conviene revisar la web del departamento de educación o de servicios sociales del estado para ver cómo se hace la solicitud adicional y cuál es la fecha límite. Ojo: muchos estados cierran solicitudes a fines de agosto.

3. Recepción y uso de la tarjeta

En los hogares que ya tienen tarjeta EBT de SNAP u otro programa, en algunos estados el dinero de SUN Bucks se carga directamente en esa tarjeta.

Si el hogar no tiene tarjeta, el estado envía por correo una nueva tarjeta precargada con los 120 dólares por niño elegible.

La tarjeta se usa como débito en tiendas que aceptan EBT/SNAP (supermercados, algunos mercados de agricultores y detallistas en línea autorizados), y es importante usar los fondos antes de que caduquen; por ejemplo, algunos estados dan alrededor de 122 días desde la carga para gastar el saldo.

¿EN QUÉ ESTADOS FUNCIONA SUN BUCKS?

El programa SUN Bucks/Summer EBT es federal y está disponible o en proceso de implementación en “casi todo Estados Unidos”. A continuación, algunos de los estados donde funciona:

California. El Departamento de Servicios Sociales (CDSS) entrega 120 dólares por hijo, normalmente en tres pagos de 40 dólares durante los meses de verano, con inscripción principalmente automática para quienes ya están en comidas escolares gratuitas/reducidas, CalFresh, CalWORKs o Medi-Cal de bajos ingresos.

El Departamento de Servicios Sociales (CDSS) entrega 120 dólares por hijo, normalmente en tres pagos de 40 dólares durante los meses de verano, con inscripción principalmente automática para quienes ya están en comidas escolares gratuitas/reducidas, CalFresh, CalWORKs o Medi-Cal de bajos ingresos. Arizona. El Departamento de Educación y la red de bancos de alimentos confirman un beneficio único de 120 dólares por niño elegible, con inscripción automática para niños en SNAP/TANF/AHCCCS dentro de ciertos rangos de ingreso.

El Departamento de Educación y la red de bancos de alimentos confirman un beneficio único de 120 dólares por niño elegible, con inscripción automática para niños en SNAP/TANF/AHCCCS dentro de ciertos rangos de ingreso. Nuevo México. La autoridad de salud informa que desde el verano de 2026 otorgará 120 dólares por niño en una tarjeta EBT, con aplicación solo para quienes no califiquen automáticamente.

A continuación, los estados que reciben este SUN BUCKS:

Alabama Arizona Arkansas California Carolina del Norte Colorado Connecticut Dakota del Norte Delaware Hawaii Illinois Iowa Luisiana Kansas Kentucky Michigan Minnesota Misuri Montana Nebraska Nevada Nueva Jersey Nueva York Nuevo Hampshire Nuevo México Maine Maryland Massachusetts Ohio Oklahoma (con algunas excepciones) Oregón Pensilvania Puerto Rico Rhode Island Vermont Virginia Virginia Occidental Wisconsin Washington Wyoming

Haz clic aquí para saber con mayor detalle cómo opera SUN Bucks en cada estado: cómo se emitirán los fondos, la fecha límite para presentar tu solicitud y más.

Mapa para ver si tu estado recibe SUN Bucks (Foto: Sun Bucks)

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